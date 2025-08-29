3 trhy, které sledovat příští týden (29.08.2025)

Začátek září přináší příval klíčových makroekonomických údajů, které mohou ovlivnit globální trhy. Ačkoli příští týden začne v poklidu kvůli svátku Labour Day v USA, očekává se rychlé oživení tržní aktivity. Investoři se zaměří na důležitá data jako jsou americké NFP (nová pracovní místa mimo zemědělství), indexy ISM a údaje o inflaci v eurozóně. V centru pozornosti budou EURUSD, zlato a US500.
EURUSD
Po pátečních údajích o inflaci se pozornost investorů přesouvá na nadcházející americkou zprávu o zaměstnanosti, která tradičně vychází první pátek v měsíci. Většina ukazatelů naznačuje zlepšení na trhu práce, nicméně data pravděpodobně nebudou natolik silná, aby výrazně snížila očekávání ohledně snižování úrokových sazeb. Kromě toho budou v úterý zveřejněna inflační čísla z eurozóny a v průběhu týdne také americké indexy ISM. Všechna tato data budou klíčová před rozhodnutím Fedu plánovaným na 17. září.
ZLATO
Cena zlata se opět přibližuje historickým maximům poté, co koncem srpna překonala hranici 3 400 USD za unci. Jeho další vývoj bude ovlivněn nejen politikou – konkrétně žalobou guvernérky Fedu Lisy Cookové proti rozhodnutí Donalda Trumpa o jejím odvolání – ale také ekonomickými údaji, které ovlivní očekávání ohledně zářijového zasedání Fedu. Pokud se posílí naděje na zahájení cyklu snižování sazeb, má zlato silnou šanci dosáhnout nových rekordů. Je však třeba dodat, že od dosažení předchozího maxima v dubnu se trh konsoliduje.
US500
Americké indexy na Wall Street dosáhly historických maxim, a to i navzdory mírnému zklamání z výsledků společnosti Nvidia, která se nyní stala nejhodnotnější firmou na světě a tvoří přibližně 8% váhu v indexu S&P 500. Růst trhu táhly i další technologičtí giganti jako Alphabet, Broadcom a Oracle. S blížícím se koncem výsledkové sezóny se pozornost trhu přesune na makroekonomická data a výhled pro snižování sazeb ze strany Fedu. Přestože trh aktuálně očekává přibližně 85% pravděpodobnost snížení sazeb, klíčové bude, zda Fed naznačí pokračování tohoto trendu v dalších měsících.
