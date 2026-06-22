Akcie SpaceX pod tlakem kvůli dluhu

Akcie společnosti SpaceX se v pondělí dostaly pod tlak po oznámení nové emise dluhopisů. Akcie během dnešní seance ztrácejí více než 7 %. Emise nezajištěných seniorních dluhopisů v objemu 20 miliard USD má sloužit mimo jiné ke splacení překlenovacího financování a k „obecným účelům“.
Společnost zároveň uvedla, že k 19. červnu držela přibližně 100 miliard USD v hotovosti a peněžních ekvivalentech. Za zmínku stojí, že ukazatel běžné likvidity (current ratio) dosahuje hodnoty 1,2, což je pod tržním průměrem, avšak nad průměrem vesmírného sektoru.
Prodejní tlak dále zesílil po zveřejnění reportu jedné z amerických investičních bank.
Analytici KeyBanc uvedli, že po silné rally po IPO současné ocenění již z velké části odráží dlouhodobý růstový potenciál společnosti. Podle KeyBanc zůstává SpaceX dominantním hráčem v oblasti orbitálních startů a satelitních služeb, avšak aktuální ocenění již plně zohledňuje poměr rizika a výnosu.
Hlavním faktorem nejistoty podle většiny analytiků zůstává tempo vývoje rakety Starship, která je klíčová pro další rozšiřování sítě Starlink, snižování nákladů na starty a budoucí infrastrukturní projekty. V souvislosti s programem Starship budou zásadní výsledky 13. letu, který je naplánován na 29. června.
SPXC.US (D1)
Navzdory krátké obchodní historii společnosti graf aktuálně ukazuje konsolidační pásmo mezi 225 a 135 USD. Na základě Fibonacciho retracementů se současná cena nachází přibližně ve střední části tohoto pásma. Vzhledem k převaze prodejního momenta a vybírání zisků ze strany spekulantů lze za základní scénář považovat pohyb směrem k oblasti mezi úrovněmi 78,6 % a 100 % Fibonacciho retracementu jako cíl korekce, odkud by mohl následovat pokus o další růst. Zdroj: xStation5
Microsoft a Chevron uzavřely 20letou dohodu o dodávkách energie ⚡
Siemens transformuje svůj byznys: Stane se z něj nový technologický gigant? ⚙️
Trumpova administrativa tlačí na ASML 🔍
Microsoft a Amazon čelí tlaku EU kvůli cloudovým službám ⚠️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.