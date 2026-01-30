mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
EPU.US - ETF-uri CFD

iShares MSCI All Peru Capped Index ETF CFD
DESPRE INSTRUMENTE

Investește în EPU.US CFD

Instrument al cărui preț se bazează pe valoarea de piață a CFD-ului iShares MSCI All Peru Capped Index ETF CFD (piața de referință: piața organizată)
Întrebări fecvente

Ai întrebări?

Un ETF CFD (Exchange-Traded Fund) este un instrument financiar derivat care permite investitorilor să speculeze cu privire la mișcarea prețului unui anumit ETF, fără a-l deține efectiv. Prețul unui ETF CFD ”urmărește” prețul unui ETF-ului cu rol de activ suport și permițe astfel investitorilor să tranzacționeze diferența dintre prețul de deschidere și cel de închidere al tranzacției. Investitorii nu dețin ETF-urile CFD, ci încheie un contract cu brokerul pentru a plăti sau a primi diferența de preț în funcție de direcția și rezultatul tranzacției.

Tranzacționarea ETF-urilor folosind CFD-uri oferă traderilor flexibilitate și acces la o gamă largă de piețe globale și clase de active. Prin tranzacționarea ETF-urilor CFD, investitorii pot specula mișcările pieței în orice direcție, mergând pe o poziție LONG (de cumpărare) pentru a profita de pe urma mișcării de preț ascendent sau SHORT (de vânzare) pentru a profita de pe urma mișcărilor în scădere. În plus, CFD-urile oferă posibilitatea de a tranzacționa folosind levierul financiar, ceea ce înseamnă că traderii pot accesa poziții mai mari decât ar putea face doar cu propriul capital, amplificând profiturile potențiale, dar și pierderile potențiale. Cu toate acestea, tranzacționarea cu ETF-uri CFD implică și riscuri semnificative de care traderii trebuie să fie conștienți. Piața ETF-urilor CFD poate fi supusă unor fluctuații semnificative de preț, care pot duce la pierderi rapide și substanțiale dacă nu sunt gestionate corespunzător. În plus, capacitatea de a tranzacționa în marjă poate fi o sabie cu două tăișuri, deoarece poate amplifica profiturile potențiale, dar și pierderile potențiale.

Levierul financiar este o caracteristică a tranzacționării cu ETF-uri CFD care permite investitorilor să încheie tranzacții pentru sume mult mai mari decât capitalul investit efectiv. Înmulțește puterea de cumpărare a capitalului depus în Marjă, permițând efectuarea de tranzacții care depășesc valoarea depozitului. Poate crește randamentul unei investiții, dar poate crește și riscul de pierdere dacă investiția nu evoluează conform așteptărilor.

Da, poți vinde ETF-uri în lipsă folosind CFD-uri. Contractele pentru diferență îți permit să speculezi atât creșterea, cât și scăderea prețurilor. Alegând o poziție LONG (de cumpărare) pe ETF-uri de la care te aștepți să crească în valoare sau SHORT (de vânzare) pe ETF-uri de la care te aștepți să scadă în valoare.

