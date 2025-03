Akcie MicroStrategy klesly téměř o 17 % uprostřed turbulencí na trhu s Bitcoinem

Barchart.com : Zdůrazňuje obavy ohledně vysokého zadlužení MicroStrategy a plánů zdvojnásobit své rezervy Bitcoinu pomocí preferenčních akcií, což by mohlo vést ke zvýšenému finančnímu riziku.

FXStreet: Varuje, že tlak na akcie MicroStrategy by mohl vyvolat kolaps Bitcoinu, pokud by společnost měla problémy s plněním finančních závazků, což by vedlo k nucenému prodeji Bitcoinu. ​