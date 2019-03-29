3 strategii de tranzacționare pentru USFANG

Timp de citire: 2 minute(s)

Acțiunile din sectorul tehnologiei, precum Apple, Facebook sau Netflix, nu doar că au avut cea mai bună performanță de pe Wall Street, dar au transformat și modul în care trăim. Pe măsură ce prețul acestora a crescut, scepticii au început să argumenteze posibilitatea apariției unei noi bule speculative.

Drept urmare, s-a format indicele FANG. Deși numele său reprezintă companii precum Facebook, Apple, Netflix și Google, în fapt, indicele are în componența sa 10 acțiuni din sectorul tehnologic, în proporții egale. În acest articol prezentăm 3 modalități prin care putem tranzacționa CFD-ul USFANG cu suport activ indicele FANG+, cotat la bursa din NYSE. Strategia 1 - Portofoliul de Acțiuni Indicele CFD are două atuuri: levier și lichiditate. Dacă vrei să investești în 10 acțiuni din sectorul tehnologic (Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Netflix, NVIDIA, Tesla și Twitter) vei avea nevoie de un capital considerabil. Cu USFANG, nu numai că toate aceste acțiuni sunt incluse într-un singur indice, dar valoare depozitului de care ai nevoie pentru a tranzacționa este de 10%. Lichiditatea îți permite să activezi o tranzacție de dimensiunea dorită. Un lot se calculează prin înmulțirea valori unui punct cu 50 $ (multiplicatorul), deci dacă indicele este cotat la 2600 de puncte, atunci valoarea acestuia ar fi de 130000 $. Cu toate acestea, dacă dorești ca poziția ta să aibă valoarea de 50000 $, atunci poți pur și simplu să activezi o poziție de 0,38 loturi. Pentru a face acest lucru, este necesar un depozit de 4940 USD. Prin urmare, USFANG este o modalitate excelentă de a investi în acțiunile din sectorul tehnologic, folosind doar un singur instrument. Strategia 2 - Posibilitatea de a vinde în lipsă (short position) Am putea cumpăra 10 acțiuni în mod separat, însă această strategie ar funcționa doar dacă prețurile ar fi în creștere. Dar dacă ești de părere că acțiunile din sectorul tehnologic sunt supraevaluate? O poziție short pe CFD-ul cu activ suport pe USFANG reprezintă o modalitate de a tranzacționa o astfel de viziune. Poziția va fi pe plus atât timp cât USFANG se depreciază. La fel ca în exemplul redat la Strategia 1, te bucuri de avantajele levierului și ale lichidității. Strategia 3 - Hedging Speculativ Această strategie poate fi utilizată de traderii care au deja un portofoliu de acțiuni. Dacă deții un portofoliu de acțiuni consistent, să spunem în valoare de 20000 dolari, și ești mulțumit de performanța acțiunilor din componența sa, dar consideri că acțiunile tehnologice sunt supraevaluate, atunci poți lua în considerare o poziție short pe CFD-ul USFANG (0,15 loturi ar reprezenta 19500 dolari dacă valoarea indicelui este de 2600). Această tranzacție are la bază presupunerea că acțiunile din portofoliul tău vor avea o performanță mai bună decât acțiunile din componența NYSE FANG +. Chiar și atunci când izbucnește o criză pe piețe, poți înregistra profituri dacă CFD-ul USFANG pierde mai mult decât acțiunile din portofoliul tău.

