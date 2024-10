3 trhy, které příští týden sledovat - (13.09.2024)

Uplynulý týden se nesl ve znamení značných tržních turbulencí, které byly způsobeny klíčovými údaji o inflaci, poklesem cen ropy na nejnižší úroveň od začátku roku 2023 a první výraznou konfrontací mezi demokratickou prezidentskou kandidátkou Kamalou Harrisovou a republikánským prezidentem Donaldem Trumpem. Příští týden slibuje být ještě bohatší na události. Zatímco řada centrálních bank oznámí rozhodnutí o úrokových sazbách, v centru pozornosti bude nepochybně krok Federálního rezervního systému. Investoři netrpělivě očekávají první snížení úrokových sazeb Fedu od roku 2020.

Zlato

Zlato se vymanilo z konsolidačního pásma 2480-2530 a před rozhodnutím Fedu zažívá výrazné zisky. Stojí však za zmínku, že září je pro zlato historicky jedním z nejslabších měsíců. Aby ceny klesly, musel by Fed snížit sazby o 25 bazických bodů oproti současným vysokým šancím na snížení o 50 bazických bodů. Pokud Fed v letošním roce signalizuje více než tři snížení sazeb, ceny zlata by mohly dále růst. Rozhodnutí by mělo padnout ve středu v 19:00 našeho času.

JAP225

Měnový pár USDJPY klesl na nejnižší úroveň od konce prosince 2023, a to především díky slabému americkému dolaru, což mělo výrazný dopad na kontrakt JAP225. Příští pátek se očekává, že Bank of Japan oznámí své rozhodnutí o úrokových sazbách, avšak její členové těsně před zasedáním obdrží čerstvé údaje o CPI. Přesto jsou očekávání dalšího zvýšení sazeb nízká. Pokud bude inflace nižší a sdělení banky nebude příliš jestřábí, nelze vyloučit rally na japonském akciovém trhu a případný odraz měnového páru USDJPY.

GBPUSD

Měnový pár GBPUSD od roku 2022, kdy se parita zdála být nevyhnutelná, neustále posiluje. Ekonomika Spojeného království vykazuje určité zlepšení a nedávno došlo ke změně vlády. Růst měnového páru GBPUSD odráží umírněný postoj Bank of England (BoE) k úrokovým sazbám. BoE na začátku srpna snížila sazby, což byl její první krok od srpna 2023. Vzhledem ke stále zvýšené inflaci se další snížení tento čtvrtek neočekává. Snížení se však očekává v listopadu a prosinci. Jakákoli komunikace týkající se těchto plánů by mohla mít dopad na libru v obou směrech.