Ropa roste o 11 % kvůli eskalujícímu konfliktu na Blízkém východě 📈Růst VIXu pohání strach na Wall Street

Futures na ropu Brent (OIL) dnes rostou o více než 11 %, čímž navazují na předchozí býčí impuls a již překonaly hranici 93 USD za barel. Spolu s ropou rostou také obavy z inflace, výnosů amerických státních dluhopisů a síly amerického dolaru. Poptávka po VIXu výrazně vzrostla kvůli očekávání vyšší volatility na indexu S&P 500, který se navzdory geopolitickému napětí a rostoucím rizikům stagflace stále nachází jen asi 5 % pod svým historickým maximem poblíž 7 000 bodů.
- Spojené státy signalizovaly, že odpoví po útoku zaměřeném na základnu v Bahrajnu.
- Irák oznámil raketový útok na vojenskou základnu Taji (kde sídlí Americké diplomatické centrum) poblíž mezinárodního letiště v Bagdádu.
- Írán uvedl, že zahájil další vlnu útoků na vybrané cíle v regionu, a varoval, že může zasáhnout evropské země, pokud se EU zapojí do války.
- Donald Trump dnes řekl, že není prostor pro vyjednávání, což naznačuje, že ve hře je pouze „úplné“ vojenské vítězství Spojených států, což pravděpodobně znamená prodloužený konflikt s možným zapojením pozemních sil.
Ceny ropy na globálních trzích nyní překročily 90 USD za barel poprvé od roku 2023.
OIL (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Futures na VIX rostou na úrovně, které trhy neviděly od dubna 2025, kdy s trhy otřásaly obavy spojené s cly Donalda Trumpa a jejich možným dopadem na globální ekonomiku. Poptávka po zajištění prostřednictvím expozice na VIX navíc roste i před víkendem, protože investoři nechtějí ponechat své pozice bez zajištění pro případ, že se konflikt během víkendu dále vyostří.
Zdroj: xStation5
