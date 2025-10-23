US Open: Smíšený sentiment na Wall Street 📊 IBM oslabuje, Honeywell roste o 7 %

- US100 mírně klesá po otevření amerického trhu
- Akcie Tesly a IBM oslabují po výsledcích, zatímco Dow Inc. a Honeywell posilují.
- Intel zveřejní výsledky po uzavření trhu v USA.
Sentiment na Wall Street byl při otevření americké obchodní seance smíšený. K 17. říjnu mělo přibližně 12 % firem z indexu S&P 500 zveřejněné výsledky za třetí čtvrtletí. Impozantních 86 % z nich překonalo očekávání analytiků na úrovni zisku na akcii (EPS) – což je vyšší než pětiletý průměr (78 %) i desetiletý průměr (75 %).
Průměrná míra překonání odhadů však činila pouze 5,9 %, což je pod pětiletým průměrem 8,4 %.
Celkový růst zisků (k 17. říjnu), zahrnující již zveřejněné výsledky i odhady firem, které dosud nereportovaly, aktuálně činí 8,5 %, oproti 7,7 % minulý týden a 7,9 % ke konci září, podle dat společnosti FactSet Research Systems.
Index US100 se snaží udržet nad úrovní 25 000 bodů. Ve střednědobém horizontu může opět otestovat 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA50, oranžová linie), zejména pokud býci nedokážou tuto psychologicky důležitou bariéru přesvědčivě prorazit.
Dnes po uzavření amerického trhu zveřejní výsledky společnost Intel (INTC.US).
Tesla otevřela seanci s propadem o téměř 3 %.
Průmyslový gigant Honeywell těžil ze silné kvartální zprávy – akcie se vrátily nad 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA200, červená linie) a pokusily se zvrátit střednědobý sestupný trend.
Firemní zprávy
- Tesla (TSLA.US) klesla o 3,5 % poté, co zisk prudce poklesl navzdory rekordnímu počtu prodaných vozů.
- Dow Inc. (DOW.US) vzrostla o 6 %, když americká chemická společnost překonala odhady provozního EBITDA za 3. čtvrtletí.
- Honeywell (HON.US) přidal 4 % díky lepšímu než očekávanému očištěnému zisku na akcii (EPS).
- IBM (IBM.US) ztratila 7 %, protože tržby v klíčových softwarových segmentech – včetně divize Red Hat – zaostaly za očekáváními.
- Las Vegas Sands (LVS.US) posílila o 5 % po oznámení zisku na akcii za 3Q nad odhady analytiků.
- LendingClub (LC.US) vyskočil o 11 % díky optimistickému výhledu objemu úvěrů ve 4Q; JPMorgan navíc akcii zvýšil doporučení na „overweight“.
- Moderna (MRNA.US) oslabila o 4 %, když její vakcína proti cytomegaloviru nesplnila cílový parametr v pokročilé fázi testování.
- Molina Healthcare (MOH.US) se propadla o 18 % po snížení celoročního ziskového výhledu kvůli vyšším nákladům na zdravotní péči napříč všemi segmenty.
- T-Mobile US (TMUS.US) klesl o 1 % po zveřejnění výsledků za 3. čtvrtletí.
- Tractor Supply (TSCO.US) oslabil o 3 % po zúžení celoročního výhledu tržeb, kdy střed hodnot zůstal blízko dolní hranice předchozího rozmezí.
- Ribbon Communications (RBBN.US) se propadl o 14 % po zklamání v zisku za 3Q a slabém výhledu tržeb na 4Q.
- Ventyx Biosciences (VTYX.US) posílila o 105 % po zveřejnění výsledků středně pokročilého klinického testu, který ukázal významné snížení kardiovaskulárních rizikových faktorů u obézních pacientů.
Nvidia v konsolidaci
Americké akciové indexy vstoupily do fáze konsolidace, což perfektně odráží vývoj ceny akcií společnosti Nvidia, která se aktuálně obchoduje kolem 50denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA50, oranžová linie).
