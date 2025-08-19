Bessent va începe interviurile cu candidații la funcția de președinte al Fed în septembrie 🔍

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat la CNBC că interviurile pentru următorul președinte al Rezervei Federale vor începe la scurt timp după Ziua Muncii, în contextul în care Casa Albă încearcă să reducă lista de 11 candidați. Printre candidați se numără actuali și foști oficiali ai Fed (Bowman, Waller, Lindsey, Warsh), economiști (Hasset, Sumerlin) și strategi de pe Wall Street (Rieder, Zevos). Bessent a descris grupul ca fiind „incredibil” și a declarat că procesul are ca scop prezentarea unei liste restrânse președintelui, chiar dacă mandatul actualului președinte Jerome Powell nu se încheie decât în mai 2026. Administrația a subliniat necesitatea reducerii ratelor dobânzilor pentru a sprijini piața imobiliară din SUA, care continuă să se confrunte cu vânzări slabe și o activitate de construcții limitată. Bessent a sugerat că relaxarea ar putea stimula construcția de locuințe, contribuind la limitarea inflației pe termen mediu. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Piețele așteaptă cu interes următoarea reuniune de politică monetară a Fed, din 16-17 septembrie, unde se așteaptă o reducere cu un sfert de punct procentual. Powell urmează să țină un discurs la simpozionul anual al Fed de la Jackson Hole, vineri, care ar putea oferi indicii cu privire la decizia băncii centrale din septembrie. Indicele dolarului (USDIDX) s-a tranzacționat într-un mod din ce în ce mai stabil, aplatizându-și tendința descendentă după recentul rebound. Prețul oscilează în prezent între 97,7 și 98,1, cu o volatilitate redusă astăzi, ca urmare a celor mai recente tensiuni geopolitice. Sursa: xStation5

