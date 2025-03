Amazon zavádí program uhlíkových kreditů pro dodavatele a obchodní partnery

Společnost Amazon spustila novou iniciativu, která nabízí uhlíkové kredity svým dodavatelům, obchodním partnerům a dalším firmám s cílem pomoci jim kompenzovat jejich emise uhlíku. Tento krok představuje vstup Amazonu na trh s uhlíkovými kredity a navazuje na jeho předchozí úsilí při stanovování standardů kvality a přímých investicích do environmentálních projektů.​

Přehled programu

Uhlíkové kredity jsou dostupné prostřednictvím platformy Amazon Sustainability Exchange a poskytují přístup ke kvalitním, na vědeckých poznatcích založeným kreditům. Účastnící se společnosti musí splňovat specifická kritéria, včetně:​

Stanovení cíle dosažení nulových čistých emisí uhlíku, který zahrnuje Scope 1 (přímé emise), Scope 2 (nepřímé emise z nakupované elektřiny) a Scope 3 (všechny ostatní nepřímé emise).​

Pravidelného měření a veřejného reportování svých emisí skleníkových plynů.​

Implementace dekarbonizačních strategií v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky o klimatu.​

Mezi prvními účastníky programu jsou společnosti jako Flickr, Seneca a Corsair. ​

Závazek Amazonu k udržitelnosti

Tato iniciativa je v souladu s širším závazkem Amazonu k udržitelnosti a jeho cílem dosáhnout nulových čistých emisí uhlíku do roku 2040. Společnost zdůrazňuje, že uhlíkové kredity by měly doplňovat, nikoli nahrazovat přímé úsilí o snížení emisí. Kara Hurst, hlavní ředitelka pro udržitelnost v Amazonu, uvedla, že společnost hodlá využít svého rozsahu a přísných standardů k podpoře dalších investic do přírody. ​

Kontext v odvětví

Spuštění programu přichází uprostřed probíhajících diskusí o roli uhlíkových kreditů ve firemních dekarbonizačních strategiích. Iniciativa Science-Based Targets podporuje využívání uhlíkových kreditů, ale doporučuje, aby byly omezeny na zbytkové emise poté, co společnosti vynaložily značné úsilí na přímé snížení svých emisí.

Budoucí vyhlídky

Nabídkou této služby usiluje Amazon o usnadnění větších investic do environmentálních projektů a podporu společností při dosahování jejich cílů v oblasti udržitelnosti. Program odráží rostoucí trend mezi korporacemi přijímat proaktivní kroky při řešení klimatických změn a podpoře environmentálního managementu.