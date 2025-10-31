Amazon a Apple překonaly odhady. Pozvedne to Wall Street výš?

- Apple a Amazon zveřejnily lepší než očekávané čtvrtletní výsledky
- Akcie obou společností po uzavření trhu posilují
- Investoři sází na silné vánoční čtvrtletí u Amazonu a oceňují růst příjmů ze služeb u Applu.
- Apple a Amazon zveřejnily lepší než očekávané čtvrtletní výsledky
- Akcie obou společností po uzavření trhu posilují
- Investoři sází na silné vánoční čtvrtletí u Amazonu a oceňují růst příjmů ze služeb u Applu.
Společnosti Apple a Amazon dnes po uzavření amerických trhů zveřejnily své čtvrtletní výsledky a obě se zdají být na dobré cestě k dosažení nových historických maxim. Amazon byl v uplynulých čtvrtletích trhem vnímán jako zaostávající hráč, a to mimo jiné kvůli pomalejšímu růstu tržeb v segmentu Amazon Web Services (AWS) oproti konkurentům Google Cloud a Microsoft Azure, stejně jako kvůli vyšší citlivosti na opatrnější spotřebitele v USA. Nyní však společnost očekává, že růst prodeje cloudu v příštím roce zrychlí na 22 % meziročně, a zároveň hlásí pozitivní dopady svých investic do umělé inteligence.
Tržní kapitalizace Amazonu po výsledcích za třetí čtvrtletí vzrostla téměř o 240 miliard USD, což bylo podpořeno meziročním růstem zisku na akcii (EPS) o 36 % a nárůstem tržeb o 13 %. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl EPS o 16 % a tržby o 7 %. EPS dosáhl 1,95 USD, čímž překonal očekávání Wall Street ve výši 1,58 USD o více než 25 %. Tržby dosáhly 180,17 miliardy USD oproti očekávaným 177,82 miliardy USD, zatímco AWS přinesl 33 miliard USD ve srovnání s konsenzem 32,39 miliardy USD. Výhled na příští čtvrtletí počítá s tržbami 213 miliard USD, což je nad očekáváním trhu (208 miliard USD). Tato kombinace silných výsledků a pozitivního výhledu způsobila, že akcie Amazonu po uzavření trhu vystřelily téměř o 10 %, když se investoři začali připravovat na silné vánoční čtvrtletí.
Apple: Smíšený obrázek za lepšími než očekávanými výsledky
Akcie společnosti Apple po zveřejnění výsledků nejprve klesly téměř o 5 %, ale následně se rychle zotavily a uzavřely zhruba o 3 % výše v rámci obchodování po uzavření trhu. Pozitivní signály byly vyváženy několika zklamáními – především slabšími tržbami v Americe, které nedosáhly očekávání analytiků. Meziročně vzrostl zisk na akcii (EPS) o 13 % a tržby o 8 %, zatímco ve čtvrtletním srovnání vzrostl EPS o 18 % a tržby o 9 %.
Technologický gigant z Cupertina oznámil EPS ve výši 1,85 USD, mírně nad očekávanými 1,77 USD, a tržby 102,47 miliardy USD oproti očekávaným 102,19 miliardy USD – tedy jen úzké překonání odhadů. Tržby z iPhonů vzrostly o 6,1 % meziročně na 49 miliard USD. Prodeje produktů dosáhly 73,72 miliardy USD, čímž překonaly odhady 73,49 miliardy USD, zatímco segment služeb – který se stává stále důležitější součástí byznysu Apple – vzrostl na 28,75 miliardy USD oproti očekávaným 28,18 miliardy USD.
Tržby z iPadů očekávání mírně minuly, zatímco prodeje Maců naopak překonaly prognózy. Firma však hlásí meziroční pokles tržeb z Číny o 4 %, pravděpodobně v důsledku ztráty podílu na trhu ve prospěch domácích značek. Je možné, že obchodní napětí mezi USA a Čínou ovlivnilo spotřebitelské chování čínských zákazníků, kteří dávají přednost místním produktům. Tento efekt však může být částečně kompenzován vyšší poptávkou po Applu na západních trzích, zejména v Evropě a Americe.
Prodeje v Číně dosáhly 14,49 miliardy USD oproti očekávaným 16,43 miliardy USD, zatímco tržby v Americe činily 44,19 miliardy USD oproti odhadům 44,45 miliardy USD. Provozní náklady byly mírně vyšší, než se čekalo.
Generální ředitel Tim Cook uvedl, že pokles tržeb v Číně byl způsoben omezeními v dodavatelském řetězci, a dodal, že nelze odhadnout, kdy se situace zlepší. Apple očekává návrat k růstu v prvním čtvrtletí roku 2026, který by měl být tažen především prodeji iPhonů. Některé modely iPhone 17 jsou podle společnosti stále nedostatkové. Naopak v Evropě Apple zaznamenal 15% meziroční růst tržeb, v Japonsku 12% růst a solidní výsledky v Asii mimo Čínu.
Obavy z ocenění: Silné výsledky za vysokou cenu
Navzdory silným výsledkům se zdá, že ocenění společnosti Apple je čím dál napjatější. Wall Street je nyní ochotna platit téměř 40násobek ročního zisku za firmu, jejíž souhrnný zisk na akcii (TTM Net EPS) za poslední čtyři čtvrtletí se od roku 2021 téměř nezměnil – což naznačuje stagnaci ziskovosti. Zdá se, že investoři jsou jednoduše ochotni za akcie Applu přeplácet, podobně jako spotřebitelé trvale utrácejí za nové a drahé iPhony.
V současném tržním prostředí může být tato prémie stále obhajitelná díky výjimečné kvalitě produktů, které svět nadále používá a netrpělivě očekává. Pokud však chce Apple znovu získat dominantní postavení na Wall Street, bude potřebovat víc než jen „solidní výsledky“. Možná to bude chtít zcela novou produktovou kategorii – nebo hlubší integraci umělé inteligence do stávajícího ekosystému. Prozatím se zdá, že Wall Street tento optimistický scénář už započítala do ceny akcií. Otázkou je – nepředčasně?
Eryk Szmyd, Financial Markets Analyst, XTB
Denní shrnutí: Nálada na Wall Street navzdory snížení sazeb Fedu a uzavřené dohodě s Čínou 🗽Americký dolar posiluje
AbbVie blízko měsíčního minima po zveřejnění výsledků 📉
Coinbase zůstává lídrem mezi kryptoburzami v USA, ale konkurence sílí
Optimismus na Wall Street slábne kvůli klesající pravděpodobnosti prosincového snížení sazeb Fedu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.