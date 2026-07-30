EU chce omezit závislost na USA a Asii. Postaví až sedm AI gigatováren 🤖

Evropská unie vyzvala společnosti a investory k předložení návrhů na výstavbu až sedmi velkých datových center pro umělou inteligenci. Projekty označované jako AI Gigafactories mají získat přibližně 10 miliard EUR z veřejných prostředků Evropské unie a členských států, zatímco soukromý kapitál by měl dodat zhruba dvojnásobnou částku.
Celkový objem investic by se tak mohl přiblížit až 30 miliardám EUR. Cílem je vybudovat dostatečně výkonnou evropskou infrastrukturu pro trénování a provoz pokročilých modelů umělé inteligence a současně snížit závislost regionu na technologiích dovážených ze Spojených států a Asie.
Část financování zatím není jistá
Z avizovaných 10 miliard EUR veřejné podpory jsou v současnosti skutečně k dispozici pouze přibližně 2 miliardy EUR. Zbývající prostředky musí být schváleny v příštím víceletém rozpočtu Evropské unie.
Právě nejasnosti kolem financování v minulosti vyvolávaly mezi potenciálními zájemci frustraci. Evropská komise už v roce 2025 oznámila, že chce na datová centra mobilizovat přibližně 20 miliard EUR, tehdy však neupřesnila, jak velká část má pocházet z veřejných rozpočtů a kolik mají dodat soukromí investoři.
Nový plán nyní strukturu financování částečně zpřesňuje, přesto bude realizace záviset na politickém schválení dalších prostředků.
Vzniknout mají dva typy AI center
Evropská komise rozdělila připravované projekty do dvou kategorií. První skupinu mají tvořit až čtyři datová centra s minimálně 75 000 AI čipy, přičemž každý projekt může získat veřejnou podporu až 500 milionů EUR.
Druhá skupina má zahrnovat až tři větší lokality vybavené nejméně 100 000 AI čipy. Tyto projekty mohou získat přibližně dvojnásobnou veřejnou podporu.
Výstavba by měla začít v prvních třech měsících roku 2027. Projekty mají vznikat ve dvou etapách, protože jejich další rozšiřování bude záviset na financování, které zatím ještě není definitivně schváleno.
Evropa se snaží dohnat Spojené státy
Ambice Evropské unie jsou významné, ve srovnání s ostatními regiony však stále působí relativně skromně. Jen ve Spojených státech překročily výdaje na výstavbu datových center v dubnu 50 miliard USD.
Americké technologické společnosti, investiční fondy i provozovatelé energetické infrastruktury v posledních letech výrazně navyšují kapitálové výdaje na AI servery, výpočetní čipy, elektřinu a chlazení. Podobný investiční boom probíhá také v Asii a částech Blízkého východu.
Evropa proto čelí riziku, že bude při vývoji nejpokročilejších AI modelů nadále závislá na zahraničních cloudových platformách, čipech a datových centrech. Nové gigatovárny mají tento rozdíl alespoň částečně zmenšit a nabídnout domácím startupům, výzkumným institucím a velkým podnikům přístup k výkonné infrastruktuře.
Evropské projekty budou dál závislé na amerických čipech
Část zakázek a služeb může být vyhrazena evropským firmám, aby plán podpořil místní technologické startupy a rychle rostoucí společnosti. V oblasti samotných AI procesorů však Evropa zatím nemá dostatečnou výrobní kapacitu.
Evropská komise proto uzavřela memoranda s výrobci AMD, Nvidia a Qualcomm, kteří mají evropským konsorciím zajistit přístup k potřebnému hardwaru. Tento krok ukazuje, že úplná technologická soběstačnost zatím není realistická. Evropa se může pokusit získat větší kontrolu nad datovými centry, provozem a daty, avšak při dodávkách nejpokročilejších čipů zůstane nadále závislá především na amerických firmách.
Které společnosti mohou z plánů profitovat
Rozvoj evropských AI datových center může vytvořit příležitosti pro celý dodavatelský řetězec. Mezi nejviditelnější potenciální příjemce patří výrobci procesorů Nvidia (NVDA), AMD (AMD) a Qualcomm (QCOM), kteří mohou získat nové objednávky na výpočetní hardware.
Růst investic může podpořit také dodavatele elektrické a chladicí infrastruktury, například Siemens Energy (ENR.DE). Datová centra s desítkami tisíc AI čipů vyžadují rozsáhlé napájecí systémy, transformátory, záložní zdroje, chlazení i síťové vybavení.
Příležitosti se mohou otevřít rovněž evropským telekomunikačním operátorům, stavebním společnostem a energetickým firmám schopným dodat dlouhodobé smlouvy na elektřinu. Skutečný přínos pro jednotlivé společnosti však bude záviset na tom, kdo získá konkrétní veřejné zakázky a jak rychle se projekty podaří financovat.
Co vývoj znamená pro investory
Plán potvrzuje, že umělá inteligence zůstává jednou z hlavních investičních priorit Evropské unie. Pro výrobce čipů a dodavatele datových center může znamenat další dlouhodobou poptávku, především pokud se podaří veřejné prostředky skutečně doplnit soukromým kapitálem.
Rizikem zůstává pomalé schvalování rozpočtu, zpoždění výstavby, dostupnost elektřiny a omezená kapacita evropských přenosových sítí. Vysoká spotřeba nových center může navíc zvýšit tlak na ceny energií a vyvolat odpor v regionech, kde už nyní chybí volná kapacita.
Pro investory tak bude důležité sledovat nejen oznámený objem veřejné podpory, ale především konkrétní vítěze výběrových řízení, strukturu financování a skutečný harmonogram výstavby.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
🎥 Výsledková sezona s XTB: Výsledky posílají akcie Mety dolů o 8 %, Microsoft naopak roste o 7 %
BREAKING: Bank of England ponechala úrokové sazby beze změny
Ropa klesá navzdory pokračující eskalaci a napjaté situaci na fyzickém trhu s palivy 🛢️
Denní shrnutí - Trh začíná pochybovat o zvýšení sazeb po Warshovi, ale Trump ničí oživení
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.