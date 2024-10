Jedyną sytuacją, w której możliwe jest przeniesienie akcji z rachunku maklerskiego na rachunek IKE, to gdy przenosimy je wraz z rachunkiem IKE do innej instytucji. We wszystkich pozostałych sytuacjach nie jest to możliwe. Jeżeli posiadasz akcje na innym rachunku inwestycyjnym w XTB to w pierwszej kolejności należy sprzedać posiadane akcje i pozyskane w ten sposób środki wpłacić na konto IKE a następnie zakupić akcje na rachunku IKE. Pamiętaj jednak, iż każdorazowa sprzedaż akcji na standardowym rachunku maklerskim będzie rodzić konsekwencje podatkowe.