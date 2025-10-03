3 trhy, které sledovat příští týden (03.10.2025)

- Americký vládní shutdown nezastavil Wall Street, hlavní indexy pokračují v růstu a Nasdaq 100 dosahuje nových historických maxim.
- Momentum v technologickém sektoru je taženo umělou inteligencí, přičemž dodatečný impuls přinášejí partnerství v dodavatelském řetězci a spekulace o možném IPO společnosti OpenAI.
- Výsledková sezóna začíná a první výsledky, jako například PepsiCo na Nasdaqu, nastavují tón pro nadcházející týdny.
- Zlato letos silně posílilo, přidalo téměř 50 %, a to díky geopolitickému napětí, nejistotě ohledně politiky Fedu a dopadům shutdownu.
- Klíčovými událostmi pro zlato budou zveřejnění zápisu ze zasedání FOMC příští středu a americká data o spotřebitelské důvěře v pátek.
- Politické změny v Japonsku a možnost zvýšení sazeb Bank of Japan – aktuálně oceňovaná s více než 50% pravděpodobností pro říjen – zvyšují volatilitu páru USDJPY.
- Japonské makroekonomické statistiky, včetně spotřebitelských výdajů a inflace cen výrobců, spolu se zápisem Fedu budou klíčové pro směřování měnového trhu v příštím týdnu.
Americký vládní shutdown se nyní stal realitou, ačkoli historie ukazuje, že takové události jen zřídka představují vážnou překážku pro americké akcie. Ani tentokrát tomu není jinak: hlavní indexy Wall Street pokračují v růstu a dosahují nových rekordních maxim. Shutdown nicméně omezuje tok ekonomických dat, což snižuje přehled o stavu americké ekonomiky. To však neznamená nedostatek událostí s potenciálem hýbat trhem: výsledková sezóna postupně začíná a příští středu přitáhne pozornost investorů zveřejnění nejnovějšího zápisu FOMC. V tomto kontextu se příští týden zaměří zejména na trhy US100, GOLD a USDJPY.
US100
Federální shutdown neochladil apetit investorů po amerických akciích. Futures na Nasdaq 100 (US100) již prolomily hranici 25 000 bodů a prodloužily tak nejdelší růstovou sérii od června. Zisky napříč indexy, zejména v technologii, podporují pokračující zprávy o spolupráci v rámci dodavatelského řetězce umělé inteligence. Zajímavostí je, že OpenAI se nyní stala nejhodnotnější soukromou firmou na světě s odhadovanou valuací 500 miliard USD. Spekulace o možném IPO přetrvávají, zatímco obchodování s akciemi soukromých firem stále více umožňuje blockchain. Současně začíná výsledková sezóna. Ačkoli PepsiCo nelze nazvat technologickou společností, je zalistována na Nasdaqu a její výsledky nastaví první tón.
GOLD
Shutdown vlády, nejistota ohledně budoucí politiky Fedu a rostoucí geopolitické napětí jsou hlavními faktory prudkého růstu zlata. Tento kov letos přidal už téměř 50 % a mnoho analytiků naznačuje, že dosažení 4 000 USD za unci je jen otázkou času. Pro obchodníky se zlatem bude hlavní událostí příští týden středeční zveřejnění zápisu FOMC. V pátek se pozornost zaměří také na americká data o spotřebitelské důvěře od University of Michigan.
USDJPY
Politické změny v Japonsku obvykle měnové trhy nepřivítají pozitivně. Nový lídr LDP čelí náročnému úkolu obnovit obraz oslabené strany a výsledky víkendových stranických voleb se již odrážejí na finančních trzích. V poslední době se objevilo několik signálů, že Bank of Japan se připravuje na zvýšení sazeb, přičemž pravděpodobnost takového kroku do konce října je aktuálně oceněna nad 50 %. V nadcházejícím týdnu budú kľúčové údaje o spotřebitelských výdajích v úterý a inflaci cen výrobců v pátek. Ve středu pak bude zásadní i zveřejnění zápisu FOMC, který nabídne náznaky, zda je Fed připraven dodat další snížení sazeb v USA do konce měsíce.
