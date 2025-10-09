zobrazit více
71 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
HUYA.US

HUYA.US - Akcie CFD

HUYA Inc CFD - ADR
Výkonnost v minulosti nebo budoucí prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
O INSTRUMENTU

Investujte do CFD na HUYA.US

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty HUYA Inc CFD - ADR (referenční trh: organizovaný trh)
50%
1:2
0 USD
15:30 - 22:00
50 USD
Mějte všechny své investice vždy po ruce.

S oceňovanou a snadno použitelnou investiční aplikací společnosti XTB.

Akcie Delta Airlines po zveřejnění tržeb...

9. října 2025

Akcie týdne – Super Micro Computer (09.10.2025)

9. října 2025

US OPEN: Pepsico a Delta reportují, S&P 500...

9. října 2025
FAQ

Máte nějaké dotazy?

Obchodování s CFD na akcie a tradiční investování do akcií mají několik zásadních rozdílů. Při investování do akcií se investor stává jejich vlastníkem. Při obchodování CFD uzavírají obchodníci smlouvu s brokerem, která jim umožňuje obdržet nebo zaplatit rozdíl v ceně mezi otevřením a uzavřením obchodu. Jedním z klíčových rozdílů mezi těmito dvěma způsoby obchodování je marže a přítomnost pákového efektu. Výběrem CFD může investor otevřít pozice, jejichž hodnota převyšuje investovaný kapitál. To může potenciálně zvýšit návratnost investic, ale také přispět k hlubokým ztrátám, pokud nesprávně odhadnete budoucí směr trhu. Využití pákového efektu není možné u tradičního obchodování s akciemi, kde je nutné zaplatit předem celou nákupní částku akcie. CFD také umožňují investorům shortovat (prodávat akcie na krátko), což znamená, že mohou profitovat i z klesajících cen, což není možné u tradičního obchodování s akciemi. Pamatujte však na to, že investice do akciových CFD je riskantnější než investice do tr dičních akcií.

Při obchodování akciových CFD může investor využít pákový efekt, který vám umožní obchodovat za částky mnohem vyšší, než je váš skutečně investovaný kapitál. Pákový efekt znásobuje kupní sílu kapitálu uloženého na účtu, čímž umožňuje transakce přesahující hodnotu maržového vkladu. Pákový efekt může zvýšit potenciální návratnost investic, ale také zvyšuje riziko ztráty, pokud špatně odhadnete směr trhu.

Ano, pomocí CFD na akcie můžete shortovat (zaujmou krátkou pozici). Rozdílové smlouvy vám umožní spekulovat jak na rostoucí ceny, tak klesající ceny. Pokud budete předpokládát, že hodnota vybrané akcie bude růst, zaujmete long pozici (nákup), pokud tomu bude naopak a budete předpokládat, že cena akcie bude klesat, zaujmete short pozici (prodej).

