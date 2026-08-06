Denní shrnutí 🗽 Wall Street drží pozice navzdory slabosti paměťových čipů, ropa znovu zdražuje

- Americké akciové indexy se po smíšeném obchodování v Evropě pohybují mírně v záporu, zatímco cena ropy se vrátila nad hranici 82 USD za barel.
- Írán se chystá jednat s Ománem o situaci v Hormuzském průlivu a pravidlech jeho budoucí správy.
- Prudké propady akcií společností SanDisk a Western Digital nevyvolaly širší výprodej na Nasdaqu a dopad na polovodičový sektor zůstal omezený.
- Americká makrodata překvapila pozitivně – počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti zůstal pod hranicí 200 tisíc a produktivita práce ve 2. čtvrtletí vzrostla meziročně o 1,4 % oproti očekávaným 0,6 %.
- Maloobchodní tržby v eurozóně zaostaly za očekáváním jak meziměsíčně (-0,3 % vs. oček. +0,1 %; předchozí +0,2 %), tak meziročně (+0,7 % vs. oček. +1,0 %; předchozí +1,6 %).
- Americké akciové indexy se po smíšeném obchodování v Evropě pohybují mírně v záporu, zatímco cena ropy se vrátila nad hranici 82 USD za barel.
- Írán se chystá jednat s Ománem o situaci v Hormuzském průlivu a pravidlech jeho budoucí správy.
- Prudké propady akcií společností SanDisk a Western Digital nevyvolaly širší výprodej na Nasdaqu a dopad na polovodičový sektor zůstal omezený.
- Americká makrodata překvapila pozitivně – počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti zůstal pod hranicí 200 tisíc a produktivita práce ve 2. čtvrtletí vzrostla meziročně o 1,4 % oproti očekávaným 0,6 %.
- Maloobchodní tržby v eurozóně zaostaly za očekáváním jak meziměsíčně (-0,3 % vs. oček. +0,1 %; předchozí +0,2 %), tak meziročně (+0,7 % vs. oček. +1,0 %; předchozí +1,6 %).
Evropské akciové trhy zakončily čtvrteční obchodování smíšeně. Německý DAX uzavřel téměř beze změny, francouzský CAC 40 přidal 0,3 % a britský FTSE 100 zaznamenal mírný růst. Nejvýkonnějším indexem byl polský WIG20, který posílil téměř o 0,9 % a poprvé v historii uzavřel nad psychologickou hranicí 4 000 bodů. V USA se přibližně pět hodin po otevření trhu obchodoval Nasdaq 100 se ztrátou 0,15 % a S&P 500 odepisoval více než 0,3 %.
- Na evropských trzích podporovaly sentiment firemní výsledky, zatímco londýnskou burzu zatížily akcie obchodované bez nároku na dividendu. Celkovou ochotu podstupovat riziko navíc omezovala geopolitická nejistota a opětovný růst cen ropy. Mezi největší vítěze patřil Deutsche Telekom, který vzrostl přibližně o 6,3 % po rozšíření programu zpětného odkupu akcií na 5 miliard eur a zvýšení výhledu volného cash flow. Společnost Renk přidala 5,5 % díky rekordnímu objemu nových zakázek. Naopak Siemens oslabil přibližně o 4,5 % kvůli slabšímu růstu objednávek v divizi Digital Industries a Rheinmetall ztratil kolem 3,5 % po snížení výhledu tržeb pro rok 2026.
- V Asii vzrostl čínský Shanghai Composite o 0,57 % na 3 900,35 bodu, zatímco jihokorejský KOSPI propadl o 4,58 % na 6 296,38 bodu a japonský Nikkei 225 odepsal 0,93 % na 65 683,26 bodu. Obavy z návratnosti investic do AI a reakce na výsledky amerických výrobců paměťových čipů vyvolaly výrazné výprodeje akcií společností SK Hynix, Samsung, Kioxia a Tokyo Electron.
- SanDisk oslabil přibližně o 5 %, přestože vykázal tržby za čtvrté fiskální čtvrtletí ve výši 8,97 miliardy USD a upravený zisk na akcii 39,25 USD. Investory zklamal výhled tržeb na příští čtvrtletí ve výši 10,3–10,8 miliardy USD, zejména po předchozím silném růstu akcií. Western Digital ztratil přibližně 10,8 %, ačkoli vykázal tržby 3,75 miliardy USD, meziročně vyšší o 44 %, a zisk na akcii 3,56 USD. Vysoká očekávání spojená s AI a ještě silnější výsledky společnosti Seagate znamenaly, že samotné překonání konsenzu trhu nestačilo.
- Akcie společnosti Albemarle vzrostly přibližně o 8 % díky výraznému zlepšení hospodářských výsledků podpořenému vyššími cenami komodit. Moderna naopak odevzdala úvodní zisky navzdory schválení své vakcíny proti chřipce ze strany FDA.
- Data z amerického trhu práce byla smíšená. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti dosáhl 199 tisíc oproti očekávaným 205 tisícům a revidovaným 198 tisícům z předchozího týdne. Pokračující žádosti vzrostly na 1,801 milionu, nad konsenzem 1,789 milionu. Data naznačují, že počet nových propouštění zůstává nízký, lidé, kteří práci ztratí, však hledají nové zaměstnání déle.
- Produktivita práce mimo zemědělství vzrostla ve druhém čtvrtletí anualizovaně o 1,4 %, výrazně nad očekávanými 0,6 %, zatímco jednotkové náklady práce vzrostly pouze o 1,3 % oproti očekávaným 2,1 %, což představuje relativně příznivý signál z pohledu inflačních tlaků. Velkoobchodní zásoby v červnu vzrostly meziměsíčně o 0,2 %, avšak velkoobchodní tržby klesly o 3,0 % po revidovaném růstu o 3,5 % v květnu, což ukazuje na výrazné zpomalení poptávky. Naproti tomu evropská data zklamala – maloobchodní tržby v eurozóně výrazně zaostaly za očekáváním a poukázaly na slabší spotřebitelskou poptávku v regionu.
- Americký dolar posílil, přičemž index DXY vzrostl přibližně o 0,3 % na 99,97 bodu. Výnos dvouletých amerických státních dluhopisů se zvýšil na přibližně 4,25 %, zatímco výnos desetiletých dluhopisů vzrostl na 4,66–4,67 %, protože růst cen ropy a jestřábí přecenění očekávání ohledně politiky Fedu převážily nad příznivějšími daty o mzdových nákladech.
- Zlato se obchodovalo poblíž 4 300 USD za unci a oslabilo přibližně o 0,1 %, zatímco stříbro ztratilo kolem 1,1 % na 61,6 USD, když citlivěji reagovalo na silnější dolar a vyšší výnosy dluhopisů. Bitcoin se obchodoval poblíž 64 700 USD se ziskem přibližně 0,6 % za posledních 24 hodin, zatímco Ethereum posílilo přibližně o 2,3 % na 1 910 USD a výrazně překonalo výkon bitcoinu.
- Nejnovější kompletní data k 5. srpnu ukázala čistý příliv 244,4 milionu USD do amerických spotových ETF na bitcoin, z toho 196,8 milionu USD připadlo na fond IBIT společnosti BlackRock. Spotové ETF na ethereum zaznamenaly příliv 60,8 milionu USD, přičemž fond ETHA přilákal 50,3 milionu USD.
- Podle serveru The Information testuje společnost Nvidia tři varianty grafického procesoru Rubin Ultra a připravuje rozhodnutí týkající se nedostatku pokročilých paměťových čipů. Akcie společnosti během dne oslabily necelých 0,2 %.
- Podle údajů EIA vzrostly zásoby zemního plynu v USA o 33 miliard kubických stop (bcf), zatímco trh očekával růst o 30 bcf a předchozí týden činil přírůstek 28 bcf. Meziročně byly zásoby nižší o 12 bcf. Celkový objem zásob však zůstává o 195 bcf nad pětiletým průměrem 2 922 bcf a stále se pohybuje v historickém pásmu posledních pěti let. Slábnoucí poptávka po chlazení a rostoucí nabídka z Permské pánve naznačují zhoršující se fundamenty trhu směrem ke konci léta. Na druhou stranu může následujících pět dní přinést poslední výrazný sezónní nárůst domácí poptávky po plynu díky přetrvávajícím vysokým teplotám.
Technická analýza: US30 (D1)
Futures na Dow Jones (US30) dnes ztrácejí téměř 800 bodů poté, co se během středeční seance přiblížily hranici 55 000 bodů a vytvořily nové historické maximum. Navzdory dnešní korekci zůstává celkový sentiment vůči americkým akciím pozitivní a intradenní volatilita je nadále relativně nízká.
Zdroj: xStation5
US OPEN: Mírný odraz ve stínu slabého trhu práce
Dolar a Nasdaq před klíčovým testem 💵
Shrnutí trhů: Technologie posunuly Evropu na nová rekordní maxima! Kovy pokračují v růstu navzdory stagnujícímu dolaru (07.08.2026)
Krypto novinky: CLARITY Act se odkládá, Bitcoin ETF dál přitahují kapitál a Stripe posiluje pozici v Evropě
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.