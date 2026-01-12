Strategy investovala 1,2 miliardy USD do bitcoinu, nejvíce od poloviny roku 2025

-
Strategy investovala 1,2 miliardy USD do bitcoinu, což je její největší nákup od poloviny roku 2025.
-
Společnost pokračuje v akumulaci navzdory výrazným nerealizovaným ztrátám.
-
Současně posílila hotovostní rezervy nad 2 miliardy USD.
-
Strategie zůstává mezi investory polarizující kvůli vysokému riziku a volatilitě.
-
Společnost Strategy Inc., dříve známá jako MicroStrategy, uskutečnila svůj největší nákup bitcoinu za posledních pět měsíců, když do této kryptoměny investovala přibližně 1,2 miliardy USD. Firma, vedená dlouhodobým zastáncem bitcoinu Michaelem Saylorem, tím znovu potvrdila svůj závazek používat bitcoin jako klíčové aktivum ve firemní rozvaze.
Podle dostupných informací jde o největší jednorázový nákup bitcoinu ze strany společnosti od poloviny roku 2025. Tento krok přichází v době zvýšené volatility na kryptoměnových trzích a signalizuje pokračující víru vedení společnosti v dlouhodobý potenciál digitálních aktiv.
Bitcoin jako firemní rezerva v nestabilním prostředí
Nákup byl realizován navzdory tomu, že Strategy v nedávném období vykázala výrazné nerealizované ztráty ze svých bitcoinových pozic. V důsledku poklesu ceny bitcoinu společnost ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 oznámila papírovou ztrátu v řádu desítek miliard dolarů. Přesto Strategy nadále drží svou strategii financování nákupů bitcoinu prostřednictvím emise akcií a práce s kapitálovými rezervami.
Zároveň firma posílila své hotovostní rezervy v amerických dolarech, které nyní přesahují 2 miliardy USD. Tyto prostředky mají sloužit k zajištění dividend, provozních potřeb a finanční stability, aniž by byla společnost nucena prodávat bitcoin v nevhodném tržním prostředí.
Pohled investorů a tržní reakce
Přístup společnosti Strategy zůstává mezi investory kontroverzní. Zatímco část trhu vnímá její kroky jako vysoce přesvědčenou dlouhodobou sázku na růst bitcoinu, jiní upozorňují na vysokou volatilitu akcií společnosti a rizika spojená s koncentrací rozvahy do jediného aktiva.
Firma se zároveň profiluje jako tzv. „Bitcoin Treasury Company“, tedy společnost, jejímž hlavním cílem je systematické hromadění bitcoinu a transparentní správa tohoto aktiva v rámci firemního hospodaření. Tento model však zůstává silně závislý na budoucím vývoji ceny bitcoinu a náladě kapitálových trhů.
Co tento krok znamená pro kryptoměnový trh
Nejnovější nákup za 1,2 miliardy USD poukazuje na trend institucionální akumulace bitcoinu během cenových korekcí. Pro některé investory jde o signál důvěry ve střednědobý a dlouhodobý výhled kryptoměn, pro jiné o připomínku rizik spojených s firemní expozicí vůči vysoce volatilním aktivům.
