CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
BA.US

BA.US - Acțiuni cu deținere

Boeing Co
Performanțele din trecut sau previziunile nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
DESPRE INSTRUMENTE

Investește în Boeing Co

Boeing este un nume care se ridică deasupra norilor, la propriu și la figurat. Fiind unul dintre cei mai mari producători aerospațiali din lume, Boeing proiectează, construiește și vinde avioane comerciale, sisteme de apărare, sateliți și nave spațiale. Are clienți în peste 150 de țări, iar operațiunile Boeing sunt o simfonie complexă de inginerie, inovație și logistică globală.

Modelul de afaceri

Modelul de afaceri al Boeing este construit pe un schelet de înaltă tehnologie și mize mari. Compania proiectează, produce și vinde o gamă largă de avioane și de produse aerospațiale companiilor aeriene comerciale, guvernelor și agențiilor spațiale din întreaga lume. Ne putem gândi la Boeing ca la un maestru constructor al cerului modern - îmbinând metal, știință și inginerie în produse care, literalmente, mișcă lumea.

Veniturile provin din mai multe fluxuri interconectate. Vânzările de avioane comerciale - acele avioane strălucitoare care transportă zilnic milioane de pasageri - reprezintă cea mai mare sursă. Cu toate acestea, lumea Boeing nu se termină aici. Contractele de apărare adaugă un stabilizator puternic, legând valoarea companiei de cheltuielile pentru securitatea națională.

Pe lângă toate acestea, Boeing și-a construit cu atenție un punct de sprijin puternic în serviciile aftermarket - întreținere, reparații, piese de schimb și instruire. Aceste servicii acționează ca o anuitate, oferind venituri constante mult timp după livrarea unui avion. Această afacere este cheia profitabilității, mai ales în timpul încetinirilor inevitabile ale cererii de avioane noi.

O altă dimensiune esențială este reprezentată de aventurile Boeing de explorare spațială. Sateliții, sistemele de lansare și colaborările cu NASA deschid noi uși într-un sector care îmbină parteneriatele guvernamentale și inovația din mediul privat.

Pentru a sprijini vânzările și pentru a face călătoria de cumpărare mai ușoară pentru clienții săi, Boeing operează și Boeing Capital Corporation, oferind soluții de finanțare - o parte mai puțin cunoscută, dar importantă a ecosistemului său.

În esență, modelul Boeing se bazează pe cicluri lungi de produs, pe expertiză tehnică temeinică, pe lanțuri de aprovizionare complexe și pe menținerea încrederii clienților - o încredere care se poate câștiga în ani, dar se poate pierde în câteva momente.

Segmentele de afaceri

Avioane Comerciale

Acesta este Boeing-ul recunoscut de majoritatea oamenilor - producătorul de avioane de pasageri emblematice precum 737, 777 și 787 Dreamliner. Commercial Airplanes construiește, promovează și vinde avioane companiilor aeriene, companiilor de leasing și operatorilor de marfă din întreaga lume. Sănătatea diviziei este strâns legată de tendințele globale de călătorie, de prețurile la combustibil și de condițiile financiare ale companiilor aeriene. Avioanele de marfă Boeing domină transportul aerian de mărfuri, oferind un alt flux esențial de venituri.

Segmentul de apărare, spațial și de securitate

Aici, Boeing devine gigantul tăcut din spatele forței militare și din spatele explorării spațiului. Această divizie produce o gamă largă de produse: avioane de luptă precum F/A-18, elicoptere de atac precum Apache, sisteme de supraveghere, sateliți și vehicule spațiale precum Space Launch System (SLS). Veniturile sunt susținute, în mare măsură, de contracte guvernamentale pe termen lung, oferind mai multă stabilitate în comparație cu afacerile, uneori volatile, din domeniul aviației comerciale.

Servicii globale

 Contribuția Boeing nu se termină după ce un avion își ia zborul sau după ce un satelit ajunge pe orbită. Global Services oferă întreținere, instruire, asistență logistică și piese de schimb. Acest segment sprijină atât clienții comerciali, cât și clienții de apărare, asigurând pregătirea operațională, siguranța și eficiența. Important este că serviciile aduc venituri recurente, cu marje mari și ajută compania Boeing să rămână conectată cu toți clienții pe toată durata de viață a produselor sale.

Capitalul Boeing

A cumpăra un avion cu reacție nu se compară cu a cumpăra o mașină – prețurile sunt monumentale. Boeing Capital oferă soluții de finanțare și de leasing pentru a sprijini clienții în achiziționarea de produse Boeing. Această componentă financiară internă asigură că problemele de finanțare nu sunt un impediment pentru tranzacțiile Boeing, în special pentru companiile aeriene mai mici sau pentru cele nou intrate pe piață. Deși de dimensiuni mai mici, Boeing Capital joacă un rol strategic în facilitarea vânzărilor și în gestionarea riscului.

Caracteristicile investiției

Boeing este un simbol al puterii industriale, dar investiția în Boeing vine la pachet cu straturi de complexitate pentru investitori. Activitatea sa este extrem de ciclică, fiind influențată de valurile cererii globale de călătorie și de ciclurile de cheltuieli pentru apărare. Când companiile aeriene cresc și guvernele sporesc bugetele pentru apărare, Boeing este avantajată. În timpul recesiunilor, performanța sa financiară poate avea foarte mult de suferit, așa cum s-a putut observa în timpul pandemiei.

Un aspect unic este dubla expunere a Boeing: aviație civilă și apărare. În timp ce latura comercială poate varia în funcție de valurile economice, latura de apărare oferă un anumit echilibru, susținut de contracte guvernamentale pe termen lung. Cu toate acestea, cerințele mari de capital, provocările tehnice și controlul de reglementare fac din Boeing o afacere care necesită răbdare și toleranță la volatilitate.

Principalii Catalizatori și principalele riscuri

Principalii Catalizatori

  • Întoarcerea la glorie a 737 MAX: Reaprobările 737 MAX la nivel global sunt esențiale pentru revenirea Boeing și pentru fluxurile sale de capital pe termen lung.
  • Revenirea călătoriilor: Revenirea continuă a călătoriilor aeriene globale, în special în Asia-Pacific, sprijină comenzile mari de avioane.
  • O creștere extraordinară a cheltuielilor pentru apărare: Bugetele în creștere ale apărării din SUA și din Europa creează oportunități de venituri stabile, pe mai mulți ani.
  • Sectorul spațial și de sateliți: Creșterea tehnologiei prin satelit și parteneriatele cu NASA ar putea deschide noi fluxuri de venituri pe termen lung.

Principalele Riscuri

  • Probleme în lanțul de aprovizionare: Întreruperile în lanțurile globale de aprovizionare cu piese ar putea întârzia livrările de avioane și ar putea eroda profitabilitatea.
  • Criză economică: O recesiune globală ar afecta puternic comenzile companiilor aeriene, dăunând celei mai profitabile divizii Boeing.
  • Control de reglementare: Orice incidente de siguranță noi sau întârzieri de reglementare (mai ales cu privire la 737 MAX sau 787) ar putea afecta reputația și finanțele Boeing.
  • Nivelul datoriei: Nivelurile datoriilor Boeing, crescute după criza 737 MAX și COVID-19, rămân un punct de presiune.
  • Concurența Airbus: Un peisaj extrem de competitiv înseamnă că Boeing trebuie să inoveze constant și să-și apere cota de piață.

Scurt istoric al companiei și repere principale

Fondată în 1916 de William Boeing în Seattle, Washington, compania a început cu hidroavioane și avioane militare. După al Doilea Război Mondial, Boeing a intrat în aviația comercială, lansând avionul de linie 707, în 1958. Compania s-a extins în domeniul spațial cu programul Apollo al NASA. În 1997, Boeing a fuzionat cu McDonnell Douglas, consolidându-și afacerea din domeniul apărării. În ciuda provocărilor precum criza 737 MAX, Boeing rămâne reper al industriei aerospațiale globale.

Informații interesante

Rivalitatea cu Airbus: De mai bine de câteva decenii, Boeing și Airbus se confruntă într-o competiție globală acerbă, împărțind supremația pe piața aeronavelor comerciale de mari dimensiuni.

Visuri referitoare la Spațiu: Boeing joacă un rol esențial în programul Artemis al NASA, care are ca scop ambițios să readucă omenirea pe suprafața Lunii, marcând o nouă eră a explorării spațiale.

De la lemn la minune: Primul avion produs de Boeing, în anul 1916, era construit în principal din lemn și pânză, ceea ce contrastează puternic cu materialele compozite de ultimă generație utilizate astăzi.

Rollercoaster financiar: Lansarea controversată a modelului 737 MAX în perioada 2019–2020 a adus pierderi de peste 20 de miliarde de dolari, forțând Boeing să își revizuiască atât strategia, cât și bugetul.

Giganți Zburatori: Modelul Boeing 747, supranumit „Regina Cerurilor”, a schimbat complet modul în care oamenii călătoresc pe distanțe lungi, făcând zborurile intercontinentale mai accesibile publicului larg.

Coloana vertebrală a apărării: Boeing produce avioane militare esențiale precum F/A-18 Super Hornet și tancul KC-46 Pegasus, care reprezintă echipamente-cheie pentru misiunile forțelor armate din SUA și din statele aliate.

Cum investești în acțiuni Boeing Co la XTB?

De ce să investești la XTB?

