Întrebări fecvente

Ce sunt ETF-urile CFD și cum funcționează? Un ETF CFD (Exchange-Traded Fund) este un instrument financiar derivat care permite investitorilor să speculeze cu privire la mișcarea prețului unui anumit ETF, fără a-l deține efectiv. Prețul unui ETF CFD ”urmărește” prețul unui ETF-ului cu rol de activ suport și permițe astfel investitorilor să tranzacționeze diferența dintre prețul de deschidere și cel de închidere al tranzacției. Investitorii nu dețin ETF-urile CFD, ci încheie un contract cu brokerul pentru a plăti sau a primi diferența de preț în funcție de direcția și rezultatul tranzacției.

Care sunt riscurile și beneficiile asociate tranzacționării cu ETF-uri CFD? Tranzacționarea ETF-urilor folosind CFD-uri oferă traderilor flexibilitate și acces la o gamă largă de piețe globale și clase de active. Prin tranzacționarea ETF-urilor CFD, investitorii pot specula mișcările pieței în orice direcție, mergând pe o poziție LONG (de cumpărare) pentru a profita de pe urma mișcării de preț ascendent sau SHORT (de vânzare) pentru a profita de pe urma mișcărilor în scădere. În plus, CFD-urile oferă posibilitatea de a tranzacționa folosind levierul financiar, ceea ce înseamnă că traderii pot accesa poziții mai mari decât ar putea face doar cu propriul capital, amplificând profiturile potențiale, dar și pierderile potențiale. Cu toate acestea, tranzacționarea cu ETF-uri CFD implică și riscuri semnificative de care traderii trebuie să fie conștienți. Piața ETF-urilor CFD poate fi supusă unor fluctuații semnificative de preț, care pot duce la pierderi rapide și substanțiale dacă nu sunt gestionate corespunzător. În plus, capacitatea de a tranzacționa în marjă poate fi o sabie cu două tăișuri, deoarece poate amplifica profiturile potențiale, dar și pierderile potențiale.

Ce este efectul de levier în tranzacționarea cu ETF-uri CFD și cum funcționează? Levierul financiar este o caracteristică a tranzacționării cu ETF-uri CFD care permite investitorilor să încheie tranzacții pentru sume mult mai mari decât capitalul investit efectiv. Înmulțește puterea de cumpărare a capitalului depus în Marjă, permițând efectuarea de tranzacții care depășesc valoarea depozitului. Poate crește randamentul unei investiții, dar poate crește și riscul de pierdere dacă investiția nu evoluează conform așteptărilor.