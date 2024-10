Amazon zavádí cenové stropy pro nový obchod a konkurenta Temu

Amazon.com (AMZN.US) zavádí přísné cenové limity pro to, co mohou prodejci účtovat za své produkty na novém nízkonákladovém obchodu, který tento gigant elektronického obchodu připravuje ke spuštění. Podle zprávy od The Information zahrnují cenové limity částky jako 8 USD za šperky, 13 USD za kytary a 20 USD za pohovky. Tento posun představuje významnou změnu strategie, protože Amazon historicky neomezoval ceny prodejců na své platformě.

Amazon plánuje odesílat objednávky zákazníkům v USA přímo z zařízení v Guangdongu, Čína, přičemž účtuje prodejcům nižší poplatky za splnění objednávek. Tento krok přichází v době, kdy se Amazon potýká se slábnoucím růstem prodeje ve svých online obchodech. Zatímco v druhém čtvrtletí vzrostly tržby o 5 %, v prvním čtvrtletí to bylo o 7 %.

Společnost pracuje na spuštění tohoto nízkonákladového obchodu, aby čelila konkurenci ze strany Temu a Shein, které si získaly obrovskou popularitu díky extrémně nízkým cenám. Tento krok je klíčový, protože Amazon reaguje na měnící se dynamiku v maloobchodním sektoru, kde se zákazníci stále více obracejí k těmto diskontním platformám.

Graf akcií Amazonu s indikátory RSI a EMA: sledování vývoje trendu a relativní síly v posledních 5 měsících pro identifikaci možných překoupených či přeprodaných úrovní. Zdroj: xStation5.