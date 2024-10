Contul de training pentru tranzacționarea Forex

Un cont de training are o serie de avantaje, ajutându-te să eviți greșeli și să-ți optimizezi strategia de tranzacționare. Exersează investițiile pe contul gratuit de training Forex din platforma XTB! Platformele de tranzacționare îți permit să tranzacționezi de oriunde dorești și îți oferă acces la mii de instrumente financiare. Un cont de training Forex cu suport CFD îți permite să testezi platforma tranzacționând cu bani virtuali pe mii de instrumente. Aceasta este o oportunitate ideală de a învăța cum să o folosești și de a te familiariza cu funcțiile pe care le oferă. Recomandăm deschiderea unui cont de training oricărei persoane care se gândește să investească. Contul de training este adresat persoanelor care doresc să vadă cum funcționează piețele financiare și bursele fără a-și risca banii. Accesul la un cont de training îți va permite să înveți din greșeli și să testezi strategiile de tranzacționare fără să îți asumi riscuri, totul fiind gratuit. În acest articol îți vom prezenta ce este un cont de training, ce funcționalități are și îți vom arăta cum te poate ajuta la tranzacționare.

Ce este un cont de training pentru tranzacționarea Forex CFD? Un cont de training este un cont virtual care îți permite să începi tranzacționarea pe o platformă de investiții, precum platforma XTB, cu bani virtuali. Contul este creat astfel încât să reflecte cel mai bine capacitățile unui cont real de investiții. Conturile de training au un caracter educațional și pot fi folosite pentru: Verificarea ofertei de instrumente și a funcționalităților platformei

Testarea strategiilor de tranzacționare și a investițiilor

Familiarizare tehnică cu deschiderea și plasarea ordineilor

Educație privind funcționarea piețelor financiare. Poți începe tranzacționarea pe un cont de training Forex CFD utilizând platforma web xStation5. De asemenea, poți descărca versiunea pentru desktop sau chiar din aplicația mobilă xStation. Poți citi mai multe informații despre platforma XTB aici. Cu un cont de training te poți familiariza cu oferta XTB ce include mii de instrumente de investiții și poți începe să le tranzacționezi virtual. Unele instrumente sunt disponibile pentru tranzacționarea exclusiv cu efect de levier (CFD), în timp ce altele sunt disponibile în versiunea tradițională fără efect de levier (Acțiuni și ETF-uri). Versiunea CFD a ofertei include: indici, Forex, materii prime, metale prețioase, criptomonede, CFD-uri pe acțiuni și ETF-uri. Versiunea non-CFD include acțiuni și ETF-uri fără efect de levier. Lista completă a instrumentelor poate fi găsită aici. Poți citi mai multe despre tranzacționarea CFD-urilor aici. Te poți familiariza cu toți termenii folosind secțiunea noastră educațională. De ce ai nevoie de un cont de training? Piața financiară este locul unde îți investești banii, așa că înainte de a începe să faci acest lucru, este bine să te obișnuiești cu platforma de tranzacționare pe care o vei folosi. Astfel, vei învăța cum să o utilizezi. Învățarea părții tehnice a tranzacționării este întotdeauna foarte importantă, chiar dacă ești un investitor pe termen lung. Ne-am asigurat că platforma XTB este cât se poate de intuitivă, păstrând în același timp mii de funcționalități, cum ar fi instrumente și indicatori avansați de editare a graficelor. Poți citi mai multe despre platforma XTB aici și totodată în secțiunea noastră educațională. Contul de training îți permite să interacționezi cu interfața platformei și să te convingi cât de ușor este de folosit. În plus, te vei familiariza cu modul în care funcționează piețele și vei învăța cum să tranzacționezi fără a îți risca proprii bani. Cont de training pe platforma XTB - avantaje și caracteristici Crearea unui cont de training Forex CFD este complet gratuită și fără obligații suplimentare. Mai jos îți vom arăta ce presupune deschiderea unui cont și ce avantaje are. Cum se deschide un cont de training? Pentru a deschide un cont de training, trebuie doar să introduci adresa ta de e-mail și să configurezi o parolă pentru contul tău. Formularul este simplu și nu necesită nicio documentație. Vei face toate acestea accesând site-ul nostru: https://xtb.com/ro După înregistrarea, te vei putea autentifica pe platforma de tranzacționare XTB în versiunea de browser, accesând pagina www.xtb.com/ro -> Login -> platformă xStation5 De asemenea, poți descărca platforma XTB pe computer și o poți utiliza în versiunea desktop de aici. Cu un cont de training deschis vei putea face cunoștință cu platforma, posibilitățile acesteia, miile de instrumente și vei putea începe să tranzacționezi activele populare precum OIL, US500, GOLD sau acțiuni precum Apple sau Microsoft - toate acestea cu bani virtuali și fără a-ți asuma niciun risc: Contul de training devine inactiv după 30 de zile

Poți beneficia de un nou cont de antrenament, pe perioadă nedeterminată, dacă îți deschizi cont real de investiții.

Valabilitatea contului de antrenament poate fi prelungită contactând departamentul de vânzări sau managerul de cont desemnat

Fondurile virtuale disponibile pentru tranzacționare pe contul Forex CFD de training sunt de 10.000 unități monetare în moneda aleasă a contului

Este posibil să deschizi un cont real de investiții gratuit în orice moment

Cu un cont real deschis, valoarea fondurilor virtuale pe un cont de training poate fi modificată de către client din Client Office

Contul de training are acces la aceleași funcționalitățile precum contul real: indicatori, date, grafice etc.

Având un cont de training la XTB, ai acces și la analizele de piață pregătite de echipa de analiști

În platformă poți accesa tab-ul „Educație”, unde îți vom arăta cum să utilizezi platforma, precum și o prezentare privind funcționarea piețelor, dar și diverse metode de analiză Platforma pe contul de training Forex CFD diferă ușor în gestionarea ordinelor, din cauza limitărilor tehnologice și a specificului tranzacționării: Tranzacționarea pe acțiuni și ETF-uri în versiunea CFD are loc cu o întârziere de 15 minute (doar pe contul de training, nu și pe un cont real)

Dividendele, drepturile de subscriere și alte acțiuni corporative nu sunt plătite în conturile de training

Executarea ordinelor în platforma de testare nu ține cont de așa-numita adâncime a pieței, ceea ce înseamnă că execuția are loc întotdeauna la prețurile curente în modul „Execuție la piață” și nu este afectată de mărimea tranzacției. Avantaje Deschiderea unui cont de training CFD Forex are multe avantaje pe care le vom enumera mai jos. La urma urmei, nu există un mediu de antrenament mai bun decât o platformă care îți permite să tranzacționezi fără să îți asumi riscul de a îți pierde fondurile: Cont gratuit fără obligații

Tranzacționare fără riscuri

Mii de instrumente disponibile

Testarea funcționalităților platformei de tranzacționare XTB

Test practic al oportunităților și riscurilor care decurg din utilizarea efectului de levier (CFD)

Oportunitatea de a face cunoștință cu interfața platformei

Cea mai bună metodă de a testa strategii de investiții și zeci de indicatori

Sute de indicatori și instrumente de editare a graficelor

Instrumente pentru analiza tehnică si fundamentală

Acces la secțiunile de „Știri” și „Educație” Toți termenii utili pentru tranzacționarea cu și fără levier pot fi găsiți aici. Știrile publicate de Departamentul de Cercetare pot fi găsite și pe pagina principală sau aici. Ce fel de instrumente sunt disponibile? Contul de training Forex CFD îți permite să tranzacționezi peste 5800 de instrumente, disponibile în platforma XTB. Mai jos, vom prezenta pe scurt câteva dintre cele mai importante. Lista completă, poate fi găsită aici sau pe platforma XTB din fereastra de căutare. Indici CFD Indicii bursieri reflectă starea pieței de valori în anumite țări sau industrii. De exemplu, S&P500 este format din cele mai mari 500 de companii din SUA care îndeplinesc cerințele stricte ale Standard & Poor's. NASDAQ reflectă evaluări în primul rând din sectorul tehnologiei. Indicele VIX se bazează pe volatilitatea indicelui S&P 500 și este cunoscut sub numele de “indicele fricii”. Pe platforma XTB, se pot tranzacționa contracte futures prin contracte CFD cu efect de levier pe toți indicii majori din SUA, Europa și China. Te încurajăm să te familiarizezi cu materialele educaționale despre indici bursieri, precum: Tranzacționarea indicelui VIX, Tranzacționarea indicelui S&P500 sau Tranzacționarea NASDAQ. Mărfuri CFD CFD-urile pe mărfuri disponibile pe platforma XTB sunt împărțite în sectoare precum Agricultură (soia, cafea, zahăr, cacao, grâu), energie (petrol, gaze naturale, benzina), metale industriale (zinc, aluminiu), metale prețioase (de exemplu, aur, argint) și multe altele (bovine, bonduri, emisii de carbon) Forex CFD Termenul forex reprezintă piața de schimb valutar. XTB oferă zeci de CFD-uri pe perechi valutare de pe piețele majore (EURUSD, GBPUSD), piețele minore (NZDCAD, CHFJPY) și piețele emergente (USDPLN, USDTRY). Piața valutară este cunoscută pentru că oferă cel mai mare levier disponibil care îți permite să valorifici orice tip de volatilitate pe burse, chiar și atunci când sunt mișcări relativ mici de preț. Criptomonede CFD Criptomonedele sunt cunoscute pentru volatilitatea ridicată și datorită tehnologiei blockchain, atrăgând atenția investitorilor de retail, dar și a celor instituționali. XTB oferă CFD-uri pe cele mai populare criptomonede precum Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot sau Elrond dar și pe multe altele. Acțiuni și ETF-uri Acțiunile și fondurile tranzacționate la bursă (ETF) sunt unele dintre cele mai tradiționale clase de active cu o istorie de sute de ani. Oferim câteva mii de acțiuni listate la bursele europene și americane, adăugând constant companii noi în portofoliul. Ești interesat de noile tehnologii? Poate că afacerile conduse de Meta sau Apple merită interesul tău? Sau poate ai citit despre piața mărfurilor și ai anticipat creșterea prețului petrolului? Poate că este timpul să aruni o privire la cotațiile acțiunilor Chevron sau Total? Ce zici de sectorul bancar? Deutsche Bank, Santander, JP Morgan și Bank of America - le poți găsi pe toate într-un singur loc. Poți căuta oricând un ETF. Pe indicele S&P500 poți specula creșterea pieței de valori din SUA și poți încerca să reduci volatilitatea și să începi investițiile pasive cu risc mai mic. Acțiuni și ETF-uri CFD Unele dintre acțiunile companiilor pe care le deținem în versiunea clasică le poți tranzacționa și cu suport CFD (Contract pentru diferență). Cu ajutorul CFD-urile pe acțiuni și ETF-uri vei putea lua poziții cu efect de levier și, de asemenea, te vei putea poziționa “short” pentru a profita de scăderea prețurilor. Poți găsi un articol complet despre tranzacționarea cu CFD-uri aici. Cum să deschizi prima poziție pe contul de training Forex CFD? Deschiderea unei poziții este același lucru cu investiția într-un activ. Înainte de a investi, poți să îți setezi propriul orizont de timp și dimensiunea poziției și să stabilești ordine în așteptare adecvate care te vor proteja în cazul scăderilor dinamice și îți vor permite să marchezi profituri chiar dacă nu ești prezent pe platformă. Motivele pentru care vrei să investești pot fi multe și depind în totalitate de tine. Ar putea fi, de exemplu, identificarea unei mari oportunități într-un anumit sector, prognoza unui raport financiar de succes sau creșterea industriei în care se află compania. Aceste motive pot varia în funcție de clasa de instrumente în care investești. Diferite motive ale predicțiilor de preț pentru Bitcoin sunt altele decât pentru petrol și desigur diferite de evoluția prețului acțiunilor Microsoft, dar toate au un lucru în comun - o predicție privind creșterea cererii. Accesează www.xtb.com/ro și deschide un cont de training gratuit pe platforma XTB pentru a învăța cum să tranzacționezi Alege activul pe care dorești să începi tranzacționarea, de exemplu OIL Identifică-l folosind bara de căutare pentru instrumentele din platforma XTB Ajustează dimensiunea poziției (volum) și utilizează calculatorul încorporat din platformă Dacă este un instrument CFD, alege direcția de tranzacționare (CUMPĂRARE sau VÂNZARE) Ordinul a fost deschis Poți ajusta poziția cu un ordin în așteptare, cum ar fi SL, TP sau trailing stop Poți să îți închizi pozițiile în orice moment, atât timp cât piața este deschisă, și să marchezi profitul sau pierderea Toate ordinele în așteptare sunt descrise aici.

