Bank Kanady

Bank Kanady to filar stabilności północnoamerykańskiej gospodarki. Sprawdź, jak decyzje dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej wpływają na dolara kanadyjskiego, inflację oraz globalne rynki finansowe.

  • Bank Kanady jest bankiem centralnym w Kanadzie, założonym w 1934 roku w Ottawie

  • Gubernatorem Banku Kanady jest Tiff Macklem

Bank Kanady - cele i struktura

Jak mówi jeden z aktów dotyczących Banku Kanady, rolą BoC jest „promowanie gospodarczego i finansowego dobrobytu w Kanadzie”

Bank Kanady jest prowadzony przez Radę Prezesów, która składa się z:

  • Gubernatora
  • Starszego zastępcy Gubernatora
  • Czterech zastępców Gubernatora

Rola Rady Prezesów jest prowadzenie polityki pieniężnej w kraju, promowanie efektywnego systemu finansowego, a także ustanowienie strategicznego kierunku, w jakim powinien zmierzać BoC.

Zakres obowiązków Banku Kanady

  • Polityka pieniężna

  • System finansowy

  • Rynek walutowy

  • Zarządzanie funduszami

