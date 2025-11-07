Míří Mexiko k nejdelší sérii snižování sazeb od pandemie?

- Mexická centrální banka snížila základní sazbu o 0,25 b. p. na 7,25 %, čímž prodloužila cyklus uvolňování už na 11 po sobě jdoucích snížení.
- Mexická centrální banka snížila základní sazbu o 0,25 b. p. na 7,25 %, čímž prodloužila cyklus uvolňování už na 11 po sobě jdoucích snížení.
- Inflace zpomalila na 3,63 %, ale jádrová složka zůstává nad 4 %, což zvyšuje riziko delšího návratu k 3% cíli.
- Banka zvažuje další snížení sazeb, přičemž trh očekává, že prostor pro další uvolnění se bude v roce 2026 postupně uzavírat.
Mexická centrální banka ve čtvrtek podle očekávání pokračovala v cyklu uvolňování měnové politiky a snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 7,25 %. Jedná se již o jedenácté po sobě jdoucí snížení od zahájení současného cyklu, čímž banka reaguje na slábnoucí hospodářský růst a postupné zpomalování inflace.
Pětice členů bankovní rady hlasovala poměrem 4 : 1 ve prospěch snížení sazeb, přičemž zástupce guvernéra Jonathan Heath preferoval zachování úrovně na 7,5 %. Centrální banka zároveň signalizovala, že zvažuje prostor pro další úpravy na příštím zasedání, ale v komunikaci ponechala větší flexibilitu než dříve, kdy zmiňovala možné úpravy v delším horizontu.
Slábnoucí inflace a pomalejší růst dávají bance prostor k dalšímu uvolnění
Rozhodnutí následuje po nedávném kroku amerického Fedu, který minulý týden snížil sazby podruhé v tomto roce. Mexická centrální banka tak zachovává koordinovaný přístup vůči největšímu obchodnímu partnerovi. Inflace v zemi mezitím v polovině října klesla na 3,63 %, zatímco jádrová inflace dosáhla 4,24 %. Banka očekává, že inflace se k 3% cíli přiblíží až ve třetím čtvrtletí roku 2026.
Ekonomika Mexika se ve třetím čtvrtletí mezikvartálně propadla, přičemž na vývoj cen může na počátku příštího roku působit i zvýšení daní. Podle analytiků z Goldman Sachs proto banka pravděpodobně zvolila opatrnější tón, který jí umožňuje přerušit cyklus v případě, že by se inflační tlaky obnovily nebo Fed přestal sazby snižovat.
Riziko přetrvávající inflace zůstává
Navzdory dlouhodobému uvolňování měnové politiky banka upozorňuje, že rizika inflace zůstávají směrem vzhůru, i když v menší míře než v letech 2021–2024. Analytici však varují, že návrat inflace ke 3% cíli může být pomalejší, než centrální banka očekává. Odborníci z Moody’s Analytics upozorňují, že ekonomika sice vykazuje známky ochlazení, ale silná jádrová inflace může zůstat nad cílem déle, než si banka přeje.
Navzdory těmto obavám Bank of Mexico pokračuje v politice, která má podpořit domácí poptávku a oživení investic. Očekává se, že rozhodnutí o dalším vývoji sazeb padne na příštím zasedání v prosinci, kdy bude klíčovým faktorem vývoj inflace i reakce amerického Fedu.
Graf: USD/MXN (H4)
