US OPEN: S&P 500 ukazuje sílu, zatímco polovodiče zaostávají 🚩 Western Digital klesá o 12 %

Čtvrteční seance na Wall Street začala poměrně klidně. Investoři současně zpracovávají další vlnu čtvrtletních výsledků a sledují vývoj na Blízkém východě, kde pokračují jednání o možném znovuotevření Hormuzského průlivu. Nová série amerických makroekonomických dat zároveň potvrdila odolnost trhu práce a poukázala na stále omezené nákladové tlaky.
Navzdory těmto podpůrným makroekonomickým signálům zůstává ochota riskovat umírněná a hlavní americké indexy se obchodují poblíž nuly. Největší pozornost dnes přitahují jednotlivé akcie, protože investoři nadále odměňují společnosti, které nabízejí důvěryhodný výhled, nikoli pouze silné historické výsledky. Prudké poklesy akcií Sandisk a Western Digital nevyvolaly širší výprodej v polovodičovém sektoru, přesto oba tituly výrazně zaostávají za svými konkurenty.
Graf US500 (H1)
Navzdory slabosti indexu Nasdaq futures na US500 nadále vykazují relativní sílu a zůstávají nad 50periodním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA50) poblíž 7 760 bodů. Dokud se tato úroveň udrží, základní scénář nadále počítá s dalším růstem.
Zdroj: xStation5
S&P 500
Index S&P 500 zůstává poblíž rekordních maxim, když během předchozí seance klesl pouze o 0,2 %, což potvrzuje pokračující odolnost širšího amerického akciového trhu. Od začátku roku index vzrostl o 12,8 %, zatímco jeho výnos za posledních 12 měsíců činí přibližně 22 %. To potvrzuje, že dlouhodobý uptrend zůstává neporušený. Valuace jsou umírněnější než u indexu Nasdaq 100. Index se obchoduje s trailing P/E na úrovni 26,5, což odráží jeho širší sektorovou diverzifikaci.
Z technického pohledu se S&P 500 nachází pouze 0,2 % pod svým historickým maximem, zatímco více než 70 % jeho společností se nadále obchoduje nad 200denními klouzavými průměry, což ukazuje na zdravou šířku trhu. Během poslední seance si nejlépe vedly zdravotnictví, materiály a finanční tituly, zatímco komunikační služby a energetika nejvíce zatěžovaly celkovou výkonnost. Navzdory mírnému dennímu poklesu zůstává šířka trhu konstruktivní, což naznačuje, že současná slabost odpovídá spíše technické pauze než začátku širšího obratu trendu.
Zdroj: XTB Research
Nasdaq 100
Index Nasdaq 100 zůstává poblíž rekordních maxim navzdory poklesu o 0,8 % během předchozí seance. V týdenním vyjádření však index vzrostl o 8,4 %, zatímco od začátku roku přidal 16,8 %, což potvrzuje sílu dlouhodobého býčího trendu. Valuace zůstávají náročné, protože index se obchoduje s trailing P/E na úrovni 31,5 a technologické akcie nadále tvoří největší část jeho tržní kapitalizace.
Z technického pohledu se Nasdaq 100 nachází pouze 3,8 % pod svým historickým maximem, zatímco téměř 69 % jeho společností se obchoduje nad 200denními klouzavými průměry. To ukazuje, že širší uptrend zůstává dobře podpořen. Během poslední seance vytvářely největší tlak směrem dolů komunikační služby a cyklické spotřební tituly, zatímco zdravotnictví si vedlo nejlépe. Investoři budou nyní pozorně sledovat, zda se současný pokles ukáže pouze jako krátkodobý výběr zisků, nebo se po silné rally posledních měsíců rozvine ve výraznější korekci.
Zdroj: XTB Research
Tepelná mapa trhu ukazuje, že navzdory smíšené seanci mají největší technologické společnosti stále největší vliv na celkovou výkonnost indexů. Růst akcií Nvidia, Microsoft a Apple částečně vykompenzoval slabost titulů Alphabet, Broadcom a Micron, a pomohl tak omezit tlak na širší trh. Pozitivní výnosy ve zdravotnictví, finančním sektoru a sektoru základního spotřebního zboží zároveň naznačují, že šířka trhu zůstává zdravá a růst nadále podporuje široké spektrum sektorů.
Zdroj: XTB Research
Klíčové firemní zprávy
Sandisk
Sandisk patří mezi největší čtvrteční ztrátové tituly a jeho akcie klesají přibližně o 13 %. Přestože společnost zveřejnila solidní výsledky za 4. fiskální čtvrtletí, nestačily k naplnění vysokých očekávání trhu. V současném prostředí investoři hledají nejen silné tržby, ale také přesvědčivé důkazy o udržitelném budoucím růstu. Dnešní cenový vývoj ukazuje, jak může i mírné zklamání vyvolat prudký výprodej polovodičových akcií.
AppLovin
Akcie AppLovin klesají přibližně o 16 % po zveřejnění smíšených čtvrtletních výsledků. Přestože několik klíčových ukazatelů překonalo očekávání analytiků, celková zpráva investory nepřesvědčila. Technologické společnosti čelí kvůli náročným valuacím mimořádně přísnému hodnocení, což znamená, že i relativně malé zklamání může vést k agresivnímu výběru zisků. Dnešní pokles potvrzuje mimořádně vysoká očekávání trhu vůči tomuto sektoru.
Restaurant Brands International
Restaurant Brands International, vlastník značek Burger King, Tim Hortons a Popeyes, zveřejnil solidní čtvrtletní výsledky. Zisk na akcii dosáhl 1,07 USD a překonal konsenzus 1,03 USD, zatímco tržby dosáhly 2,52 miliardy USD, přibližně v souladu s očekáváním trhu. Nejlépe si vedl Burger King, jehož srovnatelné tržby vzrostly o 8,5 %. Slabší výsledky ostatních značek však omezily nadšení investorů, což vedlo k relativně nevýrazné reakci před otevřením trhu.
Peloton Interactive
Akcie Pelotonu zahájily obchodování prudkým poklesem přibližně o 13 %. Čtvrtletní výsledky společnosti byly zhruba v souladu s očekáváními. Tržby překonaly odhady a zisk odpovídal konsenzu. Investory však nadále znepokojuje pokles počtu platících předplatitelů, který meziročně dosáhl 8,8 %. Zmenšující se zákaznická základna zůstává největší dlouhodobou výzvou společnosti.
Moderna
Moderna patří mezi nejsilnější tituly před otevřením trhu a roste přibližně o 4 %. Růst následuje po schválení vakcíny proti chřipce mFlusiva založené na technologii mRNA americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv pro osoby ve věku 50 let a více. Schválení představuje důležitý milník v úsilí Moderny diverzifikovat své portfolio mimo vakcíny proti onemocnění COVID-19. Investoři rozhodnutí regulátora vnímají jako významný pozitivní katalyzátor pro budoucí výhled tržeb společnosti.
IonQ
Společnost IonQ působící v oblasti kvantových počítačů roste téměř o 4 % po zveřejnění výsledků za 2. čtvrtletí, které překonaly očekávání trhu. Společnost překonala konsenzus tržeb a zároveň zvýšila celoroční výhled na 280 až 290 milionů USD. Aktualizovaný výhled je výrazně nad konsenzem FactSet ve výši 268,6 milionu USD a posiluje důvěru investorů v dlouhodobý růstový potenciál odvětví kvantových počítačů.
pokračování
Diageo
Akcie výrobce prémiových alkoholických nápojů Diageo rostou přibližně o 7 % poté, co společnost představila nový program zvyšování efektivity. Vedení chce během příštích tří let dosáhnout úspor nákladů přibližně 1,2 miliardy USD zavedením flexibilnějšího a konkurenceschopnějšího provozního modelu. Investoři tuto iniciativu přivítali jako významný krok ke zlepšení ziskovosti v prostředí zpomalující globální spotřeby alkoholu. Navzdory dnešnímu růstu se akcie Diagea nacházejí pouze mírně nad úrovní ze začátku roku a nadále se obchodují výrazně pod rekordními maximy z konce roku 2021.
Western Digital
Western Digital je dalším příkladem toho, že během současné výsledkové sezóny už samotné silné historické výsledky investorům nestačí. Společnost překonala odhady analytiků za 4. čtvrtletí, ale účastníci trhu se soustředili především na slabší než očekávaný výhled pro 1. čtvrtletí nového fiskálního roku. Zklamání z výhledu vyvolalo výprodej téměř o 18 % a potvrdilo, že výhled má nyní výrazně větší váhu než výsledky za minulá období.
Akcie Western Digital (WDC.US) – graf D1
Akcie Western Digital klesly přibližně o 40 % ze svých historických maxim a dnešní seanci zahájily gapem směrem dolů téměř o 20 %. Přesto od začátku roku stále rostou téměř o 145 %, což naznačuje, že nejnovější pokles odpovídá spíše výběru zisků po silné rally než potvrzenému obratu dlouhodobého trendu.
Zdroj: xStation5
US OPEN: Mírný odraz ve stínu slabého trhu práce
Dolar a Nasdaq před klíčovým testem 💵
Shrnutí trhů: Technologie posunuly Evropu na nová rekordní maxima! Kovy pokračují v růstu navzdory stagnujícímu dolaru (07.08.2026)
Krypto novinky: CLARITY Act se odkládá, Bitcoin ETF dál přitahují kapitál a Stripe posiluje pozici v Evropě
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.