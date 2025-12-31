US Open: Americké indexy mírně oslabují během posledního obchodního dne roku 2025

Hlavní americké indexy zahajují poslední obchodní den roku 2025 mírným poklesem oproti předchozím zavíracím úrovním. Dnešní seance bude zkrácená a kvůli nízkému objemu obchodování se neočekávají výrazné výkyvy, zejména po solidních datech z trhu práce. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl na nejnižší úroveň za poslední měsíc, přičemž pokračující žádosti rovněž poklesly v souladu s očekáváním. Navzdory mírnému poklesu indexů při otevření tedy trh práce nadále odolává sezónním výkyvům i předchozímu uvolnění měnové politiky ze strany Fedu.
Včera byl zveřejněn zápis z prosincového zasedání Fedu, který odhalil narůstající neshody mezi členy FOMC ohledně dalších kroků v oblasti úrokových sazeb. A to i přesto, že výbor rozhodl o snížení sazeb o 25 bazických bodů na rozmezí 3,5–3,75 % poměrem hlasů devět ku třem – nejvíce nesouhlasů od roku 2019. Většina členů očekává další snižování sazeb, pokud inflace klesne podle projekcí směrem ke 2% cíli. Někteří však navrhují delší udržení sazeb na současné úrovni kvůli obavám z přetrvávající inflace a možného oslabení trhu práce v podmínkách mírného ekonomického růstu, včetně výrazného růstu HDP o 4,3 % ve 3. čtvrtletí.
Dopady cel zavedných prezidentem Donaldem Trumpem byly vyhodnoceny jako dočasné, s platností do roku 2026, přičemž jestřábí křídlo Fedu zdůraznilo potřebu větší jistoty ohledně budoucího vývoje cen. Takzvaný „dot plot“ (projekce jednotlivých členů výboru) ukázal na další snižování sazeb v letech 2026 a 2027 směrem k neutrální úrovni kolem 3 %, což trh interpretoval jako mírný pokles na Wall Street a zvýšení pravděpodobnosti snížení sazeb v dubnu. Nadcházející rotace prezidentů regionálních poboček Fedu – Beth Hammack, Anna Paulson, Lorie Logan a Neel Kashkari – z nichž mnozí vystupují proti dalšímu uvolňování, může dále ovlivnit dynamiku výboru. Současně centrální banka obnovila nákupy krátkodobých státních dluhopisů v objemu 40 miliard USD měsíčně, aby zabránila poklesu rezerv pod bezpečnou úroveň. Trhy očekávají, že rozhodnutí Fedu budou pozastavena do příchodu nových dat po výpadcích způsobených rozpočtovou uzávěrou vlády.
Zdroj: xStation5
US500 (H1 interval)
Futures na S&P 500 (US500) mírně korigují po předchozích růstech, což naznačuje korekční vývoj na hodinovém grafu. Cena se pokouší odrazit od nedávných poklesů, ale krátkodobý klouzavý průměr EMA 25 zůstává pod EMA 50 a EMA 100. Klíčová rezistence na úrovni EMA 100 zatím nebyla překonána. RSI ukazuje na převahu prodejců, ale bez výrazně přeprodaného signálu. Trh vyčkává, zda proražení EMA 100 spustí nový růst, nebo zda cena zůstane v současném pásmu.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy:
- Vanda Pharmaceuticals (VNDA.US) posiluje o 30 % po historickém schválení léku NEREUS americkým FDA. Uvedení na trh v USA se očekává v nadcházejících měsících, čímž se společnosti otevře přístup k lukrativnímu trhu s léčbou kinetózy.
- Axsome Therapeutics (AXSM.US) roste o 16 % poté, co FDA souhlasila s rychlým přezkumem žádosti o rozšíření použití přípravku AXS-05 na agitaci u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Rozhodnutí se očekává do 30. dubna 2026. Navíc FDA povolila předložení nové žádosti o lék na narkolepsii, čímž posiluje portfolio firmy v oblasti neurologických a psychiatrických léčiv.
- Cybin (CYBN.US) oslabuje přibližně o 5 % po oznámení spuštění programu prodeje akcií v hodnotě 100 milionů USD. Program umožní společnosti prodávat akcie přímo na trhu za účelem financování provozu a urychlení vývoje. Program potrvá do října 2027.
- Nike (NKE.US) posiluje poté, co CEO Elliott Hill nakoupil akcie společnosti v hodnotě přes 1 milion USD, čímž zvýšil svůj podíl na více než 241 000 akcií. Hillův návrat do vedení na konci roku 2024 je vnímán pozitivně a nákup akcií může signalizovat důvěru ve výhled společnosti.
- Trump Media & Technology Group (DJT.US) roste o 4 % po oznámení plánů na vydání digitálního tokenu pro akcionáře ve spolupráci s Crypto.com. Každý akcionář obdrží jeden token za každou drženou akcii, který poskytne přístup k odměnám a slevám na produkty společnosti, jako jsou Truth Social, Truth+, a Truth Predict.
