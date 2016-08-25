Bank Kanady

Bank Kanady to filar stabilności północnoamerykańskiej gospodarki. Sprawdź, jak decyzje dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej wpływają na dolara kanadyjskiego, inflację oraz globalne rynki finansowe.

Bank Kanady jest bankiem centralnym w Kanadzie, założonym w 1934 roku w Ottawie

Gubernatorem Banku Kanady jest Tiff Macklem Bank Kanady - cele i struktura Jak mówi jeden z aktów dotyczących Banku Kanady, rolą BoC jest „promowanie gospodarczego i finansowego dobrobytu w Kanadzie” Bank Kanady jest prowadzony przez Radę Prezesów, która składa się z: Gubernatora

Starszego zastępcy Gubernatora

Czterech zastępców Gubernatora Rola Rady Prezesów jest prowadzenie polityki pieniężnej w kraju, promowanie efektywnego systemu finansowego, a także ustanowienie strategicznego kierunku, w jakim powinien zmierzać BoC. Zakres obowiązków Banku Kanady Polityka pieniężna

System finansowy

Rynek walutowy

Zarządzanie funduszami

