mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
71% din conturile CFD de retail pierd bani.
EBAY.US

EBAY.US - Acțiuni cu deținere

eBay Inc
Deschide cont
Cele mai populare

Niciun rezultat pentru ""

Caută în lista completă cu instrumente disponibile

Mergi la pagina cu instrumente
Performanțele din trecut sau previziunile nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
Descarcă gratuit aplicația
CELE MAI RECENTE ȘTIRI

Nu rata cele mai recente evenimente bursiere din secțiunea noatră de știri

Mai multe știri
DESPRE INSTRUMENTE

Investește în eBay Inc

eBay Inc. este un lider mondial al comerțului electronic cunoscut pentru faptul că pune în legătură milioane de cumpărători și vânzători din întreaga lume. Fondat în 1995, eBay s-a impus ca un brand importantă în comerțul online, oferind o platformă atât pentru vânzările prin licitație, cât și pentru cele cu preț fix. De-a lungul anilor, eBay a inovat și și-a extins continuu ofertele, introducând caracteristici precum Buy It Now și Global Shipping Program pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. Un aspect interesant despre eBay este asocierea sa timpurie cu vânzarea de articole ciudate și neobișnuite, care a atras atenția mass-mediei și a contribuit la creșterea sa rapidă în popularitate.

Din punct de vedere investițional, eBay Inc. a avut performanțe constante pe piața bursieră, atrăgând atât investitori individuali, cât și instituționali. Modelul de afaceri al companiei, care se concentrează pe facilitarea tranzacțiilor fără a deține stocuri, îi permite să mențină o funcționare scalabilă și eficientă. eBay generează venituri în principal prin comisioanele de tranzacționare și publicitate, ceea ce o face mai puțin susceptibilă la costurile ridicate asociate bunurilor fizice. În plus, investitorii ar trebui să își amintească întotdeauna că societatea operează într-unul dintre sectoarele cu volatilitate ridicată considerabil în condiții de instabilitate pe piețe. Este recomandată o analiză mai aprofundată a performanței companiei și monitorizarea știrilor de pe piață referitoare la companie înainte de a lua orice decizie de investiții. 

Pentru cei care doresc să investească în eBay Inc. este important să înțeleagă care sunt cele mai bune momente pentru tranzacționarea acțiunilor sale. Orele optime de tranzacționare pentru eBay Inc. se aliniază de obicei cu orele standard de tranzacționare ale Nasdaq, unde este listată. Aceste ore sunt de la 16:30 la 23:00, ora României. Cu toate acestea, pentru traderii activi, prima oră a zilei de tranzacționare, de la 16:30 la 17:30, și ultima oră, de la 22:00 la 23:00, sunt adesea considerate cele mai volatile și potențial profitabile perioade. În aceste intervale orare, volumele de tranzacționare sunt mai mari și există mai multă activitate pe piață, ceea ce poate crea oportunități pentru câștiguri rapide sau intrări și ieșiri strategice. Este important să reții că, în timpul acestor perioade, investițiile sunt, de asemenea, mai riscante.

Un aspect interesant al performanței acțiunilor eBay este sensibilitatea sa la rapoartele trimestriale privind câștigurile și la anunțurile majore. Acțiunile eBay înregistrează adesea mișcări semnificative ca răspuns la raportările financiare privind câștigurile, care oferă informații privind sănătatea financiară și direcția strategică a companiei. Investitorii ar trebui să acorde o atenție deosebită acestor rapoarte, publicate de obicei în ianuarie, aprilie, iulie și octombrie. Analiza performanței eBay în aceste trimestre poate oferi indicii valoroase cu privire la traiectoria companiei și la așteptările pieței.

În plus, inițiativele și parteneriatele strategice ale eBay joacă adesea un rol crucial în modelarea performanței sale pe piață. Accentul pus de companie pe extinderea activității sale de publicitate și pe îmbunătățirea modalităților sale de plată a fost bine primit de piață. Investitorii ar trebui să fie atenți la știrile legate de aceste domenii, deoarece executarea cu succes a acestor strategii ar putea duce la o creștere susținută și la o evoluție favorabilă a valorii pentru acționari. 

În ceea ce privește analiza acțiunilor, eBay Inc. a demonstrat o poziție financiară solidă, cu fluxuri de numerar puternice și niveluri de îndatorare gestionabile. Capacitatea companiei de a genera un flux de numerar liber consistent îi oferă flexibilitatea de a investi în inițiative de creștere, de a returna capital acționarilor prin răscumpărări și dividende și de a face față recesiunilor economice. Această stabilitate financiară este un factor-cheie pe care mulți investitori îl iau în considerare atunci când evaluează eBay ca investiție pe termen lung.

În general, investiția în eBay Inc. necesită o înțelegere aprofundată a modelului său de afaceri, a dinamicii pieței și a inițiativelor strategice. Fiind la curent cu cele mai recente evoluții și tranzacționând strategic în orele optime, investitorii își pot maximiza potențialele randamente. Poziția bine stabilită a eBay în industria comerțului online, împreună cu abordarea sa inovatoare și baza financiară solidă, o fac o alegere convingătoare pentru investitorii care doresc obțină expunere pe sectorul de retail online. Înaintea oricărei decizii de investiție, nu uita să iei în considerare toate riscurile implicate. Efectuarea unei analize a companiei poate fi cheia succesului sau a unei eventuale pierderi.

0 USD
10 USD
16:30 - 23:00

Informații interesante

Creșterea veniturilor în primul trimestru din 2024: eBay Inc. a raportat o creștere de 2% a veniturilor în Q1 2024, ajungând la 2,6 miliarde de dolari. Această evoluție reflectă reziliența companiei și accentul pus pe îmbunătățirea experienței utilizatorilor și extinderea globală.

Îmbunătățirea marjei operaționale non-GAAP: În primul trimestru al anului 2024, marja operațională non-GAAP a eBay a crescut la 30,3%, față de 29,6% anul trecut. Această evoluție reflectă o gestionare eficientă a costurilor și capacitatea companiei de a crește profitabilitatea, investind totodată în inițiative strategice.

Progrese în domeniul inteligenței artificiale: eBay a integrat tehnologii AI pentru a-și îmbunătăți platforma. În raportarea privind rezultatele pe Q4 2023, a evidențiat funcțiile de personalizare care sporesc implicarea și satisfacția clienților, consolidându-și poziția de lider în retailul online inovator.

Inițiative de sustenabilitate: eBay susține comerțul sustenabil prin vânzările de produse la mâna a doua. În martie 2024, numărul articolelor „second hand” vândute a crescut cu peste 400% față de anul precedent, aliniindu-se tendințelor globale de consum responsabil.

Stabilitatea volumului brut de marfă (GMV): În Q4 2023, eBay a menținut un GMV stabil de 18,6 miliarde de dolari, în ciuda provocărilor pieței. Această performanță evidențiază robustețea modelului său de afaceri și implicarea activă a utilizatorilor în tranzacții.

Creșterea câștigurilor pe acțiune: Indicatorul Câștigurilor pe acțiune EPS-ul non-GAAP al eBay a crescut cu 13%, ajungând la 1,25 USD în T1 2024. Această evoluție reflectă soliditatea financiară a companiei și capacitatea de a oferi randamente mai mari acționarilor, fiind un semnal pozitiv pentru investitori.

Impactul cursului valutar: Performanța financiară a eBay a fost influențată de fluctuațiile valutare, care au afectat GMV-ul și veniturile raportate. Totuși, compania s-a concentrat pe metrici neutre valutar, menținând o imagine clară și fiabilă a performanței de bază.

Inițiative inovatoare pentru studenți: eBay sprijină inovația prin concursul anual dedicat studenților, axat pe soluții pentru comerțul online. Echipa câștigătoare, NullPointer, s-a alăturat companiei, aducând idei noi și contribuind la atragerea de talente din industria tech.

Aspecte financiare importante din T1 2024: Rezultatele eBay au arătat un început solid de an, cu progrese în creșterea sustenabilă a GMV. CEO-ul Jamie Iannone a subliniat concentrarea pe priorități strategice și eficiență operațională, elemente cheie care mențin competitivitatea companiei.

Gestionarea riscurilor și perspectivele de viitor: eBay continuă să abordeze riscurile legate de volatilitatea pieței și de incertitudinile economice. Strategiile cuprinzătoare de gestionare a riscurilor ale companiei,  contribuie la atenuarea potențialelor efecte negative asupra operațiunilor și performanțelor sale financiare

TOP INSTRUMENTE

Vezi mai multe instrumente

Toate acțiunile cu deținere

Investițiile tale sunt întotdeauna la îndemână

Cu aplicația XTB de investiții, premiată și ușor de folosit

CELE MAI RECENTE ȘTIRI

Nu rata cele mai recente evenimente bursiere din secțiunea noatră de știri

Ebay câștigă 9% datorită debutului companiei...

8 ianuarie 2025

Cele mai importante raportări financiare...

26 februarie 2024

Rezumatul zilei: Deficit comercial excepțional...

8 ianuarie 2026
Mai multe știri
OBȚINE ACCES

Cum investești în acțiuni eBay Inc la XTB?

1. Deschide un cont

Completează formularul și trimite documentele - fără formalități inutile. Deschiderea unui cont de investiții este condiționată de evaluarea pozitivă a compatibilității serviciilor oferite, aceasta fiind realizată printr-un test de cunoștințe.

2. Realizează o depunere

Alege modalitatea de depunere convenabilă pentru tine.

3. Începe să investești

Alege dintre 11600+ instrumente.

Accesează bursele

1. Descarcă aplicația

Accesează App store sau Google play și descarcă aplicația XTB.

2. Deschide un cont

Completează formularul și trimite documentele - fără formalități inutile. Deschiderea unui cont de investiții este condiționată de evaluarea pozitivă a compatibilității serviciilor oferite, aceasta fiind realizată printr-un test de cunoștințe.

3. Realizează o depunere și începe să investești

Alege modalitatea de depunere convenabilă pentru tine.

Fă primul pas
DE CE XTB?

De ce să investești la XTB?

Platformă inovativă

Lucrăm constant la dezvoltarea platformei noastre de investiții premiată, pentru a ne asigura că se potrivește tuturor nevoilor tale. Aceasta este disponibilă atât în versiunea desktop, cât și în versiunea mobilă.

Siguranță și protecție

Somo uno de los mayores brokers registrados del mundo, regulado por varias autoridades de supervisión financiera. También contamos con el fondo de compensación.

Asistență Clienți multilingvă și de înaltă calificare.

Echipa noastră de asistență este gata să te ajute, în limba română - de luni până vineri, de la 9:00 la 17:00.

TOP INSTRUMENTE

Vezi mai multe instrumente

Toate acțiunile cu deținere
Educație

Descoperă secțiunea educațională

Investiția în acțiuni - ce înseamnă tranzacționarea acțiunilor?

7 minute(s) Investiții

Cele mai bune companii din domeniul AI în care ai putea investi

11 minute(s) Ghiduri

Cum să construiești un portofoliu de Acțiuni și ETF-uri?

14 minute(s) Ghiduri
Vezi articole
Întrebări fecvente

Ai întrebări?

Rezultatele eBay în T1 2024 au arătat o creștere de 2% a veniturilor la 2,6 miliarde de dolari și o creștere de 13% a indicatorului EPS non-GAAP la 1,25 dolari.

eBay se concentrează pe integrarea inteligenței artificiale pentru experiențe de cumpărare personalizate și pe promovarea sustenabilității prin inițiativele sale de comerț cu produse la mâna a doua. Aceste strategii urmăresc să sporească implicarea utilizatorilor și să sprijine practicile de reutilizare.

eBay estimează o creștere constantă a veniturilor, în conformitate cu perspectivele sale de piață. Detalii mai specifice privind previziunile sunt disponibile pe pagina web a eBay dedicată relațiilor cu investitorii.

Pentru a gestiona riscurile de schimb valutar, eBay utilizează măsuri neutre din punct de vedere valutar, care ajută la obținerea unor informații clare cu privire la adevărata performanță comercială a companiei, reducând efectele variațiilor valutare.

Principalii factori care determină prețul acțiunilor eBay includ rezultatele sale în materie de câștiguri, progresele în domeniul inteligenței artificiale și al comerțului electronic, precum și mediul de piață în general. Monitorizarea acestor elemente poate ghida alegerile investitorilor.

O acțiune este un titlu de valoare ce reprezintă dreptul de proprietate într-o companie. Constituie o creanță asupra unei părți din activele și câștigurile companiei.

Prin deținerea de acțiuni poți beneficia de pe urma potențialelor creștereri ale unei compani. Există mai multe moduri prin care acțiunile îți pot produce bani: plăți de dividende (respectiv plăți efectuate către acționari din profiturile companiei), aprecierea capitalului (când prețul unui acțiuni pe care o deții crește, poți vinde acțiunile pentru profit), split-ul acțiunilor (când o companie efectuează o operațiune de split înseamnă că emite mai multe acțiuni pentru acționarii existenți, crescând numărul de acțiuni pe care aceștia le dețin. Acest lucru poate duce și la creșterea valorii investiției tale).

Există trei tipuri principale de acțiuni: acțiuni ordinare sau comune (oferă proprietarului său drept de vot la adunările acționarilor și dă dreptul la o parte din profiturile companiei prin dividende), acțiunile preferențiale (plătesc dividende la o rată fixă și au o creanță mai mare asupra activelor și câștigurilor decât acțiunile ordinare; de obicei nu vine cu drepturi de vot) și warrants (tip de garanție care oferă deținătorului dreptul, dar nu obligația, de a cumpăra sau de a vinde un anumit număr de acțiuni la un preț prestabilit într-un anumit timp).

Nu este posibilă specificarea unei acțiuni pe care o poți cumpăra pentru prima dată deoarece definiția a ceea ce constituie o acțiune bună poate varia în funcție de obiectivele financiare ale unui individ și de toleranța sa la risc. Este important ca investitorii să se documenteze temeinic înainte de orice investiție și să ia în considerare situația lor financiară înainte de a face o achiziție.

Alătură-te celor peste
2 000 000 de investitori din întreaga lume

Începe să investești Descarcă aplicația Descarcă aplicația