AI akcie klesají 🚩 Dell ztrácí 11 %

- Akcie Dell klesají o více než 10 %, přestože se neobjevily žádné přímé negativní zprávy týkající se samotné společnosti.
- Společnost je široce vnímána jako jeden z největších příjemců investičního cyklu do AI infrastruktury.
- Globální dodávky PC ve druhém čtvrtletí meziročně klesly téměř o 5 %.
- Akcie Dell klesají o více než 10 %, přestože se neobjevily žádné přímé negativní zprávy týkající se samotné společnosti.
- Společnost je široce vnímána jako jeden z největších příjemců investičního cyklu do AI infrastruktury.
- Globální dodávky PC ve druhém čtvrtletí meziročně klesly téměř o 5 %.
Akcie Dell Technologies dnes klesají o více než 11 %, zatímco další tituly z oblasti AI infrastruktury, jako Micron a Sandisk, se rovněž obchodují níže navzdory tomu, že širší americký trh zůstává mírně v plusu. Rozsah poklesu naznačuje, že investoři nereagují ani tak na celkový tržní sentiment, ale spíše na rostoucí obavy o kvalitu a dlouhodobou udržitelnost boomu AI infrastruktury. Jako jeden z největších výrobců AI serverů poháněných čipy Nvidia se Dell nachází přímo v dodavatelském řetězci AI, díky čemuž je jeho valuace velmi citlivá na jakékoli změny očekávání ohledně výdajů hyperscalerů na datová centra. Akcie Dell se obchodují poblíž 400 USD, což znamená jeden z nejprudších jednodenních poklesů za poslední čtvrtletí.
- Hlavní zdroj tlaku vychází z obav, že hyperscaleři mohli vybudovat nadměrnou kapacitu AI infrastruktury. Zprávy, že Meta zvažuje pronájem přebytečné kapacity pro AI trénování a inferenci podnikovým zákazníkům, vyvolaly obavy, že budoucí poptávka po AI serverech by mohla zpomalit.
- Dell je tomuto scénáři obzvlášť vystaven, protože vyrábí AI servery založené na čipech Nvidia. Jakékoli zpomalení výdajů na AI infrastrukturu by zasáhlo nejen výrobce čipů, ale také systémové integrátory, jako je Dell.
- Další protivítr představují rostoucí ceny pamětí. Servery optimalizované pro AI už nyní nesou nižší hrubé marže než tradiční hardwarový byznys Dellu, což znamená, že vyšší náklady na komponenty by mohly dále stlačit ziskovost.
- Na sentiment doléhá také aktivita insiderů. Insideři společnosti za poslední tři měsíce prodali akcie v hodnotě přibližně 1,56 mld. USD bez významnějších insider nákupů, zatímco 14. července byla zveřejněna další dvě hlášení Form 4.
- Výprodej akcií Dellu se zdá být tažen především faktory specifickými pro společnost a sektor. Investoři stále více zpochybňují, zda jsou mimořádně vysoká očekávání pro AI infrastrukturu po období explozivního růstu objednávek a rozšiřujících se nevyřízených zakázek stále oprávněná.
- Krátkodobé riziko se objevilo také v souvislosti s nedávnými aktualizacemi Windows 11. Microsoft dočasně pozastavil nasazení aktualizace KB5101650 na některá zařízení Dell po hlášeních o neočekávaném vypínání, nižším výkonu, přehřívání a nadměrném vybíjení baterie.
- Problém byl vysledován ke konfliktu kompatibility mezi novým rozhraním USB-C Connection Manager od Microsoftu a ovladačem Intel Innovation Platform Framework, který spravuje výkon procesoru a teplotní režim.
- Microsoft a Dell aktuálně pracují na opravě, která se očekává v nadcházejících dnech. Ačkoli finanční dopad bude pravděpodobně omezený, incident může dočasně ovlivnit vnímání kvality produktů Dell a zvýšit aktivitu zákaznické podpory.
- Investoři začínají rozlišovat mezi růstem tržeb a růstem ziskovosti. V případě Dellu je klíčovým rizikem to, že boom AI serverů se nakonec může ukázat jako méně ziskový a méně trvalý, než se dříve očekávalo.
Slabší trh s PC nemění dlouhodobý AI příběh Dellu
Druhý hlavní byznysový segment Dellu, osobní počítače, čelí tlaku rostoucích nákladů na paměti a úložiště. Globální dodávky PC ve druhém čtvrtletí meziročně klesly téměř o 5 %, protože vyšší ceny komponent donutily výrobce zvýšit prodejní ceny a přiměly zákazníky odložit nákupy. Přesto Dell nadále překonával širší trh, zatímco AI servery zůstávají hlavním růstovým motorem společnosti.
- Podle IDC globální dodávky PC ve druhém čtvrtletí roku 2026 meziročně klesly o 4,9 %, protože ceny pamětí a úložišť vzrostly o 20 až 40 %.
- Vyšší náklady na komponenty se promítly do dražších PC, což oslabilo poptávku a vedlo mnoho zákazníků k odložení nákupů.
- Dell během čtvrtletí dodal přibližně 9,3 mil. PC a udržel si 14% podíl na globálním trhu, což ukazuje na silnější relativní výkonnost než u mnoha konkurentů navzdory slabším podmínkám v odvětví.
- Dell nadále těží ze silných vztahů s podnikovými zákazníky a komerčního byznysu, což společnosti umožňuje získávat tržní podíl i v době, kdy spotřebitelská poptávka po PC zůstává utlumená.
- AI infrastruktura zůstává největším růstovým motorem Dellu. Během prvního čtvrtletí fiskálního roku 2027 vzrostly tržby meziročně o 88 % na 43,8 mld. USD a pohodlně překonaly očekávání Wall Street.
- Čistý zisk vyskočil o 256 % na 3,44 mld. USD, zředěný zisk na akcii podle GAAP dosáhl 5,24 USD, upravený zisk na akcii činil 4,86 USD a volný peněžní tok dosáhl přibližně 3,2 mld. USD.
- Tržby divize Infrastructure Solutions Group vzrostly o 181 % na 29 mld. USD, tažené rekordní poptávkou po AI serverech a podnikových úložných systémech používaných v AI datových centrech.
- Client Solutions Group, která zahrnuje PC byznys Dellu, vygenerovala tržby 14,6 mld. USD, což představuje meziroční růst o 17 % navzdory slabšímu globálnímu trhu s PC.
V praxi je Dell aktuálně tažen dvěma různými směry. Jeho tradiční PC byznys čelí tlaku slabší poptávky v odvětví a rostoucích nákladů na komponenty, zatímco AI infrastruktura dál expanduje tempem, které zásadně přetváří finanční profil společnosti. Klíčovou otázkou pro investory už není to, zda Dell těží z AI, ale zda se současný růst AI serverů a zisků ukáže jako dostatečně trvalý, aby ospravedlnil dnešní prémiovou valuaci.
Akcie Dell (interval D1)
Akcie Dell dnes testují spodní hranici širšího uptrendu a vracejí se k otevírací úrovni býčího gapu z 29. května. Valuace zůstává jednou z největších výzev pro akcie. Dell se aktuálně obchoduje přibližně za 30–35násobek očekávaného zisku, výrazně nad tradičními výrobci PC, jako je HP. Tato prémie předpokládá, že investiční cyklus do AI serverů bude pokračovat mnoho let. Jakékoli zpomalení podnikových výdajů na AI, zpoždění modernizace infrastruktury nebo další růst nákladů na paměti by mohly rychle zatlačit na marže a snížit ochotu investorů platit takto zvýšené valuační násobky.
Zdroj: xStation5
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