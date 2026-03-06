Denní shrnutí: Indexy a kryptoměny klesají kvůli rostoucím cenám ropy 🚩 Zlato a americký dolar posilují

Páteční obchodování na Wall Street přineslo poklesy a více než 10% růst cen ropy, která se poprvé od roku 2023 dostala nad 93 USD. Konflikt na Blízkém východě pokračuje, přičemž Írán dnes provedl útoky na americké základny v Bahrajnu a Iráku. Donald Trump zdůraznil, že Spojené státy budou ve válce pokračovat až do totálního vítězství, čímž posílil očekávání trhu, že operace může trvat minimálně několik týdnů. Neoficiálně měl Marco Rubio uvést, že operace může trvat přibližně čtyři týdny.
Uprostřed rostoucí geopolitické a ekonomické nejistoty včetně rizik stagflace posiluje zlato o více než 1,5 % a roste nad 5 160 USD za unci, a to navzdory pokračující síle amerického dolaru a vyšším výnosům dluhopisů. Dnešní report NFP z amerického trhu práce vyšel výrazně pod očekáváním, zatímco maloobchodní tržby v USA za únor mírně překonaly odhady.
USA, únorový report NFP:
- Změna zaměstnanosti: -92 tis. (odhad: 55 tis.; předchozí: 126 tis., revize ze 130 tis.)
- Míra nezaměstnanosti: 4,4 % (odhad: 4,3 %; předchozí: 4,3 %)
- Růst průměrných mezd: 3,8 % YoY (odhad: 3,7 %; předchozí: 3,7 %)
USA, lednové maloobchodní tržby:
- Hlavní ukazatel: -0,2 % MoM (odhad: -0,3 %; předchozí: 0 %)
- Jádrový ukazatel: 0 % MoM (odhad: +0,1 %; předchozí: 0 %)
Nejnovější report NFP překvapil všechny odhady a znamenal druhý pokles zaměstnanosti v USA za posledních pět měsíců. Slabost na trhu práce byla patrná téměř ve všech sektorech, přičemž největší korekce se objevila ve zdravotnictví a školství (-34 tis. oproti předchozím +129 tis.), které byly v minulém reportu nejsilnějšími sektory. Druhý největší pokles zaznamenaly služby v oblasti volného času a pohostinství (-27 tis.).
Také Bitcoin dnes oslabuje, když cena klesla z přibližně 71 000 USD na 68 000 USD. Pokles znovu oslabil naděje na širší oživení, přičemž poslední růstová vlna se zastavila v pásmu 74–75 tis. USD — tedy na úrovni, která je považována za důležitou z pohledu pozic dealerů. Ethereum oslabuje ještě výrazněji; druhá největší kryptoměna ztrácí více než 5 % a propadla se pod 2 000 USD.
HDP eurozóny za 4. čtvrtletí 2025 v sezoně očištěném mezikvartálním vyjádření zaostalo za očekáváním a dosáhlo 0,2 % (odhad: 0,3 %; předchozí: 0,3 %).
Data z eurozóny:
- Vládní výdaje (QoQ), Q4: 0,5 % (odhad: 0,5 %; předchozí: 0,7 %)
- Spotřeba domácností (QoQ): 0,4 % (odhad: 0,4 %; předchozí: 0,2 %)
- HDP SA (YoY), Q4: 1,2 % (odhad: 1,3 %; předchozí: 1,3 %)
- Zaměstnanost (QoQ), finální Q4: 0,2 % (předchozí: 0,2 %)
- Zaměstnanost (YoY), finální Q4: 0,7 % (předchozí: 0,6 %)
Akcie Boeingu (BA.US) rostou o více než 2,5 % poté, co deník Financial Times uvedl, že společnost jedná s Čínou o objednávce 500 letadel Boeing 737 MAX. Objednávka by mohla být součástí širších ekonomických vztahů mezi Spojenými státy a Čínou a zároveň by mohla společnosti poskytnout výraznou podporu jejího backlogu.
Podle France24, s odvoláním na íránské ministerstvo zahraničí, Írán uvedl, že „Evropská unie se stane legitimním cílem, pokud se Evropa zapojí do války na Blízkém východě.“ Futures na EU50 zatím na tyto komentáře reagují jen velmi omezeně. Francie v poslední době přesunula do oblasti letadlovou loď.
