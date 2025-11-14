3 trhy, které bude příští týden (14. 11. 2025) stát za to sledovat

Obnovení činnosti vlády znamená návrat k publikování makroekonomických dat. Podle členů Trumpovy administrativy mohou být některé zpožděné zprávy zveřejněny již v příštím týdnu. Zároveň ale znovuotevření vlády nesnížilo nejistotu na trzích – ta nadále doléhá na Bitcoin a podporuje růst cen zlata. Z těchto důvodů bude vhodné v následujících dnech sledovat index US100, zlato a Bitcoin.
US100
Od středy 12. listopadu oficiálně skončil nejdelší shutdown v historii USA. Podle Kevina Hassetta, ředitele Národní ekonomické rady, plánuje statistický úřad (BLS) zveřejnit zpožděná data z trhu práce – i když pouze v omezeném rozsahu. Zpráva za září je již připravená a může být zveřejněna v průběhu tohoto týdne. Publikace těchto dat přichází ve chvíli, kdy indexy a technologické akcie zažívají první výraznější korekci od dubna. Jedním z důvodů tohoto poklesu je snížení očekávání na snížení úrokových sazeb na prosincovém zasedání Fedu. Zveřejněná data z trhu práce by mohla tento výhled změnit, a proto se vyplatí v příštích dnech sledovat vývoj indexu US100.
ZLATO
Cena zlata se tiše přibližuje zpět ke svému historickému maximu poblíž úrovně 4 360 USD za unci. Nejistota na globálních trzích zůstává zvýšená a poptávka po zlatě neklesá. Zajímavostí je, že nadšení retailových investorů mírně polevilo, což je patrné například z poklesu počtu dotazů ve vyhledávači Google.
Bitcoin
Kryptoměny procházejí krátkodobou krizí, která je tažena výprodejem na americkém akciovém trhu a snižováním expozice ze strany dlouhodobých investorů. Za poslední měsíc prodali dlouhodobí držitelé (s držením nad půl roku) celkem přes 850 000 Bitcoinů. Cena BTC klesla na nejnižší úroveň od začátku května 2025 a trh je aktuálně v extrémním strachu, srovnatelném s předchozími medvědími trhy. Na druhé straně ale zůstává ve hře řada potenciálně pozitivních faktorů. Znovuotevření vlády zároveň znamená pokračování legislativních prací zaměřených na regulaci kryptoměnového trhu. Volatilita v následujících dnech rozhodně neklesne, a proto bude stát za to sledovat Bitcoin i další kryptoměny.
