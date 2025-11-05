mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
71% din conturile CFD de retail pierd bani.
MCD.US

MCD.US - Acțiuni cu deținere

McDonald's Corp
Deschide cont
Cele mai populare

Niciun rezultat pentru ""

Caută în lista completă cu instrumente disponibile

Mergi la pagina cu instrumente
Performanțele din trecut sau previziunile nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
Descarcă gratuit aplicația
CELE MAI RECENTE ȘTIRI

Nu rata cele mai recente evenimente bursiere din secțiunea noatră de știri

Mai multe știri
DESPRE INSTRUMENTE

Investește în McDonald's Corp

McDonald's e mai mult decât un simplu restaurant - e o ”icoană” culturală globală care a schimbat modul în care lumea mănâncă. De la drive-in-urile din orașele mici până la restaurantele din aeroporturi și orizonturile marilor orașe, arcadele aurii ale McDonald's sunt un simbol al fast-food-ului, accesibile și consistente. Dar în spatele hamburgerilor și cartofilor prăjiți se ascunde un model de afaceri extrem de bine gândit, construit pe imobiliare, franciză și o logistică globală impresionantă. McDonald's nu vinde doar mâncare - oferă comoditate la scară mondială, un Big Mac pe rând.

📌Concluzii cheie

  • McDonald's este cel mai mare lanț de restaurante fast-food din lume după venituri
  • Operează în peste 100 de țări și are mai mult de 40.000 de locații la nivel global
  • Funcționează pe un model bazat în mare parte pe franciză - peste 90% dintre restaurante sunt deținute de francizați
  • Oferă un meniu consistent la nivel global, dar adaptat gusturilor locale din fiecare piață
  • Este listat la Bursa de Valori din New York (NYSE: MCD) și face parte din indicele Dow Jones Industrial Average
  • Inovează constant în zona comenzilor digitale, livrărilor și sustenabilității - totul pentru a rămâne relevant și competitiv

📋Model de afaceri

McDonald's își obține veniturile, în principal, din taxele de franciză și din chirii imobiliare, mai degrabă decât din operarea directă a restaurantelor. Majoritatea locațiilor sunt francizate, ceea ce înseamnă că partenerii plătesc companiei pentru dreptul de a folosi marca McDonald's, pentru sprijinul de marketing și pentru închirierea spațiilor.

Veniturile vin din mai multe surse:

  • Taxe de franciză și redevențe
  • Venituri din închirierea proprietăților pe care McDonald's le deține și le oferă francizaților
  • Magazinele operate direct de companie (mai puțin de 10% din totalul locațiilor)
  • Parteneriate în aplicațiile de livrare și pe platformele digitale

Deținând terenurile pe care se află o mare parte dintre restaurante, McDonald's nu este doar o companie de fast-food - ci și o puternică afacere imobiliară, cu un model care îi oferă stabilitate și profitabilitate pe termen lung.

🏛️Segmente de afaceri

  • Restaurante francizate

Reprezintă nucleul modelului McDonald’s - sursa principală de venituri recurente, prin redevențe și chirii plătite de francizați.

  • Restaurante operate de companie

O parte mai mică a afacerii, gestionată direct de McDonald’s pentru a menține controlul strategic și pentru a testa noi concepte.

  • Piețe internaționale operate (IOM)

Cuprind țări importante precum Marea Britanie, Franța sau Australia, unde McDonald’s are o prezență operațională solidă și un management direct.

  • Piețe internaționale de dezvoltare sub licență

Aici intră regiuni precum America Latină, Asia și Africa, unde partenerii locali gestionează operațiunile în baza unor acorduri de licență, adaptând brandul la specificul pieței.

🔔Caracteristici de investiții

McDonald's este considerat pe scară largă o acțiune defensivă - un tip de companie care reușește să performeze bine atât în perioade economice favorabile, cât și în cele dificile. Modelul său global de franciză, loialitatea uriașă față de brand și fluxul de numerar constant îl fac atractiv pentru investitorii care caută venituri stabile, dar și pentru cei cu o perspectivă pe termen lung.

Flux de numerar stabil din franciză
Cu peste 90% din restaurante operate în sistem de franciză, McDonald's generează un flux constant de venituri din redevențe și chirii, indiferent de costurile locale de operare. Asta îi reduce semnificativ cheltuielile de capital și îi permite să mențină o structură de costuri eficientă.

Imobiliare + avantajul competitiv al mărcii
Prin deținerea terenurilor pe care se află multe dintre restaurantele sale, McDonald's beneficiază de aprecierea valorii activelor imobiliare - un strat suplimentar de siguranță pe termen lung. În plus, recunoașterea globală a brandului îi oferă un avantaj competitiv solid, greu de replicat.

Fiabilitatea dividendelor
McDonald's face parte din S&P 500 Dividend Aristocrats și are o istorie îndelungată de creșteri constante ale dividendelor. Tocmai de aceea, acțiunea este adesea preferată de investitorii care caută randamente stabile și predictibile.

Expunere globală, adaptare locală
Cu operațiuni în peste 100 de țări, veniturile McDonald's sunt diversificate geografic, ceea ce oferă rezistență în fața recesiunilor locale. Totuși, compania rămâne expusă la fluctuațiile valutare, un risc inerent al prezenței globale.

📈📉Catalizatori și riscuri majori

Catalizatori majori

1. Integrarea digitală și livrarea
Comenzile prin aplicații mobile, programele de loialitate digitală și colaborările cu platforme de livrare precum Uber Eats sau DoorDash cresc confortul clienților și, implicit, valoarea medie a comenzilor.

2. Inovarea și localizarea meniului
McDonald's continuă să-și adapteze oferta prin introducerea de produse mai sănătoase, opțiuni pe bază de plante și rețete inspirate din preferințele locale – o strategie care menține brandul relevant pentru toate generațiile și culturile.

3. Strategia de refrancizare
Compania își reduce treptat implicarea în operarea directă a restaurantelor, transferând tot mai multe locații către francizați. Acest proces îmbunătățește marjele și eficiența generală a modelului de business.

4. Extindere urbană și remodelări
Modernizarea locațiilor existente și dezvoltarea unor formate mai mici, potrivite mediului urban, ajută McDonald's să răspundă mai bine schimbărilor demografice și noilor obiceiuri de consum.

Riscuri majore

1. Volatilitatea prețurilor mărfurilor
Ca orice afacere din industria alimentară, McDonald's este expus la creșterea costurilor materiilor prime – de la carne de vită și cartofi până la ambalaje – ceea ce poate afecta profitabilitatea.

2. Presiuni asupra forței de muncă
Creșterea salariilor și lipsa personalului calificat pe piețele cheie pot afecta marjele francizaților și viteza serviciilor, mai ales în perioade de cerere ridicată.

3. Dificultăți valutare
Prezența globală aduce beneficii, dar și vulnerabilități. Fluctuațiile valutare pot influența rezultatele financiare, mai ales în regiunile cu monede mai volatile.

4. Schimbarea tendințelor alimentare
Pe măsură ce tot mai mulți consumatori prioritizează sănătatea și sustenabilitatea, McDonald's trebuie să continue adaptarea meniului și a operațiunilor pentru a rămâne relevant pe termen lung.

Scurt istoric și repere importante

McDonald’s a început în 1940, ca un drive-in în San Bernardino, California, fondat de frații Richard și Maurice McDonald. Revoluția a venit în anii ’50, când Ray Kroc a văzut potențialul modelului și l-a transformat într-o franciză globală, deschizând prima locație oficială a McDonald’s Corporation în Des Plaines, Illinois.

De-a lungul decadelor, compania s-a extins rapid în întreaga lume, devenind un simbol al globalizării și al mâncării rapide standardizate. În ultimii ani, McDonald’s și-a reinventat strategia, concentrându-se pe inovație digitală, parteneriate pentru livrare și inițiative de sustenabilitate – totul pentru a rămâne relevant într-o lume a consumatorilor care se schimbă constant.

0 USD
10 USD
16:30 - 23:00

Informații interesante

Imperiu de francize
Peste 90% dintre restaurantele McDonald’s sunt operate în sistem de franciză, transformând compania mai degrabă într-un „proprietar cu un meniu” decât într-un „bucătar în bucătărie”.

Regele imobiliarelor
McDonald’s deține unele dintre cele mai valoroase proprietăți comerciale din lume, amplasate în locații urbane de top – un portofoliu care îi oferă stabilitate și putere financiară uriașă.

Povestea Golden Arches
Faimoasele arcade aurii sunt un simbol global. Conform unor sondaje, logo-ul McDonald’s este mai recunoscut la nivel mondial decât crucea creștină – o dovadă clară a forței și vizibilității brandului.

Meniuri localizate
McDonald’s își adaptează constant ofertele la gusturile locale – de la McSpaghetti în Filipine, până la McAloo Tikki în India. Această flexibilitate culturală e una dintre cheile succesului său global.

Transformare tehnologică
Compania a investit masiv în digitalizare: comenzi prin aplicații mobile, programe de loialitate și tehnologii drive-thru bazate pe inteligență artificială sunt deja implementate pe piețele cheie.

Produse iconice
Big Mac-ul nu este doar un simbol al McDonald’s, ci și un indicator economic. „Indicele Big Mac”, creat de The Economist, folosește prețul acestui burger în diferite țări ca o măsură informală a parității puterii de cumpărare.

TOP INSTRUMENTE

Vezi mai multe instrumente

Toate acțiunile cu deținere

Investițiile tale sunt întotdeauna la îndemână

Cu aplicația XTB de investiții, premiată și ușor de folosit

CELE MAI RECENTE ȘTIRI

Nu rata cele mai recente evenimente bursiere din secțiunea noatră de știri

Acțiunile McDonald's cresc cu 3% după publicarea...

5 noiembrie 2025

McDonald's atinge noi maxime față de începutul...

6 august 2025

Rezultatele McDonald's sunt sub previziuni...

10 februarie 2025
Mai multe știri
OBȚINE ACCES

Cum investești în acțiuni McDonald's Corp la XTB?

1. Deschide un cont

Completează formularul și trimite documentele - fără formalități inutile. Deschiderea unui cont de investiții este condiționată de evaluarea pozitivă a compatibilității serviciilor oferite, aceasta fiind realizată printr-un test de cunoștințe.

2. Realizează o depunere

Alege modalitatea de depunere convenabilă pentru tine.

3. Începe să investești

Alege dintre 11600+ instrumente.

Accesează bursele

1. Descarcă aplicația

Accesează App store sau Google play și descarcă aplicația XTB.

2. Deschide un cont

Completează formularul și trimite documentele - fără formalități inutile. Deschiderea unui cont de investiții este condiționată de evaluarea pozitivă a compatibilității serviciilor oferite, aceasta fiind realizată printr-un test de cunoștințe.

3. Realizează o depunere și începe să investești

Alege modalitatea de depunere convenabilă pentru tine.

Fă primul pas
DE CE XTB?

De ce să investești la XTB?

Platformă inovativă

Lucrăm constant la dezvoltarea platformei noastre de investiții premiată, pentru a ne asigura că se potrivește tuturor nevoilor tale. Aceasta este disponibilă atât în versiunea desktop, cât și în versiunea mobilă.

Siguranță și protecție

Somo uno de los mayores brokers registrados del mundo, regulado por varias autoridades de supervisión financiera. También contamos con el fondo de compensación.

Asistență Clienți multilingvă și de înaltă calificare.

Echipa noastră de asistență este gata să te ajute, în limba română - de luni până vineri, de la 9:00 la 17:00.

TOP INSTRUMENTE

Vezi mai multe instrumente

Toate acțiunile cu deținere
Educație

Descoperă secțiunea educațională

Investiția în acțiuni - ce înseamnă tranzacționarea acțiunilor?

7 minute(s) Investiții

Cele mai bune companii din domeniul AI în care ai putea investi

11 minute(s) Ghiduri

Cum să construiești un portofoliu de Acțiuni și ETF-uri?

14 minute(s) Ghiduri
Vezi articole
Întrebări fecvente

Ai întrebări?

McDonald's vinde în principal produse fast-food – burgeri, cartofi prăjiți, pui, salate, băuturi și produse pentru micul dejun – cu meniuri adaptate fiecărei regiuni. Pentru investitori, valoarea companiei nu stă doar în produse, ci în modelul său de business scalabil și standardizat. Produsele de bază, cu costuri reduse și marje mari (precum cartofii prăjiți și băuturile), oferă o profitabilitate constantă, iar adaptarea locală a meniurilor îi permite să intre eficient pe piețe diverse fără a pierde din consistența globală.

Da – peste 90% dintre restaurantele McDonald's sunt administrate de francizați. Această structură mută o mare parte din riscul operațional (forță de muncă, costuri ale ingredientelor, concurență locală) către partenerii francizați, în timp ce McDonald's colectează redevențe, chirii și taxe de franciză. Pentru acționari, acest model creează un flux constant și previzibil de venituri, cu o volatilitate mult mai redusă decât dacă ar opera toate restaurantele direct.

Deși vânzările de alimente sunt importante, adevăratul motor al profitului este modelul de franciză. Compania câștigă prin:

  • Redevențe de franciză (un procent din vânzări)
  • Venituri din închirierea proprietăților pe care le deține
  • Taxe de franciză plătite de operatori

Această structură asigură venituri recurente, cu marje ridicate, care sunt mai puțin afectate de variațiile temporare ale costurilor alimentare.

Într-un anumit sens, da. McDonald's deține o parte semnificativă din terenurile și clădirile unde operează restaurantele sale, pe care le închiriază apoi francizaților. Acest rol dublu – de proprietar și francizor – face ca imobiliarele să fie o componentă cheie a valorii companiei. Pentru investitori, McDonald's este văzut nu doar ca lider global în fast-food, ci și ca o putere imobiliară cu active valoroase și stabile.

Sediul central este în Chicago, Illinois, SUA. Această locație este esențială deoarece piața americană rămâne cea mai profitabilă și stabilește standardele globale de marketing, branding și inovație tehnologică.

McDonald's operează în peste 100 de țări, cu peste 40.000 de restaurante la nivel global. Această acoperire extinsă îi oferă protecție împotriva riscurilor locale – când o piață încetinește, altele pot compensa. Pentru investitori, această diversificare globală înseamnă stabilitate, forță de brand și expunere la creșterea din piețele emergente.

Compania investește masiv în transformarea digitală – de la comenzi mobile și aplicații de fidelizare, la drive-thru bazate pe inteligență artificială și parteneriate cu servicii de livrare. În paralel, promovează ambalaje durabile și inițiative ecologice. Din punct de vedere investițional, aceste eforturi sporesc loialitatea clienților, cresc eficiența și aliniază compania la standardele ESG tot mai importante pentru investitori.

Indicele Big Mac, creat de The Economist, compară prețurile Big Mac-ului în diverse țări pentru a evalua valoarea monedelor locale. Deși este un indicator informal, el arată modul în care McDonald's reflectă tendințele economice globale și poate oferi investitorilor o perspectivă interesantă asupra puterii de cumpărare și fluctuațiilor valutare la nivel mondial.

Acțiunile McDonald's (NYSE: MCD) sunt deținute de o combinație de investitori instituționali mari – fonduri de pensii, ETF-uri și fonduri mutuale – și investitori de retail. Ponderea ridicată a acționarilor instituționali de lungă durată confirmă statutul companiei de acțiune blue-chip defensivă, cu dividende solide și o istorie de creștere constantă.

Da, și o face inteligent. De la opțiunile vegetariene din India la burgerii teriyaki din Japonia, McDonald's adaptează meniurile la gusturile locale. Pentru investitori, această flexibilitate arată capacitatea companiei de a-și menține identitatea globală în timp ce câștigă cotă de piață în economii diverse – un echilibru rar între consistență și adaptabilitate.

O acțiune este un titlu de valoare ce reprezintă dreptul de proprietate într-o companie. Constituie o creanță asupra unei părți din activele și câștigurile companiei.

Prin deținerea de acțiuni poți beneficia de pe urma potențialelor creștereri ale unei compani. Există mai multe moduri prin care acțiunile îți pot produce bani: plăți de dividende (respectiv plăți efectuate către acționari din profiturile companiei), aprecierea capitalului (când prețul unui acțiuni pe care o deții crește, poți vinde acțiunile pentru profit), split-ul acțiunilor (când o companie efectuează o operațiune de split înseamnă că emite mai multe acțiuni pentru acționarii existenți, crescând numărul de acțiuni pe care aceștia le dețin. Acest lucru poate duce și la creșterea valorii investiției tale).

Există trei tipuri principale de acțiuni: acțiuni ordinare sau comune (oferă proprietarului său drept de vot la adunările acționarilor și dă dreptul la o parte din profiturile companiei prin dividende), acțiunile preferențiale (plătesc dividende la o rată fixă și au o creanță mai mare asupra activelor și câștigurilor decât acțiunile ordinare; de obicei nu vine cu drepturi de vot) și warrants (tip de garanție care oferă deținătorului dreptul, dar nu obligația, de a cumpăra sau de a vinde un anumit număr de acțiuni la un preț prestabilit într-un anumit timp).

Nu este posibilă specificarea unei acțiuni pe care o poți cumpăra pentru prima dată deoarece definiția a ceea ce constituie o acțiune bună poate varia în funcție de obiectivele financiare ale unui individ și de toleranța sa la risc. Este important ca investitorii să se documenteze temeinic înainte de orice investiție și să ia în considerare situația lor financiară înainte de a face o achiziție.

Alătură-te celor peste
2 000 000 de investitori din întreaga lume

Începe să investești Descarcă aplicația Descarcă aplicația