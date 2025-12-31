Akcie Corcept Therapeutics se propadly po zamítnutí klíčového léku FDA

-
Akcie Corcept Therapeutics dnes klesly o více než 50 % po zamítnutí schválení léku relacorilant.
FDA uvedla, že klinická data neprokázala dostatečný poměr přínosů a rizik.
Jednalo se o jeden z nejvýraznějších poklesů na trhu během jediného dne.
Další vývoj firmy bude záviset na nové regulační strategii a klinických datech.
Akcie společnosti Corcept Therapeutics Incorporated (NASDAQ: CORT) se dnes propadly o více než 50 % poté, co americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vydal Complete Response Letter k žádosti o schválení klíčového experimentálního léku relacorilant. FDA uvedla, že dostupná klinická data nebyla dostatečná k prokázání příznivého poměru přínosů a rizik, což vyvolalo masivní výprodej akcií.
Během obchodování se cena akcie rychle dostala na úrovně více než o polovinu nižší než předchozí závěr, čímž společnost během jediného dne přišla o významnou část své tržní hodnoty. Jednalo se o jeden z největších jednodenních poklesů v historii firmy.
Co znamená zamítnutí relacorilantu
Relacorilant byl považován za jeden z nejdůležitějších projektů v portfoliu Corceptu. Jde o selektivní modulátor kortizolu, jehož cílem je omezit negativní účinky nadbytku kortizolu při snížení hormonálních vedlejších účinků. Kromě hlavní indikace byl lék zkoumán také pro další závažná onemocnění, včetně některých onkologických diagnóz.
Rozhodnutí FDA zdůrazňuje náročnost schvalovacího procesu u hormonálních terapií. Společnost uvedla, že plánuje další jednání s regulačním úřadem, aby si ujasnila, jaké dodatečné studie nebo data budou nutné. Časový rámec i náklady těchto kroků však zůstávají nejisté.
Reakce trhu a pohled investorů
Dnešní propad patřil k nejvýraznějším pohybům na celém trhu a podtrhl vysokou volatilitu biotechnologického sektoru. Investoři nyní přehodnocují krátkodobý výhled společnosti, přičemž klíčovým faktorem zůstává další vývoj klinických studií a regulační strategie. Budoucí ocenění společnosti bude záviset na tom, zda se Corceptu podaří regulatorní překážky překonat, případně zda dokáže posílit hodnotu prostřednictvím jiných produktů nebo indikací. Zdroj: xStation5
Profil společnosti a strategický kontext
Corcept Therapeutics se zaměřuje na vývoj a komercializaci léčiv pro endokrinní a metabolická onemocnění. Mezi její schválené produkty patří například lék Korlym, určený k léčbě hyperglykémie spojené s hyperkortisolismem. Společnost zároveň rozvíjí výzkum v oblasti onkologie a dalších terapeutických oblastí.
Před dnešním propadem se akcie Corceptu v průběhu roku pohybovaly v širokém rozpětí, což odráželo jak optimismus ohledně vývoje portfolia, tak přirozenou volatilitu biotechnologického sektoru.
