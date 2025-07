Tři trhy, které sledovat příští týden (11. 7. 2025)

Příští týden bude velmi zajímavý z hlediska makroekonomických událostí. Jen v USA se očekávají data o inflaci (CPI), maloobchodní tržby a statistiky z realitního sektoru. Klíčovým bude i vývoj v oblasti regulace kryptoměn, a v pozadí je vhodné sledovat také začátek sezóny firemních tržeb za 2. čtvrtletí a obchodní jednání. Doporučujeme věnovat pozornost zejména těmto instrumentům: US500, Bitcoin a ZLATO.

US500

Největší americký index US500 se momentálně pohybuje v blízkosti historických maxim, poté co od začátku dubna posílil o více než 25 %. Nadcházející týden může být rozhodující hned z několika důvodů:

Od úterý začíná sezóna tržeb velkých bank, včetně JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo a BlackRock .

Ve středu bude zveřejněn index CPI za červen .

V pozadí se bude řešit téma cel a obchodních jednání.

Všechny tyto faktory, spolu s vysokým oceněním akcií, mohou zvýšit citlivost trhu na překvapení. Proto doporučujeme sledovat americké indexy, zejména US500.

Bitcoin

Bitcoin minulý týden vytvořil nová historická maxima, ale ten příští bude klíčový pro udržení trendu.

Sněmovna reprezentantů USA označila nadcházející dny za „Krypto týden“. Plánují se jednání a hlasování o třech klíčových návrzích:

CLARITY Act

Anti-CBDC Surveillance State Act

GENIUS Act ze Senátu

Schválení balíčku by vytvořilo jasný regulatorní rámec a mohlo by posílit pozici USA jako globálního centra pro kryptoměny, což by bylo významné i z globální perspektivy.

Zlato (GOLD)

Zlato aktuálně těží z několika faktorů, které podporují akumulaci ze strany institucionálních investorů:

Růst amerického dluhu , zejména po schválení zákona podpořeného Trumpem v Senátu

Potenciální inflační překvapení v datech CPI

Možnost dalšího zvýšení cel ze strany Trumpa

To vše může být impulzem k dalšímu růstu cen zlata. Opačný vývoj však může vést ke krátkodobé korekci.

