Akcie Apple po zveřejnění výsledků mírně rostou 🗽 Prodeje v Číně však zaostaly za odhady analytiků.

- Výsledky společnosti Apple mírně překonaly očekávání
- Prodeje v Číně i na americkém trhu zklamaly Wall Street.
- Výsledky společnosti Apple mírně překonaly očekávání
- Prodeje v Číně i na americkém trhu zklamaly Wall Street.
Akcie společnosti Apple reagovaly na solidní finanční výsledky jen nevýrazně, protože pozitivní signály byly vyváženy negativními faktory – především prudkým poklesem prodejů v Číně, kde vlastenecké nálady spotřebitelů snižují zájem o americké produkty ve prospěch domácích značek. Tržby v Americe rovněž zaostaly za očekáváními.
V počáteční reakci akcie po uzavření trhu klesly, ale následně se zotavily a uzavřely s růstem o 1,5 %. Meziročně vzrostl zisk na akcii (EPS) o 13 % a tržby o 8 %, zatímco ve čtvrtletním srovnání vzrostly o 18 % a 9 %.
Zisk na akcii (EPS): 1,85 USD vs. očekávaných 1,77 USD
Tržby: 102,47 miliardy USD vs. očekávaných 102,19 miliardy USD
- Tržby z iPhonů: 49,03 miliardy USD (+6,1 % meziročně)
- Tržby z produktů: 73,72 miliardy USD vs. očekávaných 73,49 miliardy USD
- Tržby ze služeb: 28,75 miliardy USD vs. očekávaných 28,18 miliardy USD
- Tržby z Maců: 8,73 miliardy USD vs. očekávaných 8,55 miliardy USD
- Tržby z iPadů: 6,95 miliardy USD vs. očekávaných 6,97 miliardy USD
- Tržby z kategorie Wearables, Home & Accessories: 9,01 miliardy USD vs. očekávaných 8,64 miliardy USD
- Tržby v Americe: 44,19 miliardy USD vs. očekávaných 44,45 miliardy USD
- Tržby v oblasti Greater China: 14,49 miliardy USD vs. očekávaných 16,43 miliardy USD
- Celkové provozní náklady: 15,91 miliardy USD vs. očekávaných 15,75 miliardy USD
Společnost Apple oznámila hotovostní dividendu ve výši 0,26 USD na akcii. Tržby firmy meziročně vzrostly o 6 % v Americe, o 15 % v Evropě, o 12 % v Japonsku a o 14 % v Asii (bez Číny). Provozní marže (EBIT) se zvýšila dvouciferným tempem a zisk na akcii se meziročně téměř zdvojnásobil. Generální ředitel Tim Cook uvedl, že pokles tržeb v oblasti Greater China byl způsoben omezeními v dodavatelském řetězci, a dodal, že není možné předpovědět, kdy se situace zlepší. Společnost očekává návrat k růstu v prvním čtvrtletí, tažený především prodeji iPhonů. Několik modelů iPhone 17 je aktuálně limitováno nedostatkem dodávek.
Společnost očekává náklady spojené se cly ve výši 1,4 miliardy USD ve čtvrtém čtvrtletí (prosinec) a odhaduje hrubou marži mezi 47 % a 48 %. Finanční ředitel uvedl, že ve třetím čtvrtletí (září) Apple již vynaložil 1,1 miliardy USD na celní poplatky. Firma zároveň výrazně navyšuje investice do umělé inteligence (AI).
Zdroj: xStation5
Denní shrnutí: Nálada na Wall Street navzdory snížení sazeb Fedu a uzavřené dohodě s Čínou 🗽Americký dolar posiluje
AbbVie blízko měsíčního minima po zveřejnění výsledků 📉
Coinbase zůstává lídrem mezi kryptoburzami v USA, ale konkurence sílí
Optimismus na Wall Street slábne kvůli klesající pravděpodobnosti prosincového snížení sazeb Fedu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.