mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
71% din conturile CFD de retail pierd bani.
ADBE.US

ADBE.US - Acțiuni cu deținere

Adobe Systems Inc
Deschide cont
Cele mai populare

Niciun rezultat pentru ""

Caută în lista completă cu instrumente disponibile

Mergi la pagina cu instrumente
Performanțele din trecut sau previziunile nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
Descarcă gratuit aplicația
CELE MAI RECENTE ȘTIRI

Nu rata cele mai recente evenimente bursiere din secțiunea noatră de știri

Mai multe știri
DESPRE INSTRUMENTE

Investește în Adobe Systems Inc

Adobe Systems Inc., un nume emblematic în lumea software-ului, are o istorie bogată care se întinde pe mai mult de patru decenii. Compania a fost fondată în 1982 de John Warnock și Charles Geschke, și a fost în mod constant în fruntea inovației digitale. Inițial, compania a revoluționat industria editorială prin introducerea PostScript, un limbaj de pionierat pentru descrierea paginilor care a permis imprimarea precisă a textului și a imaginilor. Această creație a pus bazele conceptului de ”desktop publishing”, schimbând fundamental modul în care erau create și tipărite documentele.

De-a lungul anilor, Adobe și-a extins portofoliul pentru a include o gamă largă de produse software care au devenit standard în industrie. Printre cele mai renumite programe se numără Adobe Photoshop, Illustrator și InDesign, care domină sectoarele de design grafic și editare. În plus, Adobe Acrobat și omniprezentul format PDF au transformat modul în care sunt distribuite și vizualizate documentele digitale. Adobe Creative Cloud, un serviciu pe bază de abonament, a consolidat și mai mult poziția companiei, oferind utilizatorilor acces la o ofertă completă de instrumente creative.

Investitorii care analizează compania Adobe Systems Inc. ar trebui să acorde atenție situației financiare a companiei și performanței pieței. Adobe este listată pe NASDAQ sub simbolul ADBE. Acțiunile sale au arătat o rezistență și o creștere remarcabile, reflectând fundamentele solide ale companiei și achizițiile strategice. Creșterea constantă a veniturilor Adobe este determinată de modelul său de business pe bază de abonament, în special cu Adobe Creative Cloud și Adobe Document Cloud.

Când vine vorba de tranzacționarea acțiunilor Adobe Systems Inc., momentul poate fi crucial. Cele mai bune ore pentru tranzacționarea acțiunilor Adobe sunt, de obicei, în timpul orarului de tranzacționare NASDAQ, de la 16:30 la 23:00, orele României. Cu toate acestea, primele și ultimele ore de tranzacționare - cunoscute sub numele de „clopotul de deschidere” și „clopotul de închidere” - înregistrează adesea cea mai mare volatilitate și cel mai mare volum de tranzacționare. Acesta este momentul în care pot apărea mișcări semnificative ale prețurilor, oferind oportunități pentru day traderii și pentru cei care doresc să profite de fluctuațiile pe termen scurt. În plus, sesiunile de tranzacționare pre-market și after-hours pot fi, de asemenea, luate în considerare, dar acestea vin, în general, cu riscuri mai mari din cauza lichidității mai scăzute și a volatilității mai mari.

Investitorii ar trebui, de asemenea, să urmărească rapoartele trimestriale de câștiguri ale Adobe, care sunt de obicei publicate după închiderea pieței. Aceste rapoarte oferă informații valoroase cu privire la performanța financiară a companiei, precum veniturile, marjele de profit și perspectivele de viitor. Anunțurile privind profiturile atrag adesea mișcări semnificative ale prețului acțiunilor, ceea ce le face evenimente esențiale pentru investitori. A rămâne la curent cu lansările de produse, progresele tehnologice și inițiativele strategice ale Adobe poate ajuta, de asemenea, la luarea unor decizii de investiții în cunoștință de cauză.
0 USD
10 USD
16:30 - 23:00

Informații interesante

Creștere record a veniturilor: În primul trimestru al anului fiscal 2024, Adobe a raportat venituri record de 5,31 mld USD, reprezentând o creștere 11% YoY. Această performanță financiară subliniază poziția puternică pe piață și strategiile de afaceri eficiente ale Adobe, determinate de trecerea sa la un model de business pe bază de abonament.

Integrarea inteligenței artificiale: Integrarea AI de către Adobe prin intermediul Adobe Sensei a îmbunătățit semnificativ capacitățile produselor companiei. Progresele AI raportate în al doilea trimestru al anului fiscal 2024 au permis funcții precum editarea foto automată, analiza predictivă și îmbunătățirea experienței utilizatorilor.

Trenduri creative inovatoare: Raportul Trenduri creative 2024 (Creative Trends Report 2024) al Adobe evidențiază stilurile și temele vizuale emergente. Acest raport nu numai că influențează profesioniștii din domeniul creației, dar stimulează și cererea pentru software-ul creativ Adobe, asigurând un angajament continuu față de produsele sale.

Performanța pieței bursiere: Acțiunile Adobe au arătat rezistență și performanțe puternice în 2024. În ciuda volatilității pieței, concentrarea strategică a Adobe pe AI și pe serviciile cloud a poziționat-o ca o investiție fiabilă. Totuși, investitorii trebuie să ia întotdeauna în considerare riscurile investiționale implicate.

Poziția de lider pe piața AI: Adobe reprezintă una dintre cele mai mari companii de AI în 2024, valorificându-și capacitățile AI pentru a-și îmbunătăți produsele software. Acest leadership în AI nu numai că sporește valoarea de piață a Adobe, dar consolidează și angajamentul său față de inovare și de a rămâne înaintea tendințelor tehnologice.

Succesul modelului de abonament: Trecerea Adobe la un model de business pe bază de abonament a schimbat regulile jocului, alimentând un succes financiar remarcabil. În 2023, veniturile Adobe au depășit 19 miliarde de dolari, iar această dinamică s-a menținut și în 2024, oferind un flux de venituri stabil și recurent, care îi atrage pe investitori.

Situația financiară: Cu o creștere constantă a veniturilor și marje de profit considerabile, Adobe este considerată o investiție atractivă. Capacitatea companiei de a genera un flux de numerar substanțial sprijină investițiile în cercetare și dezvoltare, achiziții și randamentul acționarilor, consolidând încrederea investitorilor.

Inițiative de mediu: Adobe are un angajament puternic față de sustenabilitate și a implementat diverse măsuri pentru a-și reduce emisiile de carbon. Acest accent pus pe responsabilitatea față de mediu îmbunătățește imaginea corporativă a Adobe și atrage și investitori care apreciază angajamentul companiilor față de principiile ESG.

Achiziții strategice: Achizițiile strategice ale Adobe i-au extins capacitățile și acoperirea pieței. Aceste achiziții s-au integrat perfect în ecosistemul Adobe, îmbunătățind portofoliul său de produse și oferind noi oportunități de creștere. Această strategie continuă să fie un motor important al succesului Adobe.

Inovarea produselor: Inovația continuă a Adobe în oferta sa de produse, cum ar fi noile caracteristici din Creative Cloud și Document Cloud, mențin compania în fața concurenței. Aceste inovații răspund nevoilor în continuă evoluție ale clienților, asigurând faptul că Adobe rămâne indispensabil pe piețele de creație și documente digitale.

TOP INSTRUMENTE

Vezi mai multe instrumente

Toate acțiunile cu deținere

Investițiile tale sunt întotdeauna la îndemână

Cu aplicația XTB de investiții, premiată și ușor de folosit

CELE MAI RECENTE ȘTIRI

Nu rata cele mai recente evenimente bursiere din secțiunea noatră de știri

Acțiunea săptămânii – Adobe Inc (27.11.2025)

27 noiembrie 2025

Rezumatul zilei: Sesiune mixtă pe fondul...

12 decembrie 2024

Calendar economic: Datele CPI din SUA, decizia...

11 decembrie 2024
Mai multe știri
OBȚINE ACCES

Cum investești în acțiuni Adobe Systems Inc la XTB?

1. Deschide un cont

Completează formularul și trimite documentele - fără formalități inutile. Deschiderea unui cont de investiții este condiționată de evaluarea pozitivă a compatibilității serviciilor oferite, aceasta fiind realizată printr-un test de cunoștințe.

2. Realizează o depunere

Alege modalitatea de depunere convenabilă pentru tine.

3. Începe să investești

Alege dintre 11600+ instrumente.

Accesează bursele

1. Descarcă aplicația

Accesează App store sau Google play și descarcă aplicația XTB.

2. Deschide un cont

Completează formularul și trimite documentele - fără formalități inutile. Deschiderea unui cont de investiții este condiționată de evaluarea pozitivă a compatibilității serviciilor oferite, aceasta fiind realizată printr-un test de cunoștințe.

3. Realizează o depunere și începe să investești

Alege modalitatea de depunere convenabilă pentru tine.

Fă primul pas
DE CE XTB?

De ce să investești la XTB?

Platformă inovativă

Lucrăm constant la dezvoltarea platformei noastre de investiții premiată, pentru a ne asigura că se potrivește tuturor nevoilor tale. Aceasta este disponibilă atât în versiunea desktop, cât și în versiunea mobilă.

Siguranță și protecție

Somo uno de los mayores brokers registrados del mundo, regulado por varias autoridades de supervisión financiera. También contamos con el fondo de compensación.

Asistență Clienți multilingvă și de înaltă calificare.

Echipa noastră de asistență este gata să te ajute, în limba română - de luni până vineri, de la 9:00 la 17:00.

TOP INSTRUMENTE

Vezi mai multe instrumente

Toate acțiunile cu deținere
Educație

Descoperă secțiunea educațională

Investiția în acțiuni - ce înseamnă tranzacționarea acțiunilor?

7 minute(s) Investiții

Cele mai bune companii din domeniul AI în care ai putea investi

11 minute(s) Ghiduri

Cum să construiești un portofoliu de Acțiuni și ETF-uri?

14 minute(s) Ghiduri
Vezi articole
Întrebări fecvente

Ai întrebări?

Adobe Systems Inc. este adesea considerată o oportunitate de investiție interesantă. Creșterea sa financiară constantă, produsele software inovatoare și prezența dominantă pe piață, în special cu modelul său de business pe bază de abonament, au reprezentat o sursă fiabilă de venituri recurente care au atras investitorii în trecut. Cu toate acestea, piața digitală poate fi volatilă uneori, iar investitorii trebuie să ia întotdeauna în considerare toate riscurile investiționale implicate, înainte de a investi în această industrie.

Performanța acțiunilor Adobe este determinată de inovația continuă, situația financiară solidă și adoptarea eficientă a unui model de business pe bază de abonament. În plus, accentul pus pe inteligența artificială și media digitală îmbunătățește în mod semnificativ performanța sa pe piață.

Adobe a înregistrat o creștere substanțială a veniturilor, cu un record de 19,41 miliarde de dolari în anul fiscal 2023, marcând o creștere de 10% de la an la an. Această creștere este atribuită portofoliului său puternic de produse și serviciilor pe bază de abonament.

Adobe prioritizează inovarea, în special în inteligența artificială și media digitală. Prin încorporarea inteligenței artificiale în produsele sale, Adobe îmbunătățește în mod semnificativ experiența utilizatorului și funcționalitatea, contribuind la poziția sa de lider de piață și la atragerea de investitori.

Modelul de abonament adoptat de Adobe generează un venit constant și previzibil, minimizând dependența de vânzările către noi clienți. Acest flux constant de venituri consolidează stabilitatea financiară a Adobe.

O acțiune este un titlu de valoare ce reprezintă dreptul de proprietate într-o companie. Constituie o creanță asupra unei părți din activele și câștigurile companiei.

Prin deținerea de acțiuni poți beneficia de pe urma potențialelor creștereri ale unei compani. Există mai multe moduri prin care acțiunile îți pot produce bani: plăți de dividende (respectiv plăți efectuate către acționari din profiturile companiei), aprecierea capitalului (când prețul unui acțiuni pe care o deții crește, poți vinde acțiunile pentru profit), split-ul acțiunilor (când o companie efectuează o operațiune de split înseamnă că emite mai multe acțiuni pentru acționarii existenți, crescând numărul de acțiuni pe care aceștia le dețin. Acest lucru poate duce și la creșterea valorii investiției tale).

Există trei tipuri principale de acțiuni: acțiuni ordinare sau comune (oferă proprietarului său drept de vot la adunările acționarilor și dă dreptul la o parte din profiturile companiei prin dividende), acțiunile preferențiale (plătesc dividende la o rată fixă și au o creanță mai mare asupra activelor și câștigurilor decât acțiunile ordinare; de obicei nu vine cu drepturi de vot) și warrants (tip de garanție care oferă deținătorului dreptul, dar nu obligația, de a cumpăra sau de a vinde un anumit număr de acțiuni la un preț prestabilit într-un anumit timp).

Nu este posibilă specificarea unei acțiuni pe care o poți cumpăra pentru prima dată deoarece definiția a ceea ce constituie o acțiune bună poate varia în funcție de obiectivele financiare ale unui individ și de toleranța sa la risc. Este important ca investitorii să se documenteze temeinic înainte de orice investiție și să ia în considerare situația lor financiară înainte de a face o achiziție.

Alătură-te celor peste
2 000 000 de investitori din întreaga lume

Începe să investești Descarcă aplicația Descarcă aplicația