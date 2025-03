Akcie Alibaba vzrostly o více než 8 % po představení AI modelu QwQ-32B

Dne 6. března 2025 zaznamenaly akcie společnosti Alibaba Group Holding Ltd významný nárůst, když vzrostly o více než 8 % na 140,5 HKD. Tento růst následoval po oznámení nového modelu umělé inteligence (AI) pro odvozování, QwQ-32B, vyvinutého její AI jednotkou, Qwen. ​

QwQ-32B: Konkurenceschopný AI model

Model QwQ-32B disponuje 32 miliardami parametrů a je navržen tak, aby dosahoval výkonu srovnatelného s modelem R1 od společnosti DeepSeek, který má 671 miliard parametrů. I přes menší počet parametrů vykazuje QwQ-32B silné schopnosti v matematickém odvozování, programování a obecném řešení problémů. Model je přístupný prostřednictvím chatbotové služby Alibaba, Qwen Chat, která uživatelům nabízí různé možnosti, včetně pokročilého jazykového modelu Qwen2.5-Max. ​

Závazek Číny k pokroku v oblasti AI

Toto oznámení je v souladu s nedávným závazkem čínské vlády podporovat odvětví, jako je umělá inteligence, humanoidní roboti a 6G telekomunikace. Analytici pozorují, že tyto iniciativy odrážejí zaměření Číny na budování ekosystému AI řízeného aplikacemi s okamžitým ekonomickým dopadem. ​

Dopad na čínské technologické akcie

Představení modelu QwQ-32B mělo vliv na širší čínský technologický sektor. Index Hang Seng Tech, který sleduje hlavní technologické společnosti kótované v Hongkongu, vzrostl po tomto oznámení přibližně o 5 %, což představuje jeho nejsilnější uzavření od roku 2021. Společnosti jako Focus Technology a Client Service International také zaznamenaly významné zisky, přičemž Focus Technology dosáhla denního limitu nárůstu o 10 %.

Strategické investice Alibaba do AI

Závazek společnosti Alibaba k AI přesahuje vývoj modelu QwQ-32B. Společnost oznámila plány investovat v příštích třech letech nejméně 380 miliard čínských jüanů (přibližně 53 miliard dolarů) do cloud computingu a AI infrastruktury. Tato významná investice podtrhuje strategii společnosti Alibaba posílit svou pozici na konkurenčním poli AI a podpořit inovace napříč svými službami.

Názory analytiků na budoucnost Alibaba

Tržní analytici hodnotí expanzi Alibaba v oblasti AI pozitivně a vidí v ní klíčový faktor pro dlouhodobý růst společnosti. Integrace pokročilých AI modelů, jako je QwQ-32B, by mohla zlepšit nabídku služeb Alibaba, což by potenciálně zvýšilo zákaznickou angažovanost a příjmy společnosti. Podpora čínské vlády pro rozvoj umělé inteligence zároveň vytváří příznivé prostředí pro inovace, čímž by Alibaba mohla upevnit svou pozici lídra v AI sektoru v Číně.

Zdroj: xStation5