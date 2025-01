Americké futures na zemní plyn rostou díky předpovědím chladného počasí

Americké futures na zemní plyn pokračují v růstu, a to díky předpovědím chladnějšího počasí, které má zasáhnout velkou část Spojených států a přetrvat až do konce ledna. Tato studená fronta zvyšuje poptávku po vytápění, což tlačí ceny zemního plynu výše. Eli Rubin z EBW Analytics ve své zprávě uvedl, že víkendové změny v předpovědi počasí přinášejí očekávání výrazného arktického ochlazení během víkendu oslav Dne Martina Luthera Kinga již druhým rokem po sobě. „Stále pravděpodobnější jsou produkční výpadky způsobené zamrznutím, což by mohlo vést k výrazným nárůstům cen na spotovém trhu napříč Spojenými státy,“ uvádí Rubin.

Klíčové faktory ovlivňující trh

Počasí: Meteorologové předpovídají, že chladnější než obvyklé teploty budou pokračovat minimálně do 25. ledna, přičemž nejchladnější dny teprve přijdou.

Meteorologové předpovídají, že chladnější než obvyklé teploty budou pokračovat minimálně do 25. ledna, přičemž nejchladnější dny teprve přijdou. Produkční výpadky: Extrémní chladné počasí může způsobit „freeze-offy“, tedy zamrznutí vody a dalších kapalin v těžebních zařízeních, což narušuje produkci zemního plynu a omezuje nabídku.

Extrémní chladné počasí může způsobit „freeze-offy“, tedy zamrznutí vody a dalších kapalin v těžebních zařízeních, což narušuje produkci zemního plynu a omezuje nabídku. Zvýšená poptávka: Studená fronta přirozeně zvyšuje poptávku po vytápění, což vytváří tlak na růst cen.

Vliv na trh

Futures na zemní plyn obchodované na burze Nymex vzrostly o 1 % na 4,028 USD za milion britských tepelných jednotek (mmBtu) poté, co během nočního obchodování dosáhly maxima 4,369 USD, což je nejvyšší hodnota od listopadu 2023.



Vývoj ceny futures na zemní plyn (CFD) na 15minutovém grafu s indikátory Bollingerova pásma (perioda 20) a Exponenciální klouzavý průměr (EMA, perioda 14). Graf ukazuje růst cen směrem k 4,032 USD/mmBtu, což odpovídá predikcím spojeným s chladným počasím a zvýšenou poptávkou po zemním plynu. Zdroj: xStation5