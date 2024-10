Zlatan Ibrahimović to postać, której nie trzeba przedstawiać. Powszechnie uznawany za jednego z najbardziej rozpoznawalnych sportowców na świecie, przez lata zachwycał swoją skutecznością oraz finezją na piłkarskich boiskach. W trakcie swojej zawodowej kariery zdobył ponad 570 goli. Jednak Zlatan to więcej niż tylko piłkarz - to także niezwykła osobowość, która przyniosła mu sukcesy na polu mediów społecznościowych, biznesu oraz inwestycji. Nic więc dziwnego, że jego profile w mediach społecznościowych łącznie obserwuje ponad 120 milionów osób z całego świata.

Wszystko to sprawia, że współpraca Zlatana Ibrahimovicia z XTB jest naturalnym przedłużeniem naszej strategii marketingowej. Od lat udowadniamy, że profesjonalny sport jest nierozerwalnie związany ze światem finansów i inwestycji.

Charyzma, dyscyplina i energia Zlatana doskonale pasują do wartości, które reprezentuje XTB. Bardzo się cieszę, że dołączył on do nas jako nowy globalny ambasador - powiedział Omar Arnaout, prezes zarządu XTB.

Zlatan stał się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie dzięki ciężkiej pracy i poświęceniu, a to podobna droga, jaką przeszliśmy przez ostatnie 20 lat. Jesteśmy pewni, że to partnerstwo pomoże wynieść naszą markę na jeszcze wyższy poziom - dodał Arnaout. XTB jest pierwszą polską marką, z którą zdecydował się współpracować Zlatan Ibrahimović. Legendarny piłkarz będzie twarzą kampanii marketingowych XTB, promując różnorodne produkty inwestycyjne dostępne na platformie online oraz w aplikacji mobilnej XTB. Będzie również promował nowe hasło „Where your money works”, które podkreśla, że XTB to superaplikacja do zarządzania finansami – zarówno w sposób aktywny, jak i pasywny.