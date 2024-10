Akcie týdne - Intel (19.09.2024)

Akcie společnosti Intel po nedávném oznámení rozsáhlých restrukturalizačních plánů vzrostly v předobchodní fázi o 2 % na 21,21 USD. Akcie se před touto zprávou potýkaly se značnými problémy a v roce 2024 ztratily téměř 60 % své hodnoty. Problémy společnosti pramení z tvrdé konkurence v sektoru výroby čipů a zaostávání ve vývoji čipů umělé inteligence. K tomu dochází poté, co společnost Intel vykázala značné ztráty, oznámila rozsáhlé propouštění a představila plány na restrukturalizaci své slévárenské činnosti.



Klíčové finanční údaje (2. čtvrtletí 2024)

Tržby: 12,8 miliardy USD (beze změny oproti 2. čtvrtletí 2023)

Čistá ztráta: 1,61 miliardy dolarů (pokles o 209 % oproti zisku 1,48 miliardy dolarů ve 2. čtvrtletí 2023).

Ztráta na akcii: 1,5 mld: 0,38 USD (pokles oproti zisku 0,35 USD ve 2. čtvrtletí 2023)

Tržby zaostaly za odhady analytiků o 1,1 %

Zisk na akcii (EPS) rovněž výrazně zaostal za odhady analytiků

Výhled do budoucna

Předpokládá se, že tržby v příštích 3 letech porostou v průměru o 5,4 % ročně

Tato prognóza růstu je nižší než prognóza 18% růstu polovodičového průmyslu v USA.

Strategické kroky a restrukturalizace:

Oddělení výroby čipů jako samostatné dceřiné společnosti (Intel Foundry)

Získání finančních prostředků ve výši až 3 miliard dolarů z amerického zákona o čipech a vědě.

Pozastavení výrobních projektů v Polsku a Německu přibližně na dva roky.

Prodej části podílu ve společnosti Altera

Snížení zhruba dvou třetin celosvětové plochy nemovitostí

Propouštění, které se dotkne 15 000 zaměstnanců (oznámeno v srpnu 2024, tedy více než v polovině)

Klíčové obchodní události:

Partnerství se společností Amazon Web Services (AWS) pro návrh a výrobu čipů s umělou inteligencí na zakázku

Plány na výrobu „čipu pro umělou inteligenci“ pro AWS s využitím procesu 18A společnosti Intel

Pokračující výrobní projekty v USA v Arizoně, Oregonu, Novém Mexiku a Ohiu.

Potenciální problémy s procesem výroby čipů 18A (hlášená selhání při prvních testech se společností Broadcom)

Společnost Intel, kdysi dominantní síla v oblasti výroby čipů, se stále potýká s významnými problémy. Výsledky společnosti za 2. čtvrtletí 2024 vykázaly výraznou čistou ztrátu ve výši 1,61 miliardy dolarů, což je v ostrém kontrastu se ziskem 1,48 miliardy dolarů ve stejném čtvrtletí předchozího roku. To představuje pokles o 209 %, což poukazuje na potíže, s nimiž se Intel potýká v konkurenci s rivaly, jako jsou Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a Samsung.

Obzvláště problematická je slévárenská výroba, která je klíčovým bodem plánu generálního ředitele Pata Gelsingera na změnu, a která v roce 2023 vykázala provozní ztráty ve výši 7 miliard dolarů. To vedlo k rozhodnutí vyčlenit slévárenský podnik jako samostatnou dceřinou společnost, což umožní větší flexibilitu a možnost získat vnější kapitál.

Toto vyčlenění je pravděpodobně nejvýznamnější změnou ve struktuře společnosti Intel. Rozhodnutí přeměnit slévárenský podnik na nezávislou dceřinou společnost s vlastní správní radou znamená zásadní změnu v přístupu společnosti Intel k výrobě čipů. Tento krok má slévárně poskytnout větší autonomii a flexibilitu, což jí potenciálně umožní účinněji konkurovat specializovaným slévárnám, jako jsou TSMC a Samsung. Oddělením slévárny od společnosti Intel zabývající se návrhem čipů chce společnost přilákat více zákazníků třetích stran, kteří by dosud váhali se spoluprací s konkurencí. Nezávislá struktura také otevírá možnost získávat cizí kapitál, který by mohl být klíčový pro financování nákladného procesu vývoje a zavádění nových výrobních technologií. Výsledkem bude také možnost snížit náklady společnosti Intel, která investovala do slévárenství.

Rozhodnutí pozastavit výrobní projekty v Polsku a Německu přibližně na dva roky odráží potřebu společnosti Intel vyvážit svou globální výrobní stopu se současnými požadavky trhu a finančními omezeními. Tato pauza umožňuje společnosti Intel soustředit své zdroje na rozšíření výroby v USA a na vývoj pokročilých procesů, jako je uzel 18A. Tento krok však může mít důsledky pro dlouhodobou konkurenceschopnost společnosti Intel v Evropě a její schopnost obsluhovat evropské zákazníky. Společnost bude muset pečlivě řídit vztahy s evropskými zainteresovanými stranami a zajistit, aby mohla rychle obnovit tyto projekty, až se zlepší podmínky na trhu.

Rozhodnutí prodat část svého podílu ve společnosti Altera (výrobce programovatelných logických zařízení, který ji získal v roce 2015 za 16,7 miliardy USD) naznačuje, že Intel přehodnocuje své portfolio a snaží se zefektivnit své aktivity. Tento krok by mohl pomoci získat další kapitál na financování hlavních činností a strategických iniciativ.

Výrazné snížení počtu zaměstnanců, které představuje přibližně 15 % všech zaměstnanců společnosti Intel, je jasným důkazem odhodlání společnosti snížit náklady a zlepšit provozní efektivitu.

Pozitivní zprávou je, že společnost Intel získala dohodu se společností Amazon Web Services o výrobě vlastních čipů umělé inteligence, což představuje velmi potřebnou podporu na rychle rostoucím trhu s čipy umělé inteligence. Společnost bude pro toto partnerství využívat svůj pokročilý výrobní proces 18A, ačkoli nedávné zprávy naznačují možné problémy s tímto procesem při prvních testech.

Americká vláda projevila snahám společnosti Intel podporu, když jí prostřednictvím zákona CHIPS and Science Act poskytla finanční prostředky ve výši až 3 miliard dolarů. Tyto prostředky jsou určeny na program „Secure Enclave“, projekt společnosti Intel a ministerstva obrany. Toto financování je součástí širší iniciativy americké vlády na podporu domácí výroby polovodičů. Nejenže poskytuje společnosti Intel další kapitál pro její výrobní úsilí, ale také posiluje její pozici strategického partnera americké vlády v oblasti výroby polovodičů. Toto financování podtrhuje geopolitický význam výroby čipů a mohlo by společnosti Intel poskytnout výhodu při získávání budoucích vládních zakázek.

Společnost Intel čelí několika výzvám a příležitostem, které ji čekají v budoucnu:

Přestavba výrobních kapacit, aby mohla konkurovat společnostem TSMC a Samsung. Získání podílu na trhu v oblasti osobních počítačů a datových center dohnat společnost Nvidia na trhu čipů s umělou inteligencí. zvládnutí procesu restrukturalizace, včetně výrazného propouštění a redukce nemovitostí zvládnutí geopolitického napětí a jeho dopadu na globální polovodičový průmysl

Úspěch restrukturalizačních snah společnosti Intel, zejména oddělení slévárenství a vývoj pokročilých výrobních procesů, jako je 18A, bude mít zásadní význam pro budoucnost společnosti ve vysoce konkurenčním polovodičovém průmyslu. Investoři budou pozorně sledovat pokrok v těchto iniciativách a také schopnost společnosti Intel realizovat svá partnerství s významnými hráči, jako je AWS.

Ocenění:

Rozhodli jsme se založit naše předpoklady na růstu srovnatelných společností, přičemž jsme zohlednili náklady na kompenzaci slévárenských aktivit. Předpokládali jsme 6% růst tržeb a 20% provozní marži pro 5 let prognóz. Rozhodnutí o 5 letech podrobných prognóz vychází z relevantních údajů a historických průměrů.

Vzhledem k tomu, že terminální hodnota má tendenci tvořit významnou část ocenění DCF, zejména u kratších období podrobných prognóz, rozhodli jsme se zde zaujmout velmi konzervativní přístup. Pro výpočty terminální hodnoty jsme použili 3% růst tržeb (jak se podnik vyvíjí) a také 8,5% terminální WACC, což je méně než 9% WACC použité pro pětileté prognózy. Snížení terminálního WACC vychází z toho, že Intel bude brzy rozvinutou společností, která nebude schopna tak rychle růst a mohla by se stát finančně stabilnější díky nižším nákladům na slévárenskou činnost.

Takový soubor předpokladů nám poskytuje vnitřní hodnotu 29,03 USD na akcii, která nabízí přibližně 39,7 % možného nárůstu současné tržní hodnoty. Pozoruhodná je skutečnost, že ocenění zohledňuje klesající náklady na slévárenské podnikání.

Je třeba poznamenat, že vnitřní hodnota získaná metodou DCF je velmi citlivá na přijaté předpoklady. Níže jsou uvedeny dvě matice citlivosti - jedna pro různé sady předpokladů provozní marže a růstu výnosů a druhá pro různé sady předpokladů terminálního WACC a terminálního růstu výnosů.

Dále se podívejme na srovnání společnosti Intel s konkurenčními společnostmi. Sestavili jsme skupinu srovnatelných společností, která se skládá ze 4 společností, jejichž obchodní model a růst by mohl být podobný společnosti Intel: Broadcom, Nvidia, AMD a Qualcomm. Jak je vidět, společnost Intel je v každé kategorii pod průměrem, nicméně je mírně pod forwardovým P/E.

Vypočítali jsme průměrné, mediánové a kapitálově vážené násobky pro srovnatelnou skupinu. Pro každý z těchto násobků byly později vypočteny tři různé hodnoty společnosti Intel. Jak je vidět v tabulce, naprostá většina z nich naznačuje, že akcie Intel jsou při současných cenách podhodnocené. Ocenění násobkem však může společnost nadhodnocovat, protože srovnatelné společnosti pracují s vyššími maržemi.

Technická analýza:

Cena akcií společnosti Intel se obchoduje 11 % nad svými ročními minimy. V současné době se první rezistence v rostoucím trendu nachází na úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu na úrovni 22,91 USD. Překonání této úrovně by býkům mohlo umožnit otestovat 50denní SMA na úrovni 24,42 USD. V případě medvědího scénáře by akcie mohly prolomit minima na úrovni 18,52 USD a otestovat dno z roku 2010 na úrovni 17,60 USD. Silná úroveň podpory může být stanovena na úrovni hmotné účetní hodnoty na akcii 19,51 USD, která opakovaně pomohla zastavit dynamiku poklesu. Index RSI vykazuje silnou býčí divergenci, přičemž od srpna se objevují vyšší maxima a vyšší minima. MACD rovněž postupně potvrzuje býčí tendenci.

