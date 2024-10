Informacje prawne, ujawnienia

XTB Spółka Akcyjna został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217580. XTB oferuje dostęp do rynku OTC, ma też sieć oddziałów w Europie: Czechy, Słowacja, Hiszpania, Portugalia, Francja, Niemcy i Rumunia.

XTB S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (dawniej Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) na podstawie zezwolenia z dnia 8 listopada 2005 r. NR. DDM-M-4021-57-1/2005.

Siedziba spółki: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 67

Kapitał zakładowy: 5 878 462,55 zł.

Przedmiot działalności: działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z)

NIP: 527-24-43-955

REGON: 015803782

Inspektor ochrony danych

Sonia Sobczyk

ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa

e-mail: iod@xtb.com

Informacja o polityce wynagrodzeń i kompetencjach członków zarządu

Poniżej prezentujemy opis polityki wynagrodzeń, informację o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń, o którym mowa w art. 110v ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także informację o spełnianiu przez członków organów domu maklerskiego wymogów określonych w art. 103 ust. 1–1h ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Polityka informacyjna dotycząca adekwatności kapitałowej w XTB S.A.

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące adekwatności kapitałowej w XTB S.A., upowszechnione na podstawie: - za lata 2010-2013 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową (Dz. U. z 2009, Nr 210, poz. 1615), - za lata 2014-2020 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012, - od roku 2021 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013,(UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014.

Informacje dodatkowe

Pozostałe dokumenty

Struktura organizacyjna

Konto demo, a rachunek w XTB. Różnice w funkcjonowaniu rachunków demo i rachunków realnych

XTB S.A. dokłada wszelkich starań, aby środowisko demo jak najwierniej odzwierciedlało warunki dostępne na serwerze transakcyjnym. Niemniej jednak, ze względu na ograniczenia technologiczne, funkcjonowanie rachunków demo różni się nieznacznie od działania rachunków realnych. Poniżej znajdą Państwo różnice w funkcjonowaniu tychże rachunków:

Jeśli chodzi o realizację zleceń Equity CFD w systemie demo nie jest brana pod uwagę głębokość rynku, tzn. wszystkie zlecenia wykonywane w trybie Market Execution wykonywane są po cenach bid lub ask obecnych w systemie, niezależnie od wielkości wykonywanej transakcji. Equity CFD są kwotowane z piętnastominutowym opóźnieniem w porównaniu do rzeczywistych danych na rynku. Ceny Equity CFD są kwotowane z piętnastominutowym opóźnieniem w porównaniu do rzeczywistych danych na rynku. Na kontach demo Equity CFD nie wypłacamy dywidend ani nie dokonujemy żadnych innych działań.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Obowiązujący do 25 lutego 2021 r.

Obowiązujący od 26 lutego 2021 r.

Regulamin

Obowiązujący od 21 marca 2023 r.

Obowiązujący od 31 stycznia 2024 r.

Polityka informacyjna w XTB S.A.

XTB S.A. (XTB) działa uczciwie i rozważnie, z poszanowaniem słusznego interesu klientów i dobra rynku finansowego, oraz nie nadużywa swojej dominującej pozycji wynikającej z przewagi zasobów, w tym kwalifikacji lub kompetencji osób działających w jego imieniu. XTB postępuje w sposób zapewniający poszanowanie godności klientów i udziałowców, dbając o przejrzystość swoich działań poprzez prowadzenie polityki informacyjnej uwzględniającej potrzeby jego klientów oraz udziałowców. XTB jest członkiem Izby Domów Maklerskich i jego działalność podlega zasadom Kodeksu Dobrych Praktyk Domów Maklerskich.

W celu zapewnienia powyższych wymagań XTB dysponuje zasobami oraz procedurami niezbędnymi do sprawnego wykonywania i monitorowania prowadzonej działalności i wykorzystuje je w dobrej wierze. XTB dąży do jak najlepszego poznania potrzeb swoich klientów, w takim zakresie, w jakim może to być przydatne do dostosowania jego oferty, oraz zakresu lub poziomu świadczonych usług do sytuacji klientów. Niezależnie od powyższego, XTB prowadząc działalność reklamową kieruje się zasadami uczciwej konkurencji oraz dba o to, by przekazywane informacje były rzetelne i nie wprowadzały w błąd, w szczególności w zakresie ryzyka związanego z możliwymi do osiągnięcia korzyściami. W odniesieniu do udziałowców, XTB informuje ich o zdarzeniach dotyczących prowadzonej działalności, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na nich, zapewniając równy dostęp do prawdziwych, rzetelnych oraz kompletnych informacji, w tym dotyczących sytuacji finansowej XTB.

W ramach prowadzonej polityki informacyjnej, XTB publikuje wszelkie informacje za pośrednictwem strony internetowej, umożliwiającej pozyskiwanie niezbędnych informacji o XTB. Niezależnie od tego, XTB udziela drogą pisemną lub elektroniczną odpowiedzi na złożone zapytania bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od daty otrzymania zapytania. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 30 dni, po uprzednim wyjaśnieniu zainteresowanemu okoliczności, które wymagają dodatkowego ustalenia, będących przyczyną udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym.

Obowiązki wynikające z Rozporządzenia EMIR

Od dnia 12 lutego 2014 r. wybrani uczestnicy rynku objęci Rozporządzeniem EMIR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji) zobowiązani są do codziennego przekazywania raportów zawartych transakcji do tzw. repozytoriów transakcji. Zgodnie z Rozporządzeniem, osoby fizyczne zawierające transakcje nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, są wyłączone spod obowiązku raportowania, jednakże wszystkie inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą być objęte przepisami Rozporządzenia EMIR, bez względu na to w jakiej firmie inwestycyjnej posiadają rachunek instrumentów finansowych.

Jednocześnie mamy przyjemność poinformować, że z uwagi na fakt, iż przepisy EMIR umożliwiają delegowanie obowiązku raportowana transakcji do kontrahenta tych transakcji, jakim jest XTB, oferujemy dla swoich Klientów taką usługę. Usługa jest zwolniona od opłat.

Aby móc raportować transakcje w Państwa imieniu, konieczne jest uzyskanie przez Państwa oraz dostarczenie do XTB kodu LEI (Legal Entity Identifier) oraz wypełnienie Oświadczenia EMIR, dostępnego poniżej i przesłanie jego zeskanowanej kopii w formacie PDF. Kody LEI mogą być nadawane przez różne instytucje, zaś jedną z nich jest np. KDPW S.A. (KDPW). Aby delegować obowiązek raportowania transakcji do XTB należy przesłać do XTB wymagane Informacje, wraz z kodem LEI bez zbędnej zwłoki. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż jeżeli nie wystąpiliście Państwo jeszcze o nadanie kodu LEI, jego uzyskanie może zająć nawet do 14 dni, w zależności od instytucji nadającej.

Poniżej znajdą Państwo szczegółową dokumentację dotyczącą usługi:

Obowiązująca do 24 listopada 2020 r.

Obowiązująca do 24 listopada 2020 r. Regulamin usługi

Obowiązująca od 24 listopada 2020 r.

Jednocześnie, Rozporządzenie EMIR nakłada na osoby prawne obowiązek ustalenia, czy każdy z kontrahentów transakcji na instrumentach pochodnych jest:

Kontrahentem Finansowym Kontrahentem niefinansowym, który przekroczył próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania („NFC plus”) Kontrahentem niefinansowym, który nie przekroczył progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania („NFC minus”)

W tym celu przygotowaliśmy specjalny formularz, który zawiera wyjaśnienia powyższych terminów oraz który prosimy wykorzystać w celu przekazania do XTB odpowiedniego oświadczenia.

Dodatkowo pragniemy przypomnieć, iż obowiązkiem każdego kontrahenta jest bieżąca aktualizacja danych kontrahenta oraz regularne odnawianie kodu LEI (związane z uiszczaniem stosowanej opłaty rocznej).

Ład Korporacyjny. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

XTB, deklarując działania zgodne z najwyższymi standardami rynku, stosuje się do zbioru "Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. Obowiązujący tekst "Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych" można znaleźć TUTAJ.

Rejestr rekomendacji

Wykaz opublikowanych rekomendacji można znaleźć TUTAJ

