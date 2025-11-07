US OPEN: Trh na konci týdne dále klesá

-
Trh klesá po otevření páteční seance
-
Dopad hrozby vládního uzavření v USA je čím dál vážnější
-
University of Michigan potvrzuje pokles důvěry spotřebitelů
-
GTA6 odloženo, akcie Take-Two prudce oslabily
-
AirBnb potěšil investory výsledky i výhledem
-
Trh klesá po otevření páteční seance
-
Dopad hrozby vládního uzavření v USA je čím dál vážnější
-
University of Michigan potvrzuje pokles důvěry spotřebitelů
-
GTA6 odloženo, akcie Take-Two prudce oslabily
-
AirBnb potěšil investory výsledky i výhledem
Závěr týdne nepřináší zlepšení sentimentu na Wall Street. Americké indexy opět otevírají s výraznými ztrátami, což představuje vyvrcholení rostoucích rizik a měnící se nálady na trhu. Kontrakty na NASDAQ100 ztrácejí nejvíce – o 1,4 %. S&P 500 a DOW si vedou lépe, když jejich kontrakty klesají o 0,6 až 1,1 %.
Hlavním rizikem, které si trhy začínají více uvědomovat, je hrozící shutdown americké vlády. Ten se již stal nejdelším v historii. Předchozí podobné epizody měly jen omezený dopad na ekonomiku, ale současná situace nabývá na vážnosti, což potvrzují slova Kevina Hassetta, jednoho z hlavních ekonomických poradců Bílého domu. Podle něj jsou dopady shutdownu „mnohem horší, než se očekávalo.“
Situaci nepomáhají ani komentáře Scotta Bessenta, který tvrdí, že velká část americké ekonomiky se již nachází v reálné recesi. Obavy sdílí také předseda Sněmovny reprezentantů – Johnson. Pokud rychle nedojde k řešení rozpočtové krize, indexy mohou dále výrazně oslabit, pokud se naplní další rizikové scénáře.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Technologické společnosti zaznamenávají na začátku seance největší poklesy. Investoři jasně očekávají strategie monetizace AI a návratnost z obřích investic.
Makroekonomická data:
Dnes trh získal výsledky zprávy University of Michigan o důvěře spotřebitelů a inflačních očekáváních, které také nepřispívají ke zlepšení nálady na trzích. Univerzita upozornila na zhoršení sentimentu mezi spotřebiteli ve všech segmentech. Zvláště výrazný pokles zaznamenal ukazatel „aktuálních podmínek“. Krátkodobá inflační očekávání se rovněž mírně zvýšila.
Zajímavý vývoj se objevil v údajích o zaměstnanosti z Kanady. Nezaměstnanost klesla a zaměstnanost vzrostla. Nicméně plný úvazek poklesl, zatímco částečné úvazky zaznamenaly výrazný nárůst. Pokles nezaměstnanosti lze interpretovat jako sezónní odraz v rámci dlouhodobého rostoucího trendu, ale výrazný přesun zaměstnanosti směrem k částečným úvazkům může naznačovat potíže firem udržet plné pracovní úvazky.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Síla kupců se zjevně vyčerpala na horní hranici rostoucí trendové linie. Navíc, navzdory pokusům se nepodařilo udržet dolní hranici. Průraz rezistence na úrovni 25 200 naznačuje základní scénář prodloužení korekce směrem k úrovním FIBO 23,6–38,2, kde může trh hledat podporu a prostor pro konsolidaci a další pokusy kupců znovu převzít iniciativu.
Indikátor RSI(14), který vstoupil do překoupené zóny, může začít pracovat ve prospěch kupujících.
Firemní zprávy:
-
Expedia (EXPE.US) – Cestovní agentura vyskočila o více než 15 % po otevření trhu díky vynikajícím výsledkům. Zvýšení výhledu pro příští kvartály vedlo k pozitivním doporučením od investičních firem.
-
MP Materials (MP.US) – Společnost zaměřená na vzácné kovy ztrácí 7 % po zveřejnění výsledků. Tržby byly pod očekáváním, ale zisk na akcii (-0,1 USD) byl lepší, což ukazuje na schopnost firmy kontrolovat náklady a ztráty.
-
Airbnb (ABNB.US) – Firma pro krátkodobé pronájmy zveřejnila solidní výsledky, zejména díky zlepšené poptávce na americkém trhu. Akcie posilují o více než 4 %.
-
Take-Two Interactive (TTWO.US) – Vydavatel videoher výrazně odložil vydání očekávaného GTA6. Akcie klesají o více než 6 %.
-
Comcast (CMCSA.US) – Mediální společnost jedná o akvizici britské ITV a o spolupráci s Warner Bros v oblasti streamování.
-
Affirm Holding (AFRM.US) – Akcie poskytovatele odložených plateb rostou o více než 10 % po zvýšení výhledu na příští rok.
-
SweetGreen (SG.US) – Další restaurační řetězec zklamal výsledky kvůli slábnoucí spotřebitelské důvěře. Po snížení výhledu pro konec roku akcie klesají o více než 15 %.
-
Globus Medica (GMED.US) – Výrobce zdravotnického vybavení roste o 30 % po výrazném překonání očekávání ohledně tržeb. Analytici sdílejí důvěru vedení firmy.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Od října trpí více než 40 milionů Američanů nedostatkem potravin – co to znamená pro trh?
Denní shrnutí – Vláda zůstává paralyzovaná, trh klesá, kryptoměny se zotavují
Venezuela: Co by znamenala změna moci pro ceny ropy?
💷 GBPUSD posiluje před rozhodnutím BoE
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.