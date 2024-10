Akcie týdne - Palantir Technologies (09.10.2024)

Akcie Palantir se aktuálně obchodují za 41,47 USD, což je meziročně o více než 140 % více, což odráží silné výsledky za Q2 2024 a pokračující zájem o technologie řízené umělou inteligencí. Stalo se tak poté, co společnost oznámila výsledky za Q2 2024 a byla nedávno zahrnuta do indexu S&P 500.

Klíčové finanční údaje:

Tržby: 678,1 milionu USD ve 2. čtvrtletí 2024, meziroční nárůst o 27 % a mezičtvrtletní nárůst o 7 %

Čistý příjem: 134,1 milionu USD ve 2. čtvrtletí 2024 ve srovnání s 28,1 milionu USD před rokem

Upravená EBITDA: 253,6 milionu USD ve druhém čtvrtletí ve srovnání se 135 miliony USD před rokem

Palantir, přední společnost zabývající se analýzou dat a softwarem pro umělou inteligenci, zažívá silný růst poháněný platformou AI (AIP) a rozšiřující se základnou komerčních zákazníků. Výsledky společnosti za 2. čtvrtletí 2024 prokazují její schopnost využít rostoucí poptávku po řešeních AI s výrazným meziročním růstem tržeb i ziskovosti.

Obchodní model společnosti se vyvíjí se silným zaměřením na svůj komerční segment, zejména na americký trh. Obchodní činnost v USA vzrostla meziročně o 55 %, což svědčí o úspěchu Palantiru v expanzi mimo tradiční vládní klientelu. To se točí kolem poskytování sofistikované analýzy dat a řešení umělé inteligence široké škále klientů, včetně vládních agentur a soukromých společností. Palantir ve svém jádru vytváří softwarové platformy, které organizacím pomáhají porozumět obrovskému množství komplexních dat, což jim umožňuje odhalovat poznatky a přijímat informovanější rozhodnutí.

Společnost nabízí několik klíčových produktů:

Gotham: Používá se především vládními a zpravodajskými agenturami k analýze velkých souborů dat a identifikaci vzorců, zejména pro národní bezpečnost a boj proti terorismu. Slévárna: Navrženo pro komerční podniky, které jim pomáhá integrovat a analyzovat data z různých zdrojů za účelem zlepšení provozu a rozhodování. Apollo: Systém, který řídí nasazení a aktualizaci softwaru Palantir v různých prostředích a zajišťuje hladký provoz a bezpečnost. Metropolis: Na míru pro finanční instituce, pomáhá při odhalování podvodů a analýze trhu.

Model příjmů společnosti Palantir je založen na licencování softwaru a předplatném, přičemž často začíná pilotním projektem nebo „bootcampem“, který demonstruje hodnotu jejich platformy. Když klienti vidí výhody, obvykle rozšíří své využívání služeb Palantir, což vede k větším dlouhodobým smlouvám. Tento přístup „přistát a rozšířit“ byl obzvláště úspěšný při rozšiřování komerční klientské základny Palantir.

Společnost poskytuje svůj software různými způsoby:

Cloudové předplatné: Klienti přistupují k softwaru Palantir prostřednictvím hostovaného prostředí. Místní instalace: Software se instaluje přímo do vlastních systémů klienta. Profesionální služby: Palantir nabízí konzultace, školení a podporu, aby pomohla klientům maximalizovat hodnotu jejich softwaru.

To, co odlišuje Palantir, je jeho schopnost vypořádat se s extrémně složitými datovými problémy, se kterými si mnoho jiných softwarových řešení nedokáže poradit. Spíše než nabízet univerzální produkt, Palantir úzce spolupracuje s každým klientem na přizpůsobení svých platforem jejich specifickým potřebám a datovým prostředím.

Palantir se v poslední době zaměřuje na svou platformu umělé inteligence (AIP), která využívá nejnovější pokroky v AI k poskytování ještě výkonnějších analytických schopností. To bylo hlavním motorem růstu, zejména v komerčním sektoru.

Obchodní model Palantir je v podstatě o prodeji nejen softwaru, ale také o schopnosti transformovat nezpracovaná data na využitelné zpravodajské informace, ať už jde o národní bezpečnost, obchodní optimalizaci nebo vědecký výzkum. Vzhledem k tomu, že objem a význam dat ve všech sektorech neustále roste, Palantir se staví jako klíčový partner, který pomáhá organizacím orientovat se v tomto stále složitějším prostředí.

Vzestup k ziskovosti

Finanční pozice společnosti Palantir se nadále zlepšuje se silným vytvářením peněžních toků a rostoucími ziskovými maržemi. Non-GAAP provozní marže ve výši 37,4 % představuje významné zlepšení oproti předchozímu roku, což dokazuje schopnost společnosti efektivně škálovat.

Finanční pozice Palantir vykazuje výrazné zlepšení, jak dokládá graf. Klíčové metriky ukazují silné pozitivní trendy:

Provozní marže prudce vzrostla na 15,53 % ze záporných čísel na konci roku 2022.

EBITDA marže dosáhla 16,72 %, což naznačuje robustní tvorbu peněžních toků.

Návratnost investovaného kapitálu (ROIC) se dostala do kladných hodnot na 7,17 %, což signalizuje tvorbu hodnoty pro akcionáře.

Tyto trendy odrážejí úspěšný přechod společnosti Palantir od upřednostňování samotného růstu k vyvažování růstu se ziskovostí. Společnost prokazuje zvýšenou provozní efektivitu, efektivně řídí náklady při škálování operací. Toto zlepšení metrik ziskovosti, zejména významný skok v provozním marži z předchozího roku na 37,4 % (jak je uvedeno ve výsledcích za 2. čtvrtletí 2024), podtrhuje schopnost společnosti Palantir efektivně převádět růst tržeb na zisk. Pozitivní ROIC vyplývá, že Palantir nyní generuje výnosy nad své náklady na kapitál, což je zásadní milník pro dlouhodobou finanční udržitelnost a vytváření hodnot pro akcionáře.

Zahrnutí S&P 500

Nedávné zařazení společnosti do indexu S&P 500 je důkazem jejího růstu a rostoucí důležitosti na trhu. Toto zahrnutí pravděpodobně zvýší viditelnost a potenciálně přiláká více institucionálních investorů. Tato zpráva vedla k více než 36,5% růstu ceny akcií. Pravděpodobně to bylo způsobeno snahou investorů o předstih ETF fondů, které později musely koupit akcie Palantir. Společnost má v současné době váhu 0,16 % v indexu, která se může s růstem akcií zvýšit.

Vysoké ocenění

Zatímco Palantir zažívá silný růst, investoři by měli zvážit vysoké násobky ocenění a potenciální rizika. Akcie se obchodují s forwardovým poměrem P/E přes 233 a nad P/E forwardem nad 100, což naznačuje vysoká očekávání růstu. Navíc nedávný zasvěcený prodej, zejména ze strany předsedy představenstva Petera Thiela, může vyvolat určité obavy.

Insideři prodávají

Zasvěcený prodej na Palantir byl pozoruhodným tématem diskusí mezi investory a analytiky. Nedávné zprávy upozornily na významné prodeje akcií ze strany klíčových zasvěcených osob, zejména předsedy společnosti Petera Thiela. V rozmezí pouhého jednoho týdne od 24. září do 1. října 2024 Thiel snížil své držení kmenových akcií třídy A z 55,6 milionu akcií na 34,3 milionu akcií, což je podstatný pokles. Tento rozsáhlý prodej ze strany významného zasvěceného pracovníka vyvolal v investiční komunitě určité obavy. Je však důležité poznamenat, že k interním prodejům může dojít z různých důvodů, které nesouvisejí s výkonem nebo výhledem společnosti, jako je osobní finanční plánování nebo diverzifikace portfolia.

Další zasvěcenci, včetně generálního ředitele Alexe Karpa, se také zabývali prodejem akcií, ačkoli Karpovy transakce byly složitější, často zahrnovaly výměnu akcií třídy B za akcie třídy A, čímž si efektivně udržoval svůj celkový vlastnický podíl. Objem a načasování těchto zasvěcených prodejů, zejména v kontextu nedávného silného výkonu Palantiru a jeho zařazení do indexu S&P 500, vedly ke zvýšenému zkoumání a spekulacím o dlouhodobé důvěře klíčových společností v budoucí vyhlídky Palantir. Zatímco zasvěcený prodej sám o sobě nemusí nutně indikovat zdraví nebo budoucí výkonnost společnosti, je to faktor, který investoři často berou v úvahu při svém celkovém hodnocení akcií.



Shrnutí

Rostoucí zájem o technologie AI představuje pro Palantir významný růstový potenciál. Společnost se však musí pohybovat v konkurenčním prostředí a pokračovat v inovacích, aby si udržela svou pozici na trhu. Úspěch AIP a schopnost společnosti rozšířit svou komerční zákaznickou základnu budou rozhodujícími faktory její budoucí výkonnosti.

Zatímco současné výsledky a vyhlídky růstu jsou působivé, investoři by měli pečlivě zvážit vysoké zhodnocení a potenciální rizika. Budoucí výkonnost Palantir bude pravděpodobně záviset na jeho schopnosti udržet si vysoké tempo růstu, pokračovat v rozšiřování svého komerčního podnikání a efektivně zpeněžit své schopnosti AI.



Ocenění

Rozhodli jsme se založit naše předpoklady na historických průměrech. Předpokládali jsme 31% růst výnosů a 25% provozní marži na 5 let prognóz. Rozhodnutí udělat 5 let podrobných předpovědí namísto 10 let bylo učiněno kvůli obrovské nejistotě, zda silná tempa růstu společnosti vydrží. Ostatní předpoklady vycházely z 5letých průměrů.

Vzhledem k tomu, že konečná hodnota má tendenci tvořit významnou část ocenění DCF, zejména při kratších obdobích podrobných prognóz, rozhodli jsme se zde zvolit velmi konzervativní přístup. Pro výpočty konečné hodnoty jsme použili 4% růst výnosů a 10% konečný WACC, což je pokles z 13% WACC používaných pro 5 let prognóz k zachycení efektu zrání podnikání AI.

Takový soubor předpokladů nám poskytuje vnitřní hodnotu 12,86 USD na akcii, což představuje slevu 68 % oproti aktuální tržní ceně. Důvod tak vysoké ceny lze částečně připsat poptávce po zahrnutí indexu S&P 500.

Je třeba poznamenat, že vnitřní hodnota získaná metodou DCF je vysoce citlivá na učiněné předpoklady. Níže jsou uvedeny dvě matice citlivosti – jedna pro různé sady předpokladů růstu provozní marže a tržeb a druhá pro různé sady předpokladů růstu tržeb terminálu a terminálu.

Dále se podívejme, jak si stojí Palantir ve srovnání s vrstevníky. Vytvořili jsme peer skupinu sestávající ze 3 společností, jejichž obchodní model může být podobný jako Palantir: Alteryx, Splunk a Cognizant. Jak je vidět, Palantir je nad průměrem pro vrstevníky ve všech aspektech. Vypočítali jsme průměr, medián i násobky vážené capem pro srovnávací skupinu. Později byla vypočtena tři různá ocenění Palantir pro každý z těchto násobků. Jak je vidět v tabulce níže, drtivá většina z nich naznačuje, že akcie Palantir jsou při současných cenách nadhodnocené.

Doporučení: Palantir má 20 doporučení, se 4 „koupit“ a nejvyšší cenou 45 $, 9 „podržet“ a 7 „prodat“ s nejnižší cenou 9 $. Předpověď průměrné ceny akcií na 12 měsíců je 27,93 USD, což znamená potenciál poklesu o 32,6 % oproti současné ceně.

Technická analýza: Palantir se postupně blíží svému historickému maximu 44,98 $, což bude fungovat jako první support. Pokud dojde k prolomení této úrovně, cenová akce by mohla sledovat předchozí strukturu a cílit na 47,79 USD, což představuje potenciální 15% růst. První rezistence je na 30denní SMA, následovaná maximem v roce 2020 33,46 USD, což je úroveň, kterou brzy otestuje rostoucí 50denní SMA.

RSI vykazuje jasnou býčí divergenci s vyššími maximy a vyššími minimy, které se aktuálně konsolidují v přeprodané zóně. Naposledy, když k tomu došlo, akcie zaznamenaly 120% nárůst ceny. MACD také naznačuje býčí divergenci a blíží se k maximům roku 2023. Zatímco hybnost stále upřednostňuje býky, existuje riziko vyhoření, pokud bude pokračovat bez konsolidace.

