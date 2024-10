Akcie týdne - Apple (12.09.2024)

Akcie společnosti Apple ve středu uzavřely na 222,90 USD, a to i přes smíšený tok zpráv. Od začátku roku akcie vzrostly o 16,1 %, zejména díky nadšení kolem softwaru Apple Intelligence, který byl představen na květnové konferenci Worldwide Developer Conference. Smíšené reakce byly způsobeny nedávným uvedením produktů společnosti na trh a pokračujícími regulačními problémy. Stalo se tak poté, co společnost Apple oznámila výsledky za 3. čtvrtletí 2024, čelila výraznému neúspěchu v evropské daňové kauze a představila novou řadu iPhonů 16.

Klíčové finanční údaje (výhled na 3. čtvrtletí 2024):

Tržby: 85,5 miliardy USD, meziroční nárůst o 4,7 % (odhad: 84,4 miliardy USD)

EPS: 1,40 $ (odhad: 1,35 $)

Tržby z iPhonu: 39,2 miliardy USD, což je pokles z 39,6 miliardy USD ve 3. čtvrtletí 2023 (odhad: 38,9 miliardy USD)

Tržby ze služeb: 24,2 miliardy USD (odhad: 23,9 miliardy USD)

Větší tržby v Číně: 14,7 miliardy USD, pokles z 15,7 miliardy USD ve 3. čtvrtletí 2023 (odhad: 15,2 miliardy USD)

Čtvrtletní rozdělení zisků (výhled pro 3. čtvrtletí 2024):

Tržby z iPadu: 7,1 miliardy $ (odhad: 6,6 miliardy $)

Tržby na počítačích Mac: 7 miliard USD, oproti 6,8 miliardám USD ve 3. čtvrtletí 2023

Nositelné zboží, domácnost a příslušenství: 8 miliard USD, což je pokles z 8,2 miliardy USD ve 3. čtvrtletí 2023

Klíčové obchodní metriky (2. čtvrtletí 2024):

Hrubá marže: 42,27 miliardy USD, meziroční nárůst o 0,7 % (odhad: 42,01 miliardy USD)

Hotovost a peněžní ekvivalenty: 32,70 miliardy USD (odhad: 36,83 miliardy USD)

Celkové provozní náklady: 14,37 miliardy $ (odhad: 14,33 miliardy $)

Klíčové finanční údaje:

Tržby: 86 miliard USD ve 3. čtvrtletí 2024, meziroční nárůst o 4,9 %

Tržby z iPhonu: 45,96 miliardy dolarů ve 2. čtvrtletí 2024, meziročně o 10 % méně

Tržby ze služeb: 23,87 miliardy USD ve 2. čtvrtletí 2024, meziročně o 14 % více

Čtvrtletní rozdělení příjmů:

Tržby za produkty: 66,89 miliard USD ve 2. čtvrtletí 2024, meziročně o 9,5 % méně

Tržby Mac: 7,45 miliardy USD ve 2. čtvrtletí 2024, meziročně o 3,9 % více

Tržby z iPadu: 5,56 miliardy dolarů ve 2. čtvrtletí 2024, meziročně o 17 % méně

Nositelné zboží, domácnost a příslušenství: 7,91 miliardy USD ve 2. čtvrtletí 2024, meziročně o 9,6 % méně

Větší tržby v Číně: 16,37 miliardy dolarů ve 2. čtvrtletí 2024, meziročně o 8,1 % méně

Výsledky společnosti Apple, technologického giganta známého svými inovativními produkty a službami, za 3. čtvrtletí 2024 byly smíšené. Společnost sice překonala celkové odhady tržeb a zisku na akcii, ale potýkala se s problémy v klíčových oblastech, jako je prodej iPhonů a výkonnost na čínském trhu.

Celkové tržby společnosti dosáhly 85,5 miliardy USD, čímž překonaly odhad 84,4 miliardy USD a znamenaly meziroční nárůst o 4,7 %. Zisk na akcii dosáhl 1,40 USD a rovněž překonal očekávanou hodnotu 1,35 USD.

Tržby z prodeje iPhonů, které jsou pro Apple klíčovým ukazatelem, však meziročně klesly na 39,2 miliardy USD z 39,6 miliardy USD ve 3. čtvrtletí 2023. I přes tento pokles však tento údaj stále těsně překonal očekávání analytiků ve výši 38,9 miliardy USD.

Výsledky společnosti Apple ve Velké Číně, která je jedním z jejích nejdůležitějších trhů, zaostaly za očekáváním. Tržby z tohoto regionu dosáhly 14,7 miliardy USD, což je méně než očekávaných 15,2 miliardy USD a méně než 15,7 miliardy USD ve stejném čtvrtletí loňského roku. Navzdory tomuto nesplnění finanční ředitel společnosti Apple Luca Maestri poznamenal, že tržby se v regionu obecně zlepšují, dochází k rekordním aktualizacím a lepším výsledkům ve srovnání s první polovinou roku.

Významnou událostí pro Apple je nedávné rozhodnutí soudu EU, který obnovil daňové penále ve výši 13 miliard eur. Toto rozhodnutí, které vychází z případu z roku 2016, nepředstavuje bezprostřední provozní hrozbu, protože společnost Apple již tuto částku uložila do úschovy. Upozorňuje však na pokračující regulační kontrolu, které společnost čelí, zejména v Evropě.

Společnost nedávno uspořádala výroční akci k uvedení svých produktů, na níž představila řadu iPhone 16 a uvedla Apple Intelligence, průlomovou technologii umělé inteligence integrovanou do celého ekosystému svých produktů. Mezi klíčové funkce iPhonu 16 a Apple Intelligence patří:

Nová čipová sada A18 navržená pomocí 3nanometrové technologie TSMC druhé generace, která je speciálně vytvořena pro zpracování AI. Šestijádrový procesor se dvěma výkonnými jádry, čtyřmi efektivními jádry a 16jádrovým neuronovým jádrem. Pětijádrový GPU podporující hardwarově akcelerovaný ray tracing. Zvětšená velikost baterie pro podporu rozšířených schopností AI Generativní zpracování AI přímo v zařízení, které zachovává soukromí a důvěrnost uživatelů Inteligentní nástroje pro automatické přepisování e-mailů, dokumentů a zpráv Automatické shrnutí přednášek, diskusí a dokumentů Vylepšené funkce Siri, které integrují generativní AI s povědomím o kontextu zařízení Pokročilé vyhledávání v knihovně fotografií pomocí inteligentního rozpoznávání obrázků Vytváření vlastních fotografických videí na základě preferencí uživatele

Apple Intelligence není zpětně kompatibilní a bude fungovat pouze na novém iPhonu 16 a loňských modelech iPhone 15 Pro, což může v příštích několika letech způsobit značný cyklus aktualizací. Má to však i svou stinnou stránku. Společnost Apple neuvolní tři nedávno oznámené funkce, včetně svého vlajkového produktu „Apple Intelligence“ s umělou inteligencí, v Evropské unii v roce 2024 kvůli „regulačním nejistotám“ vyplývajícím z antimonopolního nařízení bloku Digital Markets Act. Požadavky na interoperabilitu se vztahují na iPhony a iPady. DMA se však týká i Maců, protože iPhone Mirroring umožňuje uživatelům replikovat obrazovku iPhonu na obrazovce Macu. Společnost uvedla, že bude s Evropskou unií spolupracovat „ve snaze najít řešení, které by nám umožnilo poskytovat tyto funkce našim zákazníkům v EU, aniž by byla ohrožena jejich bezpečnost“.

Hodinky Apple Watch Series 10 se dočkaly také významných aktualizací, včetně o 30 % větší plochy displeje, o 10 % tenčího provedení a možnosti rychlejšího nabíjení. Obsahují nové technologie strojového učení pro možnosti překladu a testování spánkové apnoe, které pohání nový SiP S10 s 64bitovým dvoujádrovým procesorem a čtyřjádrovým Neural Engine.

Při pohledu do budoucna čelí Apple několika výzvám a příležitostem:

Regulační tlaky, včetně možných změn v politice App Store a rizika vysokých licenčních poplatků od společnosti Google (hlavně v Evropě a Číně). Přetrvávající geopolitické napětí, které ovlivňuje jeho podnikání v Číně, jež tvoří 18 % tržeb. Potenciál pro významný cyklus aktualizací, který je poháněn službou Apple Intelligence a novými možnostmi hardwaru. Konkurenční výhody v oblasti zpracování umělé inteligence přímo v zařízení, které mohou být pro konkurenty v krátkodobém horizontu obtížně replikovatelné Potenciální příležitosti k růstu v Indii, kde tržby za 12 měsíců vzrostly o 33 % na téměř 8 miliard dolarů.

Zatímco hlavní obchodní činnost společnosti Apple zůstává stabilní, zavedení Apple Intelligence a nové řady iPhone 16 představuje potenciální znovuzrození iPhonu, které zahájí novou éru schopností a funkcí. To by mohlo významně ovlivnit budoucí trajektorii růstu a vedoucí postavení společnosti Apple na trhu. Pro investory může být důležité také sledovat počet předobjednávek nových iPhonů a tempo aktualizace na nový IOS. To by mohlo být jasným ukazatelem toho, jaký je zájem zákazníků.

Ocenění:

Rozhodli jsme se založit naše předpoklady na růstu CAGR. Předpokládali jsme 7% růst tržeb a 40% provozní marži pro 5 let prognózy. Rozhodnutí sestavit podrobné prognózy na 5 let vychází z relevantních údajů a historických průměrů.

Vzhledem k tomu, že terminální hodnota má tendenci tvořit významnou část ocenění DCF, zejména u kratších období podrobných prognóz, rozhodli jsme se zde zvolit velmi konzervativní přístup. Pro výpočet terminální hodnoty jsme použili 5,5% růst tržeb a také 10,5% terminální WACC, oproti 9,5% WACC použitému pro pětileté prognózy. Zvýšení terminálního WACC vychází z toho, že Apple bude brzy vyspělou společností, která nebude schopna tak rychle růst.

Takový soubor předpokladů nám poskytuje vnitřní hodnotu 206,38 USD na akcii, která nabízí přibližně 7,5 % možného poklesu současné tržní hodnoty. Pozoruhodná je skutečnost, že cena akcií společnosti Apple byla pouze tři měsíce nad úrovní našeho ocenění.

Je třeba si uvědomit, že vnitřní hodnota získaná metodou DCF je velmi citlivá na přijaté předpoklady. Níže jsou uvedeny dvě matice citlivosti - jedna pro různé sady předpokladů provozní marže a růstu výnosů a druhá pro různé sady předpokladů terminálního WACC a terminálního růstu výnosů.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Dále se podíváme na srovnání společnosti Apple s konkurenčními produkty. Sestavili jsme skupinu srovnatelných společností, která se skládá z 5 společností, jejichž obchodní model a růst by mohly být podobné společnosti Apple: Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta a Netflix. Jak je vidět, Apple se u většiny násobků pohybuje nad průměrem, nicméně je v souladu se současným P/E srovnatelných společností a mírně nad forwardovým P/E.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Vypočítali jsme průměrné, mediánové i kapitálově vážené násobky pro skupinu srovnatelných společností. Pro každý z těchto násobků jsme později vypočítali tři různá ocenění společnosti Apple. Jak je vidět v tabulce níže, naprostá většina z nich naznačuje, že akcie společnosti Apple jsou při současných cenách nadhodnocené. Násobné ocenění však také naznačuje, že pokles akcií společnosti Apple by mohl být omezený.

Doporučení: Společnost Apple má 60 doporučení, z toho 40 „koupit“ s nejvyšší cenou 300 USD, 18 „držet“ a 2 „prodat“ s nejnižší cenou 180 USD. Průměrná 12měsíční předpověď ceny akcií je 246,23 USD, což znamená 10,6% potenciál růstu oproti současné ceně.

Technická analýza: Cena akcií společnosti Apple se obchoduje pouze 6,4 % pod historickým maximem. Nedávno také uzavřela nad úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu na úrovni 221,49 USD. Pozorujeme také zúžení Bollingerova pásma, což by mohlo naznačovat, že v budoucnu dojde k možnému proražení. V současné době se cenová akce odehrává také v blízkosti 50denního SMA, který se stal silným supportem během velkých vzestupných pohybů. RSI vytváří nižší maxima, aby býci získali kontrolu, musí být prolomena trendová linie. MACD má také nižší trend. ADX by také mohl ukazovat potenciál pro další pozitivní cenovou akci. Spodní Bollingerovo pásmo dříve působilo jako silná podpora a jeho prolomení dolů vedlo k rychlé reakci na růst. Pokud však bude tato úroveň prolomena, cena by mohla otestovat 38,2 % a 23,6 % Fibonacciho retracement, což nebyly silné úrovně. Pro medvědy by to mohla být příležitost otestovat srpnová minima na úrovni 197,93 USD. Zdroj: xStation