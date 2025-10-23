Akcie týdne – Merck & Co Inc (23.10.2025)

- Společnost vykazuje finanční stabilitu a vysokou provozní efektivitu a její výsledky potvrzují odolnost jejího obchodního modelu i v období zpomalení trhu.
- Aktuální kotace se nacházejí ve fázi konsolidace a tržní ocenění zůstává opatrné vzhledem k fundamentálnímu potenciálu, což může naznačovat prostor pro zlepšení ve střednědobém horizontu.
Od začátku roku akcie společnosti Merck & Company Inc. ztratily na hodnotě, přestože fundamentální ukazatele společnosti zůstávají silné a stabilní. Přecenil trh rizika, nebo se investorům naskytla jedinečná příležitost k nákupu podhodnocených aktiv ve farmaceutickém sektoru? Je třeba zdůraznit, že farmaceutické společnosti jsou často považovány za defenzivní, protože investoři mají tendenci do nich v období ekonomického zpomalení alokovat kapitál a hledat tak bezpečné útočiště. V této analýze se podíváme na klíčové tržní trendy, finanční výsledky a strategii rozvoje společnosti Merck, abychom posoudili, zda si tento farmaceutický gigant zaslouží vyšší ocenění.
Merck & Company Inc. v kontextu globálního farmaceutického trhu
Merck & Company Inc. je jedním z nejdůležitějších hráčů na globálním farmaceutickém trhu. Společnost, která je mimo Spojené státy a Kanadu známá pod názvem MSD, vyvíjí inovativní léky, vakcíny a biologické terapie, které mění medicínu. Její vlajkový produkt Keytruda je skutečným průlomem v léčbě rakoviny a klíčovým motorem růstu společnosti.
Farmaceutický trh v roce 2025 má hodnotu přibližně 1,77 bilionu dolarů a podle prognóz poroste v příštím desetiletí na 3,03 bilionu dolarů. Tento impozantní růst je poháněn třemi silnými trendy. Za prvé, globální populace stárne a rostoucí počet seniorů zvyšuje poptávku po moderních lécích proti chronickým onemocněním. Za druhé, prevalence onemocnění, jako je cukrovka a rakovina, roste, což otevírá obrovské příležitosti pro inovace. Za třetí, rozvoj biotechnologií a umělé inteligence umožňuje zavádění stále účinnějších a personalizovanějších terapií.
Merck těží především ze dvou megatrendů, které dlouhodobě pohánějí farmaceutický trh. Prvním z nich je stárnutí populace: počet lidí starších 65 let roste rychleji než kdykoli předtím. To znamená vyšší poptávku po lécích, které pomáhají léčit chronická onemocnění, jako je cukrovka, srdeční choroby a rakovina. Druhým trendem je každoroční nárůst výskytu rakoviny. Ten je způsoben několika faktory, včetně životního stylu, znečištění životního prostředí, zlepšených diagnostických metod umožňujících včasnější odhalení onemocnění, jakož i genetických a demografických faktorů.
To je pro společnost Merck ideální situace. Portfolio společnosti zahrnuje účinné onkologické terapie, včetně přípravku Keytruda, které tyto potřeby řeší a mohou významně těžit z rostoucího trhu. V kombinaci s inovacemi a moderními výzkumnými technologiemi má společnost Merck dobrou pozici k tomu, aby tyto trendy využila a rostla rychleji než trh.
Kromě Keytrudy společnost nabízí vakcíny proti HPV, pokročilé léky na cukrovku a terapie v oblasti infekčních onemocnění a imunitního systému. Merck neustále investuje do vědeckého výzkumu a využívá potenciál umělé inteligence a pokročilé analýzy dat. To urychluje procesy objevování nových léků a umožňuje vytváření personalizovaných terapií přizpůsobených individuálním potřebám pacientů.
Finanční analýza
Společnost Merck & Co Inc je příkladem firmy, která nejenže přežila přechodné obtíže, ale vyšla z nich silnější a provozně efektivnější. Navzdory pravidelným výzvám na trhu vykazuje Merck obchodní stabilitu a odolnost. Společnost se dokáže rychle zotavit z nepříznivých období, což odráží vyspělost a sílu jejího obchodního modelu.
Finanční údaje jasně ukazují, že společnost Merck má pevné základy, stabilně rostoucí tržby, zdravé marže a diverzifikované produktové portfolio, které jí umožňuje udržet si konkurenceschopnost i v náročném tržním prostředí.
Analýza tržeb naznačuje, že farmaceutický segment zůstává hnací silou společnosti. Tržby v této oblasti zůstávají silné a pohybují se od přibližně 12,1 miliardy dolarů do více než 15 miliard dolarů za čtvrtletí. Navíc v posledních čtvrtletích byl zaznamenán rostoucí trend a prognózy pro druhou polovinu roku 2025 naznačují další růst, což potvrzuje silnou pozici společnosti Merck v oblasti inovativních léků a terapií.
Segment zdraví zvířat, ačkoli menší, zůstává stabilním a mírně rostoucím odvětvím s čtvrtletními tržbami mezi 1,2 a 1,6 miliardami dolarů, což dokazuje účinnou diverzifikaci zdrojů příjmů. Segment „Ostatní“ je nejmenší a nejvolatilnější, ale slouží jako doplňkové odvětví, které se flexibilně přizpůsobuje potřebám trhu.
Nejdůležitějším motorem růstu v portfoliu společnosti Merck je segment onkologie, v jehož čele stojí Keytruda. Keytruda vykazuje konzistentní dvouciferný růst tržeb, který meziročně přesahuje 10 %, což potvrzuje její dominantní postavení v léčbě rakoviny. Dynamický růst vykazují i další onkologické produkty, jako jsou Lynparza a Welireg, přičemž Welireg vyniká spektakulárním nárůstem v posledních čtvrtletích. To jasně dokazuje, že inovativní onkologické terapie jsou klíčovým pilířem stability a rozvoje společnosti.
V ostatních segmentech je situace rozmanitější. Vakcíny jako Gardasil a Pneumovax 23 zaznamenávají pokles, segment kardiologie si udržuje mírný růst, zatímco virologie a diabetologie čelí výrazným poklesům, což naznačuje potřebu revize strategie a dalších optimalizačních opatření.
Navzdory dočasným obtížím vykazuje společnost Merck pevné finanční základy. Ačkoli marže v jednotlivých čtvrtletích občas poklesly, celková ziskovost zůstává vysoká, přičemž provozní a čistá marže se pohybují mezi 25 % a 35 %. To potvrzuje účinnost nápravných opatření a odolnost obchodního modelu.
Od začátku roku společnost vykazuje horší výsledky než širší trh, včetně indexů S&P 500 a Nasdaq, což naznačuje její podhodnocení. Navzdory solidním finančním základům a stabilním vyhlídkám na růst tržní ocenění společnosti Merck plně neodráží její kvalitu a potenciál. To by mohlo představovat atraktivní investiční příležitost pro investory, kteří hledají společnosti s významným růstovým potenciálem a stabilními základy.
Merck je společnost, která využila krátkodobou krizi k posílení své efektivity a ziskovosti. Vysoké marže, stabilní růst tržeb a předvídatelné peněžní toky jsou jejími největšími přednostmi v nejistých ekonomických podmínkách. Dynamický rozvoj onkologických léků, zejména Keytruda, tvoří základ pro další růst a posiluje pozici společnosti Merck jako lídra v oblasti inovativních terapií rakoviny. Jedná se o solidní a stabilní podnik s dlouhodobým potenciálem, který by měl přilákat investory hledající stabilní a slibné společnosti.
Prognóza vývoje společnosti Merck & Co na období 2023–2029
Po období stabilního růstu a silných finančních základů čelí společnost Merck klíčové výzvě: dokáže si v nadcházejících letech udržet dynamický růst? Globální výdaje na léky rostou a poptávka po inovativních terapiích zůstává vysoká; vypršení platnosti licencí a rostoucí konkurence ze strany generických léků však mohou v budoucnu omezit tempo růstu. Společnost Merck působí především v perspektivním segmentu onkologie, kde hlavním motorem růstu zůstává Keytruda, a vyvíjí inovativní terapie, jako jsou Lynparza a Welireg. Segmenty farmaceutických přípravků a zdraví zvířat zajišťují diverzifikaci a stabilitu výnosů, čímž zvyšují odolnost podnikání vůči měnícím se tržním podmínkám.
S ohledem na tyto faktory jsme pro společnost Merck připravili tři realistické scénáře růstu výnosů v nadcházejících letech.
- Základní scénář předpokládá pokračující stabilní růst tržeb, který bude poháněn udržením silné pozice v klíčových segmentech, zejména v onkologii. Očekáváme mírný růst tržeb spolu se stabilní základnou tržeb z farmaceutického segmentu a segmentu zdraví zvířat. Tržby v tomto scénáři by vzrostly z přibližně 65 miliard dolarů v roce 2025 na téměř 79 miliard dolarů v roce 2029. Tento scénář odráží rovnováhu mezi příznivými tržními trendy, vyspělostí odvětví a konkurenčním tlakem.
- Optimistický scénář předpokládá rychlejší růst díky expanzi na nové trhy, úspěšným investicím do výzkumu a vývoje a udržení vysokých temp růstu v onkologii. Tato varianta také zohledňuje potenciální zavedení nových inovativních produktů, které zvýší podíl společnosti Merck na globálním farmaceutickém trhu. Tržby by v roce 2029 mohly překročit 82 miliard dolarů, což naznačuje silný růstový potenciál a efektivní využití tržních příležitostí.
- Konzervativní scénář zohledňuje vyšší rizika, jako je vypršení platnosti klíčových patentů, rostoucí konkurence generických léků a potenciální regulační výzvy. V tomto scénáři se růst tržeb zpomaluje a na konci prognózy dosahuje přibližně 74 miliard dolarů. Společnost si však díky diverzifikaci portfolia a efektivnímu řízení nákladů udržuje odolnost a finanční stabilitu.
Konečná míra růstu byla odhadnuta na 2 %. Ostatní finanční parametry byly zprůměrovány na základě výsledků za posledních pět let.
Bez ohledu na scénář zůstává společnost Merck společností se silnými základy, zdravými maržemi a jasným růstovým potenciálem, zejména v oblasti onkologie.
Ocenění společnosti Merck & Co
Ocenění společnosti Merck & Co Inc. prezentujeme pomocí metody diskontovaných peněžních toků (DCF). Je třeba zdůraznit, že toto ocenění slouží pouze pro informační účely a nemělo by být považováno za investiční radu nebo přesné ocenění.
Analýza byla založena na základním scénáři finančního výhledu, který předpokládá stabilní růst tržeb v nadcházejících letech a udržení zdravé provozní ziskovosti. Model předpokládá vážené průměrné náklady kapitálu (WACC) ve výši 6 %, což považujeme za vhodné pro farmaceutický sektor. Toto odvětví se vyznačuje stabilními peněžními toky, nízkou volatilitou výnosů a defenzivním rizikovým profilem, což se historicky promítá do relativně nízkých nákladů kapitálu ve srovnání s jinými odvětvími.
Stojí za zmínku, že potenciální snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem v nadcházejících čtvrtletích by mohlo dále snížit náklady kapitálu a zvýšit současnou hodnotu budoucích peněžních toků. Pro společnost Merck by tento efekt mohl být mírně pozitivní, protože společnost udržuje nízkou úroveň zadlužení a financuje se především z vlastního kapitálu, což zvyšuje její odolnost vůči makroekonomickým změnám.
Na základě analýzy byla reálná hodnota jedné akcie společnosti Merck & Co odhadnuta na přibližně 116,67 USD, zatímco aktuální tržní cena činí 87,56 USD. To naznačuje potenciál růstu o přibližně 33 % ve srovnání s aktuální tržní hodnotou. Vzhledem k silným finančním základům, vysokým maržím, diverzifikovanému portfoliu produktů a dominantnímu postavení v oblasti onkologie aktuální tržní hodnota plně neodráží fundamentální potenciál společnosti Merck. Společnost Merck zůstává stabilním, defenzivním podnikem schopným generovat předvídatelné peněžní toky, což z ní činí atraktivní volbu pro dlouhodobé investory.
Technický výhled grafu
V současné době se cena akcií konsoliduje v rozmezí 85–95 USD. Z technického hlediska se cena postupně vymanila z dlouhodobého klesajícího trendu a vytváří vzestupný kanál. Klouzavé průměry EMA(30), EMA(50) a EMA(100) se začínají sbližovat a vykazují vzestupný trend, což naznačuje možné obrácení trendu. Udržení ceny nad úrovní 88–90 USD podporuje býčí scénář a průlom nad úroveň 92–96 USD by otevřel cestu k dalším ziskům blízko úrovně 100 USD.
Merck si zachovává defenzivní charakter a nízkou volatilitu, takže současnou slabost lze považovat za dočasné podhodnocení. Stabilní fundamenty, silné cash flow a konzistentní dividendová politika činí společnost atraktivní pro dlouhodobé investory. Merck & Co zůstává jedním z předních hráčů v globálním farmaceutickém sektoru a posiluje svou pozici prostřednictvím vývoje inovativních onkologických terapií.
