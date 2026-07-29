Denní shrnutí - Trh začíná pochybovat o zvýšení sazeb po Warshovi, ale Trump ničí oživení

🏛️ Makroekonomie a centrální banky
- Federální rezervní systém rozhodl o ponechání úrokových sazeb v USA beze změny v pásmu 3,5 % až 3,75 %, což bylo v souladu s očekáváním většiny trhu, ačkoli část investorů sázela na překvapivé zvýšení.
- Rozhodnutí nebylo jednomyslné — hned tři ze dvanácti členů výboru (Logan, Hammack a Kashkari) hlasovali pro zvýšení sazeb o 25 bazických bodů, což svědčí o silných obavách z návratu inflačních tlaků.
- Šéf Fed Warsh zpočátku prezentoval jestřábí rétoriku, vyhýbal se slibům a zároveň zdůrazňoval odolnost americké ekonomiky a odhodlání vrátit inflaci k cíli s využitím širšího spektra dat, než je pouze ukazatel PCE.
- Během části Q&A byl Warsh vnímán jako uvolněnější a naznačil, že Fed s úpravou měnové politiky nespěchá.
- Trh v současnosti počítá s dalším možným zvýšením sazeb v USA nejdříve v říjnu, čímž se posunula dřívější očekávání ze září.
- V reakci na změnu tónu Warsha americké indexy omezily ztráty a EURUSD testoval úroveň 1,15.
- Zveřejněná data týkající se jádrové inflace v Austrálii dopadla hůře, než předpokládaly tržní výhledy, což okamžitě oslabilo tamní měnu. Investoři prudce snížili svá očekávání ohledně dalšího zvyšování sazeb australskou centrální bankou v letošním roce, v důsledku čehož měnový pár AUDUSD zaznamenal výrazný pokles o 0,3 %.
- Tempo růstu mezd v eurozóně by mělo zrychlit do začátku roku 2027, avšak výhledy naznačují, že tyto ukazatele zůstanou výrazně pod historickými maximy. Tato situace vytváří mírný tlak na Evropskou centrální banku, která musí balancovat mezi podporou hospodářského růstu a kontrolou mzdové dynamiky.
- Prezident Donald Trump oznámil razantní odvetná opatření vůči Íránu v reakci na nedávný útok na americkou vojenskou základnu v Jordánsku, což dramaticky zvýšilo geopolitické napětí na Blízkém východě. Ačkoli Trump poznamenal, že Teherán žádá o zastavení útoků, jeho tvrdý postoj vzdaluje perspektivu obnovení mírových rozhovorů a trvale ohrožuje bezpečnost přepravy ropy přes Hormuzský průliv.
📈 Burzy a společnosti
- Hlavní indexy na Wall Street dokázaly odmazat část dřívějších, více než jednoprocentních ztrát po oznámení rozhodnutí Fedu, které přineslo úlevu investorům obávajícím se jestřábího překvapení.
- Veškerá pozornost trhů se nyní přesouvá na zveřejnění finančních výsledků technologických gigantů, jako jsou Microsoft a Meta, které prověří trpělivost investorů ohledně enormních kapitálových výdajů na rozvoj umělé inteligence.
- Očekává se, že reakce na tyto výsledky definuje náladu v technologickém sektoru po zbytek léta, zejména s ohledem na obavy z reálné monetizace technologií AI. Tyto růsty nastaly navzdory počátečním poklesům vyvolaným obavami z eskalace napětí v Perském zálivu.
- Sektor polovodičů se ocitl pod silným prodejním tlakem a index SOX zaznamenal pátou klesající seanci v řadě pod vlivem výprodeje akcií gigantů, jako jsou Micron a Nvidia. Situaci zhoršil dramatický krach na burze v Soulu, kde index Kospi propadl o 6 %, což spustilo automatické obchodní jističe a měsíční ztráta se tak prohloubila na rekordních více než 30 %.
- Spouštěčem paniky byly výsledky koncernu SK Hynix, který navzdory šestinásobnému růstu zisků oznámil rekordní kapitálové výdaje ve výši 31 miliard dolarů, což prohloubilo obavy z nadkapacity ve výrobě AI. Navíc akcie společnosti KLA oslabily poté, co Morgan Stanley označil její nejnovější výsledky za málo inspirativní.
- Akcie luxusního módního domu Hermes propadly o 11 % poté, co společnost vykázala zklamávající výsledky prodeje, což vyvolalo vážné obavy o kondici čínského trhu s luxusním zbožím. Slabost sektoru potvrzují také dřívější výsledky skupiny LVMH, jejíž dynamika příjmů utrpěla kvůli napětí na Blízkém východě, které odrazuje zámožné turisty od nákupů.
- Na evropských burzách vynikly společnosti Electrolux, Alten a Hexagon, které po zveřejnění solidních finančních výsledků zaznamenaly dvouciferné růsty cen akcií.
- Kurz akcií Ferrari se zcela zotavil z denních ztrát díky senzačnímu článku Financial Times o slibných prodejních výsledcích modelu Luce. Tato publikace obnovila důvěru investorů v odolnost poptávky po luxusních vozech italské značky.
- Automobilový koncern Ford zvýšil svůj výhled zisků na letošní rok již podruhé, podpořen přetrvávající poptávkou spotřebitelů po vysokomaržových vozech SUV. Tato zpráva vyvolala pozitivní reakci investorů a vedla k růstu kurzu akcií společnosti.
- Akcie koncernu Procter & Gamble oslabily po představení konzervativního ročního výhledu a slabších, než se čekalo, dat o organickém prodeji, což odráží utahování opasků ze strany spotřebitelů. Pod tlakem se ocitl také průmyslový gigant Caterpillar po snížení doporučení analytiky Baird, kteří varují před zpomalením investic do výstavby datových center podporujících umělou inteligenci.
- Varšavská burza si udržela silný vzestupný trend a hlavním motorem indexu GPW byly skvělé finanční výsledky zveřejněné mBank. Investoři v Polsku, stejně jako na globálních trzích, zadržovali dech před klíčovým oznámením rozhodnutí amerického Federálního rezervního systému.
- K 21:30 se index S&P 500 nachází na úrovni 7 390 a ztrácí 1 %, index Nasdaq 100 se nachází na úrovni 27 600 a ztrácí 1,3 %, přičemž v průběhu celého týdne oslabil o 1,83 %, a index Dow Jones se nachází na úrovni 51 830 a ztrácí 2 %.
🛢️ Komodity
- Ceny ropy zaznamenaly prudký nárůst a varianta WTI zdražila o více než 7 %, čímž dosáhla úrovně přibližně 85 dolarů za barel po razantních prohlášeních Donalda Trumpa ohledně možného útoku na Írán.
- Dalším palivem pro růst cen na palivovém trhu byla zpráva poukazující na masivní a nečekaný pokles zásob suroviny v USA. Tato kumulace geopolitických a fundamentálních faktorů vedla k náhlému návratu cen ropy Brent nad klíčovou hranici 90 dolarů za barel (zářijový kontrakt). Trhy s palivy ostře reagovaly na tyto signály, zejména po dřívějším zablokování klíčových obchodních tras.
- Cena zlata prošla výraznou volatilitou a těsně před zasedáním americké centrální banky testovala podporu na úrovni 4 000 dolarů za unci. Po holubičím vyznění Warshova projevu zlato posiluje přibližně o 1 %.
- Na trzích se zemědělskými komoditami došlo k vlně silného výprodeje, který nejvíce zasáhl futures kontrakty na kávu a kakao. Poklesy cen těchto surovin tvoří výrazný kontrast vůči dynamicky rostoucím cenám energetických surovin a drahých kovů.
- Ceny zemního plynu v USA zaznamenaly oživení před vypršením srpnových futures kontraktů.
- K 21:30 se zlato nachází na úrovni 4 060 a posiluje o 1,39 %, ropa WTI se nachází na úrovni 84,64 a posiluje o 7,07 %, ropa Brent se nachází na úrovni 88,00 (říjnový kontrakt) a posiluje o 7,58 % a stříbro (XAG) se nachází na úrovni 58,36 a posiluje o 2,25 %.
💵 Měny
- Index amerického dolaru oslabil o 0,4 % po rozhodnutí Federálního rezervního systému ponechat úrokové sazby beze změny, což přivedlo kurz páru EURUSD v průběhu tiskové konference Kevina Warsha poblíž úrovně 1,1450. Analytici se však domnívají, že současná slabost americké měny může mít krátkodobý charakter v důsledku přetrvávajících geopolitických rizik, která tradičně podporují poptávku po dolaru jako bezpečném přístavu.
🪙 Kryptoměny
- Trh s kryptoměnami vykazuje po rozhodnutí Federálního rezervního systému relativně nízkou volatilitu a kurzy Bitcoinu a Etherea se pohybují v úzkých pásmech bez výraznějšího směru.
- K 21:30 se Bitcoin nachází na úrovni 63 842 a posiluje o 0,07 %. Ethereum se nachází na úrovni 1 899 a oslabuje o 1,02 %. SOL se nachází na úrovni 73,29 a oslabuje o 0,77 %.
Méně jestřábí slova a holubičí vyhýbání se odpovědím. EURUSD během otázek a odpovědí Kevina Warshe na úrovni 1,1450
Tisková konference Fedu: Warsh chválí kapitálové výdaje a zlepšuje náladu na trzích
🟡 Zlato testuje 4 000 USD před Fedem
US OPEN: Wall Street zadržuje dech před rozhodnutím Fedu a výsledky technologických gigantů
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