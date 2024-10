Day trading pentru începători

Timp de citire: 9 minute(s)

Strategie, gestionarea riscurilor și cunoștințe. Pe piața bursieră totul este posibil. Citește și află care sunt primii pași în “day trading”.

În general investițiile nu sunt ușoare, însă day trading-ul implică riscuri uriașe.Întrebarea este dacă pentru începători acest stil de tranzacționare este realizabil. Răspunsul este da, dar după ce au fost dobândite câteva cunoștințe teoretice și tehnice. Cu aceste subiecte vom începe introducerea în următorul articol. Unii investitori caută acțiuni ale unor companii pe care le-ar putea păstra în portofoliu timp de 5 sau 10 ani, pentru a obține un randament de câteva zeci de procente. Alții doresc să „lupte” zilnic cu piața, cu scopul de a obține un profit cumulat mai mare. Asta fac așa numiții “day traderi”. Tranzacționarea zilnică poate fi comparată cu un război, al cărui echilibru este mai important decât câștigarea unei bătălii individuale (una sau două tranzacții). De aceea, gestionarea riscurilor și controlul emoțiilor sunt atât de importante. Pe lângă pregătirea analitică și alegerea metodelor potrivite, pregătirea mentală este foarte importantă. De ce? Pentru că piața este plină de emoții. În următorul articol vei afla care sunt avantajele și dezavantajele day trading-ului, de ce este important să gestionezi riscul și câteva exemple de strategii de tranzacționare. Day trading - pentru cine este potrivită această tehnică? În mod normal, day traderul ar trebui să aibă: Curiozitatea față de lumea investițiilor și o minte deschisă

Capacitatea de a gândi critic și analitic

Capacitatea de a se auto-observa, de a-și controla emoțiile și de a-și îmbunătăți abilitățile

Dorința de a dobândi cunoștințe și de a explora psihologia pieței

Pasiune pentru analiza riscurilor și a piețelor financiare

O analiză aprofundată pentru a putea cunoaște momentele în care riscul poate fi extrem de profitabil

Curajul și dorința de a-și asuma riscuri Toate elementele de mai sus se întrepătrund. Curiozitatea față de lume și o minte deschisă fac un trader capabil să asimileze idei și să fie interesat de extinderea cunoștințelor sale. Capacitatea de a gândi critic și de a efectua analize îi oferă o satisfacție suplimentară. Auto-observarea și controlul emoțiilor îi permit să păstreze distanța și să reducă stresul, care poate afecta negativ deciziile de tranzacționare și rezultatele investițiilor. Înclinația pentru asumarea de riscuri în mod echilibrat înseamnă că gândirea „cu un pas înainte” poate produce rezultate profitabile. Cu toate acestea, realizarea unor analize excelente și formularea unor concluzii logice nu pot garanta un randament al investițiilor. Cel mult, din punct de vedere statistic, ele pot da un avantaj considerabil probabilității de profit și pot face ca suma profiturilor să fie mai mare decât cea a pierderilor. În cazul tranzacțiilor, pierderile sunt inevitabile. Prin urmare, să mergem mai departe și să încercăm să răspundem la întrebarea: Ce ar trebui să facă orice day trader? Să cunoască bine instrumentele pe care le tranzacționează (la ce informații reacționează prețul, cine le tranzacționează, care este contextul pieței etc.).

Să cunoască foarte bine platforma pe care tranzacționează

Să investească doar suma pe care este dispus să o piardă fără un impact semnificativ asupra bunăstării și a vieții sale personale

Să folosească ordine în așteptare (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop Loss, etc.)

Să nu se atașeze emoțional de activele pe care le deține și pe care le tranzacționează

Să învețe analiza tehnică (chiar dacă nu este baza propriei sale analize, important este faptul că mulți traderi o folosesc)

Să învețe elementele de bază ale analizei fundamentale prin analiza companiilor cotate la bursă

Să creeze o strategie și să o execute pe piață

Să se poziționeze pe piețe în conformitate cu strategia aleasă

Să cunoască contextul macroeconomic al pieței (date din economii, politica monetară a băncilor centrale, ratele dobânzilor etc.)

Să fie gata să accepte o pierdere atunci când elementele fundamentale s-au schimbat sau când strategia nu funcționează

Să stabilească contacte cu persoane cu care să poată face schimb de opinii

Să nu privească pierderile ca pe niște eșecuri, ci să le privească fără emoții ca pe niște lecții care trebuie învățate în viitor Avantajele și dezavantajele tranzacționării intraday Desigur, multe dintre avantajele și dezavantajele tranzacționării sunt subiective. Este posibil ca ceva care este perceput în mod obiectiv ca un dezavantaj de un trader, să fie considerat un avantaj de către alții și invers. Conștientizarea deschiderii și închiderii pozițiilor în aceeași zi în desfășurarea unui scenariu de investiții poate fi prietenoasă pentru traderii cărora le place să își simplifice setările. Day trading-ul poate favoriza, de asemenea, persoanele care nu sunt foarte răbdătoare din fire și care se mulțumesc cu rezultate rapide, însă și aceasta este o chestiune subiectivă. Mai jos vom încerca să enumerăm avantajele și dezavantajele obiective ale day trading-ului. Avantaje Abilitatea de a obține profituri semnificative într-o perioadă scurtă de timp

Nu există riscuri specifice asociate cu păstrarea pozițiilor pentru o perioadă lungă de timp

Fără costuri sub formă de puncte swap (dacă poziția este deschisă și închisă în aceeași zi)

Abilitatea de a dezvolta controlul emoțiilor, gestionarea riscurilor și gândirea analitică

Satisfacție mare de pe urma unei previziuni exacte care a dus la obținerea unui profit Dezavantaje Risc ridicat de a suferi o pierdere

Posibilitatea de a pierde complet depozitul sau de a închide automat poziția în pierdere (Stop Out)

Volatilitatea ridicată asociată cu efectul de levier

Emoțiile intense pot îngreuna procesul de luare a deciziilor de investiție

Rezultatele de tranzacționare mai slabe pot afecta starea de spirit

Necesitatea de a se concentra și de a acorda atenție managementului pozițiilor Managementul riscului Riscul nu este măsurabil sau cuantificabil. Gestionarea acestuia este mai mult o artă decât o știință și ar trebui să se bazeze pe câteva principii fundamentale. Reguli care nu sunt încălcate tocmai pentru a controla riscul. Cei care tranzacționează intraday trebuie să învețe să își asume riscuri la momentul potrivit, moment în care deschiderea unei poziții are o bază solidă. Acest lucru, la rândul său, necesită cunoștințe și un pic de „nebunie”, la urma urmei, viitorul pe care traderii încearcă să îl prevadă este întotdeauna necunoscut. De regulă, investitorii consideră că riscul este atractiv atunci când viitorul li se pare previzibil. Pe termen scurt, însă, piața este foarte greu de prezis, de aceea, tranzacționarea pe termen scurt este mai mult arta de a reacționa și de a interpreta sentimentele decât de a prezice viitorul. Atunci când investitorii sunt pesimiști, predomină scăderile. Atunci când sentimentul se îmbunătățește, randamentele cresc. Pendulul pieței funcționează în mod constant. Managementul riscului pentru day traderi, fie că sunt începători sau avansați, este esențial. Fără acesta, tranzacționând instrumente CFD, este posibil ca traderii să sufere pierderi ireparabile sau, în cazuri extreme, să piardă cu totul suma investită. Deci, să răspundem la întrebarea: Ce ar trebui să facă un trader care dorește să evite un astfel de scenariu? Evită să investești sub influența emoțiilor Teama de a pierde o oportunitate (FOMO) poate duce adesea la pierderi și la deschiderea unei poziții la un "minim" sau la un "maxim de preț". Imaginează-ți că ai urmărit indicele Nasdaq (US100) timp de mai multe ore, însă nu ai deschis o poziție, ai uitat de ea. După câteva ore, indicele se deschide în creștere cu 4%, creșteri euforice. Toată lumea, nu numai începătorii care tranzacționează intraday, se simt apoi tentați să deschidă o poziție long (CUMPĂRARE) și sunt supărați că nu au deschis o poziție mai devreme. În astfel de momente, merită să ne oprim și să ne gândim cât de mult din decizia de a deschide o poziție este bine justificată și cât de mult este cauzată de emoții. Cum să gestionăm acest aspect? Regula corectă pare a fi aceea de a nu deschide poziții în momentele în care este dificil să obții un avantaj pe piață. Fii pregătit să joci „contra pieței” Luarea deciziilor în conformitate cu tendința generală nu este întotdeauna strategia cea mai profitabilă. „Contratendința" poate da rezultate peste medie, dar mai importantă decât aplicarea ei în mod regulat în strategia de investiții este gândirea în contratendință, care, practic, te ajută să cumperi atunci când alții sunt speriați și să vinzi atunci când piața este euforică. Evaluează sentimentul pieței și știrile Selectarea abilă a informațiilor și alegerea celor care sunt cele mai importante pentru piața actuală. Aceasta este una dintre principalele sarcini ale daytraderilor. Elaborarea unei strategii de investiții După ce ai acumulat cunoștințele necesare sau poate ai fost inspirat de ceva anume, va veni momentul să construiești și să implementezi o strategie de investiții. De asemenea, poate fi important să stabilești în ce intervale de timp intenționezi să tranzacționezi. Analiza de tip "Price action" Traderii care utilizează analiza tehnică și analizează frecvent graficele vor observa anumite similitudini între scenarii - lumânări japoneze și formațiuni de prețuri care pot ajuta la determinarea nivelurilor de preț adecvate pentru deschiderea de poziții. Ajustarea ordinelor defensive După ce iau o poziție, majoritatea traderilor profesioniști care gestionează riscul stabilesc ordine defensive pentru a nu fi nevoiți să se uite non-stop la grafic și care îi asigură că strategia pe care au stabilit-o va fi urmată. Controlul emoțiilor și gestionarea pozițiilor Probabil că cel mai dificil element în gestionarea riscului este manipularea abilă a pozițiilor și controlul constant al emoțiilor pentru a-ți păstra "sângele rece" și a-ti îmbunătăți reacțiile. "Greșeli" frecvente în day trading Mai jos vom încerca să enumerăm câțiva dintre factorii care adesea afectează rezultatul investiției și împiedică succesul în tranzacționare. Lipsa practicii pe un cont de TRAINING Un cont de training îți permite să te familiarizezi cu interfața platformei, instrument pe care fiecare trader îl utilizează pentru a plasa ordine, realiza profituri și urmări prețurile activelor. Acesta este un articol util despre contul de TRAINING gratuit. Lipsa de experiență cu o platformă de tranzacționare Desigur, experiența nu vine de nicăieri. La început merită să o dobândești pe un cont de TRAINING, cu ajutorul căruia poți învăța elementele de bază ale executării ordinelor și capacitățile platformei, astfel încât orice erori tehnice să nu fie un obstacol în calea tranzacționării zilnice. Cunoașterea insuficientă a activului și a efectului de levier Tranzacționarea de-a lungul unei zile poate fi întreprinsă și prin specularea prețurilor acțiunilor obișnuite, dar marea majoritate a traderilor preferă instrumentele CFD cu efect de levier. Cunoașterea acestora și conștientizarea investițiilor sunt esențiale. Aici poți afla mai multe despre ce sunt instrumentele CFD. Începe să tranzacționezi imediat, dar atenție la sume Măsura principală a riscului este, desigur, suma pe care o riscă un day trader. Dacă aceasta este prea mare, tranzacționarea poate însemna disconfort și un stres enorm. Aceste emoții nu au niciodată un efect pozitiv asupra rezultatului deciziilor. Un day trader începător ar trebui să înceapă să tranzacționeze cu cele mai mici sume posibile și, eventual, să mărească miza treptat, dacă situația sa financiară îi permite acest lucru. Valoarea prea mare a investiției Unii traderi pur și simplu tranzacționează întotdeauna cu sume mari, sperând să obțină profituri mari. La urma urmei, investind o mulțime de bani, te poți aștepta la un randament foarte mare. Dar problema este că riscul asimilat înseamnă o pierdere foarte mare, care, în cazuri extreme, poate afecta chiar viața personală a traderului. Piața poate fi imprevizibilă și o pierdere poate apărea în orice moment. Fără ordine defensive Stop Loss, Take profit sau Trailing Stop Loss sunt termeni cunoscuți de aproape toți traderii. Aceste ordine de apărare ne permit să limităm pierderile și să executăm automat strategia adoptată. Aproape - pentru că mulți nu le folosesc bazându-se doar pe propriile abilități și sincronizare. Unii se așteaptă ca, din moment ce ordinele de tip stop loss și take profit sunt de obicei plasate de mulți traderi în aceleași locuri (suporturi și rezistențe) - acestea nu pot oferi un avantaj investițional și încurajează piața să joace "împotriva lor". Un Take Profit bine plasat poate "proteja" profitul unei poziții, iar un Stop Loss bine poziționat poate opri o pierdere în creștere. Menținerea pozițiilor perdante Cele menționate anterior au legătură cu neexecutarea strategiei proprii. Atunci când o pierdere pe o poziție se mărește, mulți traderi păstrează poziția chiar dacă, de facto, prețul a scăzut deja sub nivelurile acceptabile conform ipotezelor inițiale. Într-o astfel de situație, este de obicei mai rezonabil să accepți pierderea și să închizi poziția decât să o păstrezi în speranța că prețul va începe să revină "în direcția ta". În cazul CFD-urilor, acest lucru poate duce la închiderea automată a poziției (atunci când nivelul marjei scade sub 50%). Marcarea prea rapidă a profiturilor Uneori, "o mâna prea iute" poate fi o problemă când o poziție începe să aducă profit. Unii traderi aflați în astfel de situații nu pot rezista tentației de a închide poziția și de a marca profitul, chiar dacă acesta este adesea foarte mic. Pare mai înțelept să gestionezi cu îndemânare poziția și să o închizi dacă prețul scade sub nivelul desemnat - poate fi folosit un trailing stop loss. Are sens să lași profiturile să crească și să creezi un mediu propice pentru a obține randamente mai mari. Dar nu uita de gestionarea riscurilor.

Întrebări Frecvente Care este cea mai bună strategie de investiții pentru daytrading? De regulă, nu există „cea mai bună strategie de investiție” și nici nu există strategii care să garanteze un randament al investițiilor. Sarcina ta, ca trader începător, este aceea de a acumula cunoștințe despre diferitele metode analitice și strategii și de a o alege pe cea care te va ajuta să obții rezultate mai bune și să îți gestionezi riscurile în mod corespunzător. Este de preferat să începi aventura pe piețele financiare folosind un cont de TRAINING pentru a te familiariza cu platforma de investiții și cu capacitățile sale. Este day tradingul pentru toată lumea și poate toată lumea să facă bani în acest mod? Teoria arată că acest lucru este posibil și fiecare client XTB verificat cu succes va avea ocazia de a-și testa abilitățile în daytrading. Cu toate acestea, practica arată că majoritatea investitorilor înregistrează pierderi, iar tranzacționarea extrem de riscantă nu va funcționa ca strategie de investiții pentru toată lumea. Pentru a reuși ca daytrader ai nevoie, în primul rând, de disciplină, consecvență, urmarea unei strategii și controlul riscului. Cu toate acestea, piața este plină de povești de succes ale unor persoane care au avut "dreptate din întâmplare" sau au avut dreptate "din motive greșite", astfel încât rolul imens al hazardului în procesul de investiții nu poate fi subminat. Pot miza pe scăderea prețurilor? Da, atunci când tranzacționezi CFD-uri este posibil să mizezi pe scăderile de preț, luând o așa-numită poziție short (VÂNZARE), caz în care profitul tranzacției crește când prețul instrumentului scade conform previziunilor tale. Cu toate acestea, acest lucru nu garantează în niciun caz un profit. Pot suferi o pierdere totală a investiției? Da, instrumentele CFD sunt foarte riscante și utilizarea lor poate duce la pierderea totală a depozitului tău. Este deosebit de important să urmărești cu atenție "Nivelul marjei", care ar trebui să depășească întotdeauna 50%, altfel poziția va fi închisă automat de mecanismul "Stop out". Nivelul Marjei ar trebui să fie la niveluri mai mari de 100%. Există posibilitatea de a evita pierderile? Tranzacționând în fiecare zi, evitarea pierderilor este practic imposibilă. Speranța de a face acest lucru poate fi comparată cu speranța de a "traversa un râu fără să te uzi". Piața implică în mod inerent riscuri, iar evenimentele imprevizibile implică adesea fluctuațiile zilnice ale prețurilor. Înțelegerea riscului și a naturii pieței ar trebui să fie unul dintre procesele elementare pe care toată lumea, atât traderul începător, cât și cel experimentat, trebuie să le înțeleagă. Ce ar trebui să facă un daytrader? Daytraderul ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea propriilor abilități, atât psihologice, legate de controlul emoțiilor, de gestionarea pozițiilor sau de reacția la evenimente, cât și analitice, prin citirea unor cărți atent selectate, analizarea set-up-urilor de preț, studierea psihologiei investitorilor și a istoriei piețelor în profunzime. Daytrading-ul, datorită nivelului său extrem de ridicat de risc, ar trebui să determine orice trader începător să se familiarizeze cu gestionarea și controlul riscului. Ce tranzacționează cel mai adesea day traderii? De obicei, aceștia aleg instrumente CFD populare, cu efect de levier, a căror lichiditate este foarte mare. Printre cele mai populare sunt CFD-urile pe US100, US500, DE30, PETROL, NATGAS, GOLD și BITCOIN. Cu toate acestea, folosind platforma XTB, investitorii pot folosi sute de instrumente CFD, inclusiv pe indici bursieri (US500, US100, US30, DE30, UK100, FRA40, HKComp etc.), zeci de perechi valutare (EURUSD, EURGBP, GBPUSD, USDJPY etc.) contracte pe prețurile a zeci de criptomonede diferite (Ethereum, Polygon etc.), mărfuri (Cupru, Zahăr, Cafea, Bumbac, Benzină, Bovine etc.) și sute de contracte pe prețurile acțiunilor unor companii listate pe burse (Apple, Amazon, Tesla, Chevron, JPMorgan etc.) și ETF-uri (NorthShore Global Uranium Mining sau VanEck Vector Nuclear Energy). Este gratuit un cont de investiții la XTB? Da, deschiderea unui cont de investiții nu costă nimic. Nu există costuri suplimentare pentru menținerea și deținerea acestuia. Ce este important în daytrading? Dacă vei deschide poziții doar pentru o perioadă de timp, respectiv câteva ore, nu trebuie să acorzi atenție la o mulțime de informații și cunoștințe pe care le acumulează investitorii pe termen lung (acest lucru nu înseamnă că nu ar trebui să cunoști elementele de bază). Factorii care sunt importanți pentru tine sunt, în primul rând, accesul la informații și identificarea impulsului pieței, a factorului psihologic. Dacă „știi” mai devreme decât majoritatea pieței - vei putea avea dreptate (sau greși) mai repede decât alții. Acest lucru este important, mai ales dacă îți place să speculezi evenimente de piață, cum ar fi datele macroeconomice, sezonul de câștiguri sau alte evenimente importante care pot afecta, de exemplu, prețurile materiilor prime, mărfurilor, criptomonedelor sau acțiunilor. Cel mai important lucru în daytrading este dobândirea de cunoștințe și punerea lor în practică. Cheia este gestionarea riscului și capacitatea de a detecta "oportunități", adică situații în care prima de risc este satisfăcătoare și este posibilă obținerea unui "avantaj față de probabilitatea percepută de piață". Fiecare trader poate avea propriile "set-up-uri preferate", care, de regulă, pot fi împărțite în „contra-tendință" - atunci când traderul mizează în sens contrar, împotriva trendului, și cele în care traderul încearcă să tranzacționeze în linie cu tendința, menținând pozițiile. Obținerea de profituri (și pierderi) în ambele cazuri este posibilă, dar trebuie notat că day tradingul ar trebui, în cele din urmă, să dea satisfacție și să fie o pasiune, altfel va fi dificilă menținerea unui grad ridicat de angajament.

