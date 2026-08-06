Akcie Moderny klesají navzdory úspěchu vakcíny mFlusiva 📉 Co čeká lídra trhu s mRNA vakcínami?

Akcie společnosti Moderna během čtvrteční seance nejprve otevřely přibližně o 5 % výše a vystoupaly k úrovni 58 USD, následně však obrátily směr a oslabily k přibližně 53 USD, a to navzdory pozitivním zprávám kolem nové vakcíny proti chřipce. Tento vývoj nabízí vhodnou příležitost znovu se podívat na valuaci společnosti i její finanční situaci v době, kdy se Moderna mění z jednoho z největších vítězů pandemického biotechnologického boomu na firmu, jejíž hodnota je stále více odvozována od potenciálu budoucího produktového portfolia.
Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) dnes schválil mRNA vakcínu proti chřipce mFlusiva pro dospělé ve věku 50 let a více. Zajímavostí je, že akcie Moderny od minim z roku 2025 vzrostly téměř čtyřnásobně, než vstoupily do přibližně 30% korekce, která pokračuje i dnes. Přesto se fundamentální situace společnosti stále více zlepšuje a podporuje její dlouhodobý růstový potenciál na trhu vakcín nové generace.
Zdroj: xStation5
Rozvaha a likvidita: Moderna si stále drží jednu z nejsilnějších rozvah v biotechnologickém sektoru
Moderna se dnes nachází v úplně jiné situaci než na vrcholu pandemie, její rozvaha však nadále představuje jednu z největších konkurenčních výhod společnosti. Oběžná aktiva postupně klesají, protože firma využívá hotovost vytvořenou během boomu vakcín proti covidu-19, přesto však stále disponuje přibližně 5,8 miliardy USD v likvidních aktivech, což jí poskytuje dostatek prostředků na financování klinického vývoje po řadu let.
Zadlužení zároveň zůstává mimořádně nízké – poměr dluhu k vlastnímu kapitálu činí přibližně 0,2, což znamená, že Moderna financuje svůj růst bez výrazné závislosti na dluhovém financování. Pokles běžné likvidity oproti historickým maximům je proto třeba vnímat především jako přirozený důsledek využívání hotovosti z pandemického období, nikoliv jako zhoršení finanční kvality společnosti.
U biotechnologických firem představuje délka období, po které jsou schopny financovat svůj provoz z vlastních prostředků, jeden z nejdůležitějších faktorů ocenění. V tomto ohledu Moderna stále patří mezi nejsilnější společnosti v odvětví. Z fundamentálního pohledu dnes investoři přikládají menší význam samotné výši hotovosti a mnohem více sledují schopnost managementu přeměnit tento kapitál v komerčně úspěšné produkty. Právě efektivní alokace kapitálu bude pravděpodobně rozhodovat o dlouhodobé vnitřní hodnotě společnosti.
Zdroj: XTB Research
Tržby a ziskovost: Trh se přesouvá od závislosti na vakcínách proti covidu k ocenění budoucího produktového portfolia
Výrazný pokles tržeb zachycený v grafu je především důsledkem normalizace trhu s vakcínami proti covidu-19, nikoliv známkou oslabení technologické pozice společnosti. Moderna se posunula od čtvrtletních zisků přesahujících 4–5 miliard USD během pandemie zpět ke ztrátovému hospodaření, což je u biotechnologických firem intenzivně investujících do budoucích terapií běžný vývoj.
Investoři proto již společnost neoceňují podle současných zisků, ale podle ekonomického potenciálu její mRNA platformy a pravděpodobnosti úspěšné komercializace nových produktů. Z pohledu valuace mají dnes negativní ukazatele ROE a ROIC menší význam než tempo, jakým Moderna rozšiřuje portfolio schválených vakcín a léčiv.
Nedávné schválení vakcíny mFlusiva ze strany FDA potvrzuje, že strategie diverzifikace produktového portfolia začíná přinášet konkrétní výsledky. Pokud budou úspěšné i další projekty v pokročilé fázi klinického vývoje, může se současné období slabších tržeb zpětně ukázat pouze jako přechod mezi dvěma růstovými cykly. Historie biotechnologického sektoru opakovaně ukázala, že ceny akcií se často zotavují ještě před návratem účetní ziskovosti.
Zdroj: XTB Research
Provozní náklady: Moderna vědomě obětuje krátkodobou ziskovost ve prospěch budoucího růstu
Na první pohled mohou výrazně negativní provozní marže (EBIT) i čisté marže působit znepokojivě, finanční profil Moderny však vyžaduje odlišný analytický přístup. Společnost nadále udržuje vysoké provozní náklady, protože rozvíjí jedno z nejširších portfolií mRNA projektů v globálním biotechnologickém sektoru.
Výdaje na výzkum a vývoj je proto vhodné vnímat jako investici do budoucích peněžních toků, nikoliv pouze jako náklad zatěžující současné hospodaření. Kapitálové výdaje (CapEx) přitom zůstávají relativně nízké, což potvrzuje asset-light charakter obchodního modelu Moderny ve srovnání s tradičními farmaceutickými společnostmi, které vyžadují rozsáhlé výrobní kapacity.
Hodnota společnosti proto závisí mnohem více na očekávané hodnotě budoucích klinických programů než na současných ukazatelích ziskovosti. Jde o typický příklad firmy, jejíž vnitřní hodnota je určována především růstovým potenciálem, nikoliv aktuální tvorbou volného cash flow.
Dokud si Moderna udrží silnou rozvahu a schopnost financovat inovace bez výrazného navyšování zadlužení, měly by být současné negativní marže vnímány spíše jako strategické rozhodnutí než jako známka strukturální slabosti.
Zdroj: XTB Research
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