Oracle plánuje propustit až 30 000 zaměstnanců 🧑‍💻

Společnost Oracle plánuje propustit tisíce zaměstnanců napříč různými divizemi, konkrétně by se mělo jednat až o 30 000 pracovních míst. Firma se tím snaží vyrovnat s tlakem na cash flow, který vzniká v důsledku masivních investic do výstavby datových center zaměřených na umělou inteligenci. První fáze propouštění by mohla být realizována již během tohoto měsíce. Část propouštění se má týkat také pracovních pozic, o nichž společnost předpokládá, že je bude kvůli širšímu využití umělé inteligence v budoucnu potřebovat méně.
Oracle se v posledních letech snaží výrazně posílit svou cloudovou divizi a stát se silnějším konkurentem technologických gigantů, jako jsou Amazon nebo Microsoft. Buduje proto rozsáhlou infrastrukturu datových center, která mají zpracovávat výpočetně náročné AI úlohy pro zákazníky včetně společnosti OpenAI. Analytici však upozorňují, že vysoké kapitálové výdaje mohou v příštích letech zatížit hospodaření firmy a dočasně dostat její cash flow do záporných hodnot, než se investice začnou výrazněji vracet přibližně kolem roku 2030. Společnost Oracle zároveň plánuje letos získat až 50 miliard dolarů, a to prostřednictvím kombinace dluhového financování a vydání nových akcií. Vedle plánovaného propouštění firma zároveň zpomaluje nábor nových zaměstnanců a přehodnocuje otevřené pracovní pozice v cloudové divizi.
Akcie Oracle v minulosti výrazně těžily z optimismu kolem rozvoje umělé inteligence, když v roce 2024 posílily o více než 60 %. S rostoucími náklady na infrastrukturu se však sentiment investorů zhoršil a od svého maxima ze září 2025 ztratily 50 %. Podobná opatření přitom nejsou v technologickém sektoru výjimečná – například Microsoft v minulém roce propustil zhruba 15 tisíc zaměstnanců, aby vyrovnal rostoucí investice do datových center a vývoje AI technologií.
GRAF ORCL.US (H1)
Zdroj: xStation05
