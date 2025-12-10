Amazon zvyšuje své investice v Indii. Může to být katalyzátorem růstu?

Společnost Amazon.com Inc. oznámila, že do roku 2030 plánuje v Indii investovat více než 35 miliard USD, přičemž se zaměří na umělou inteligenci, růst exportu a vytváření nových pracovních míst. Tato investice navazuje na předchozí výdaje ve výši přibližně 40 miliard USD a zahrnuje rozvoj fyzické i digitální infrastruktury. Společnost očekává, že vytvoří přibližně 1 milion pracovních míst, včetně přímých, nepřímých a sezónních pozic, což pomůže rozšířit její obchodní a e-commerce síť.
Amazon hodlá zavést funkce založené na umělé inteligenci, které budou podporovat malé a střední podniky, a tím se přizpůsobit globálnímu trendu velkých technologických společností, které masivně investují do umělé inteligence. Toto oznámení navazuje na plán společnosti Microsoft investovat 17,5 miliardy USD do umělé inteligence a cloudových služeb a závazek společnosti Google investovat 15 miliard USD do datových center, což podtrhuje rostoucí význam Indie jako významného technologického centra mimo Spojené státy.
Celková expozice Amazonu v Indii by mohla dosáhnout přibližně 75 miliard USD a zahrnovat logistiku, datová centra, vývoj cloudových služeb a digitalizaci malých a středních podniků, což by mělo zvýšit objem exportu realizovaného prostřednictvím jeho platformy. Z hlediska ocenění to podporuje dlouhodobý růst tržeb, i když to také znamená pokračující vysoké kapitálové výdaje. Trh bude pozorně sledovat, zda se tyto investice promítnou do zlepšení marží AWS v regionu a vyšší logistické efektivity.
Z geopolitického hlediska se Indie stává konkurenčním prostředím pro největší technologické společnosti světa. Amazon, Microsoft a Google investují značné částky do vybudování strategického centra pro umělou inteligenci a cloud. To také vysílá jasný signál, že Indie je trhem strategického významu, nikoli pouze levnou výrobní základnou. Z tohoto přílivu kapitálu mohou těžit místní indexy, jako jsou Nifty a Sensex, stejně jako společnosti spojené s infrastrukturou, telekomunikacemi a datovými centry.
V současné době generuje Amazon India roční tržby ve výši přibližně 3 miliardy USD, s 30–35% podílem na místním trhu elektronického obchodování. Plánovaná investice by mohla do roku 2030 znásobit tržby díky větší základně prodejců, zlepšené logistice, rozšíření předplatného Prime a rostoucímu vývozu.
Amazon výrazně zvyšuje své aktivity v Indii a připojuje se k Microsoftu a Googlu při budování globálního centra pro umělou inteligenci a cloudové služby. To představuje pro Amazon katalyzátor růstu tržeb, ale také s sebou nese vysoké kapitálové výdaje a regulační riziko. Stojí za zmínku, že v letošním roce společnost zaznamenala relativně nízkou návratnost ve srovnání s jinými velkými technologickými hráči a hlavními indexy, jako jsou S&P 500 a Nasdaq 100.
Denní shrnutí: STŘÍBRO na novém historickém maximu, EURUSD nejvýše od října
Akcie týdne – Jabil Inc (11.12.2025)
Rivian vyvíjí vlastní AI čip pro autonomní řízení 💡
Disney investuje do OpenAI a oznamuje revoluci ve tvorbě animací 📱
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.