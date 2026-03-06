Wall Street se snaží zastavit hlubší pokles 🗽Marvell Technology skáče o 10 %

Futures na S&P 500 (US500) se po prudkých poklesech pokoušejí o mírné oživení. Slabá data NFP spolu s růstem cen ropy zvýšila obavy ze zpomalení americké ekonomiky, zatímco Federální rezervní systém má zřejmě jen omezený prostor pro snižování sazeb. Donald Trump se dnes pokusil trhy „uklidnit“ s tím, že očekává dopad války v Íránu „podobný jako ve Venezuеle“. Futures na Dow Jones (US30) ztrácejí více než 1,1 %, zatímco US100 oslabuje o více než 0,5 %. Výrazné ztráty zaznamenává finanční sektor, přičemž akcie BlackRock klesají po pozastavení výběrů z fondu private credit, který spravuje téměř 30 miliard USD.
US500 (interval H1)
Kontrakt futures na S&P 500 zůstává v rámci klesajícího cenového kanálu a aktuálně se obchoduje výrazně blíže jeho spodní hranici. Klíčový support se dnes nachází poblíž 6 700 bodů, zatímco významná rezistence leží v oblasti okolo 6 845 bodů.
Zdroj: xStation5
Volatilita amerických akcií
- Akcie megacap technologických společností jsou dnes pod tlakem, i když rozsah pohybů zatím působí spíše jako ochlazení sentimentu než jako panický výprodej. Microsoft (MSFT) odepisuje 0,7 %, Apple (AAPL) 0,8 %, Meta (META) a Tesla (TSLA) 1,1 %, Alphabet (GOOGL) 1,2 %, Amazon (AMZN) 1,3 % a Nvidia (NVDA) 1,4 %.
- Na opačné straně vyčnívá Dow Inc. (DOW), která roste o 4 % poté, co JPMorgan zvýšila doporučení na titul z „neutral“ na „overweight“. Trh to vnímá jako sázku na zlepšující se cenové podmínky v chemickém sektoru, podpořené napětím kolem Íránu a utahováním nabídky.
- Intuit (INTU) klesá navzdory tomu, že Northcoast Research zvýšila doporučení z „neutral“ na „buy“. To často naznačuje, že ačkoli je změna doporučení pozitivní, není dostatečně silná na to, aby okamžitě vyvolala výraznější reakci trhu.
- Marvell Technology (MRVL) patří k nejsilnějším titulům dnešní seance, když akcie přidávají více než 10 % po velmi optimistické aktualizaci ohledně růstu tržeb. Společnost uvedla, že tempo meziročního růstu tržeb zrychlí v každém čtvrtletí fiskálního roku 2027, což trh vnímá jako potvrzení silné poptávky spojené s datovými centry.
- Okta (OKTA) posiluje o 1,6 % poté, co BMO Capital Markets zvýšila doporučení z „market perform“ na „outperform“. Pohyb není dramatický, ale trh zjevně odměňuje zlepšený pohled analytiků na tuto softwarovou společnost.
- Samsara (IOT) roste o 10 % po oznámení zrychlení růstu nových opakovaných tržeb. To pomáhá zmírnit obavy investorů, že rychlý rozvoj AI by mohl narušit obchodní model společnosti rychleji, než se dříve očekávalo.
- Trade Desk (TTD) klesá o 3 % poté, co Wedbush snížila doporučení z „neutral“ na „underperform“. Hlavním argumentem je, že trh mohl nadhodnotit potenciální dopad partnerství společnosti s OpenAI.
- Na sektorové úrovni trh ukazuje klasickou reakci na růst cen ropy a geopolitické napětí. Energetické akcie rostou — Chevron (CVX) i Exxon (XOM) přidávají zhruba 1,4 % — zatímco akcie aerolinek jsou pod tlakem: Delta (DAL) ztrácí 2 %, United (UAL) 2,7 % a American Airlines (AAL) 2,5 %.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
Costco Wholesale (COST)
- Costco mírně zvýšilo svůj výhled zisku pro sváteční čtvrtletí s předpokladem, že rozhodnutí Nejvyššího soudu USA by mohlo urychlit vracení cel uvalených během administrativy Donalda Trumpa. Trhy to vnímají jako potenciální jednorázovou podporu marží a čistého zisku.
- Společnost zdůraznila, že tyto vratky cel dříve nebyly zahrnuty do odhadů EPS, takže by jakýkoli přínos představoval dodatečný pozitivní faktor, a nikoli naplnění dřívějších projekcí.
- Z provozního hlediska Costco stále vidí nákladové tlaky, ale věří, že nižší ceny plynoucí z vratek cel by mohly podpořit objem prodejů. Odhad EPS pro druhé fiskální čtvrtletí byl zvýšen z 4,67 USD na 5,04 USD.
Ford Motor (F)
- Ford svolává v USA 1,74 milionu vozidel v rámci pokračujícího přezkumu servisní kampaně související s vadnými palivovými vstřikovači u některých modelů. Rozsah svolávací akce dává celé záležitosti provozní i reputační význam.
- Problém se týká modelů včetně Bronco a Edge, přičemž regulátoři upozorňují, že vadné vstřikovače mohou praskat a vést k úniku paliva. Tím se problém posouvá nad rámec servisních nákladů a stává se i potenciální bezpečnostní hrozbou.
- Existuje také riziko přehřátí motorového prostoru a požáru, což obvykle zvyšuje regulační dohled a možné náklady pro výrobce. Trhy tento typ vývoje obvykle neignorují ani předtím, než je znám plný finanční dopad.
Gap (GAP)
- Gap varoval, že cla a slabší výhled růstu začínají být pro jeho podnikání stále větší zátěží, přičemž otevřeně přiznal rostoucí tlak na výsledky. To naznačuje, že makroekonomické prostředí začíná více doléhat i na velké maloobchodní prodejce.
- Společnost snížila svůj upravený výhled EPS pro druhé čtvrtletí na 0,20–0,25 USD, oproti tržnímu očekávání kolem 0,32 USD.
- Gap také očekává, že celoroční tržby klesnou přibližně o 2,5 % na 24 miliard USD, což je zřetelně pod dřívějšími projekcemi. Firma navíc uvedla přibližně 550 milionů USD ve ztracených tržbách oproti předchozím plánům a slabší ziskovost ve druhém čtvrtletí.
Medtronic (MDT)
- Medtronic prodává 30,5 milionu akcií své jednotky MiniMed za 51 USD za akcii, čímž navyšuje nabídku z původně plánovaných 25 milionů akcií. Větší objem nabídky naznačuje, že poptávka po transakci byla silná.
- Celková hodnota nabídky dosahuje přibližně 1,55 miliardy USD na základě počtu akcií uvedených v prospektu IPO.
- Společnost také prodala část svého podílu v kmenových akciích dceřiné firmy, což mohou trhy vnímat jako součást širší snahy o monetizaci aktiva a zjednodušení vlastnické struktury.
Nike (NKE)
- Nike svolává více než 5 300 nabíječek k obuvi kvůli riziku přehřátí a požáru, přičemž se problém týká modelu Adapt BB. I relativně menší svolávací akce může mít pro globální značku reputační dopad.
- Svolávací akce zahrnuje kontrolu a úpravu produktu před obnovením prodeje, což naznačuje, že se Nike snaží problém vyřešit, nikoli tuto kategorii ukončit.
- Společnost také varovala před možnými fiskálními sankcemi v Číně až do výše 20 milionů USD, a to hlavně v souvislosti s otázkami compliance týkajícími se prodejen a online prodeje. Nike uvedla, že mohou následovat i další sankce, což zvyšuje regulační nejistotu.
Marvell Technology nabírá momentum
- Marvell zvýšil svůj výhled tržeb pro fiskální rok 2028 na 15,2 miliardy USD, oproti dřívějším přibližně 14,2 miliardy USD. Jde o výraznou revizi směrem nahoru, která signalizuje silnou důvěru managementu v budoucí poptávku.
- Společnost vyzdvihla silnou poptávku po zakázkových AI čipech a řešeních v oblasti konektivity, což je v souladu se širším růstem výdajů na infrastrukturu datových center.
- Marvell také zvýšil své cíle pro hrubou marži a zisk na akcii do roku 2028, přičemž navýšil očekávané průměrné roční tempo růstu tržeb pro fiskální rok 2027 na více než 30 % meziročně. Prakticky je sdělení jasné: růst nejen pokračuje, ale má také zrychlovat a být ziskovější.
- Akcie Marvellu se obchodují poblíž 90 USD a v polovodičovém sektoru dnes vyčnívají, protože zde jinak převládají poklesy. Lepší výhled vyvolal téměř okamžitý nárůst tržního optimismu vůči akciím. Navzdory růstu se titul stále obchoduje přibližně 30 % pod historickými maximy.
Zdroj: xStation5
