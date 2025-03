Americké indexy oslabují, když cla rostou 📉

Trhy míří dolů, protože napětí v obchodní válce převažuje nad pozitivními údaji o inflaci.

Americké akcie nejprve ve středu posílily poté, co index spotřebitelských cen ukázal, že náklady na bydlení rostou nejpomalejším tempem za více než tři roky. Zisky však zmizely, protože rostoucí obchodní napětí převážilo nad pozitivními zprávami o inflaci. Trhy, které zpočátku reagovaly růstem na známky zpomalující inflace, změnily směr poté, co Kanada a Evropská unie oznámily odvetná cla proti Spojeným státům, což zdůraznilo, že obavy z obchodu nyní zastínily ekonomická zlepšení.

Celkový vývoj inflace se zlepšuje

Celkově spotřebitelské ceny vzrostly o 0,2 % oproti předchozímu měsíci, což je pokles oproti lednovému nárůstu o 0,5 % a pod očekáváním ekonomů, kteří předpokládali růst o 0,3 %. Roční míra inflace dosáhla 2,8 %, což je pokles z lednových 3 %, zatímco jádrová inflace (bez cen potravin a energií) zpomalila na 3,1 % meziročně.

Několik faktorů přispělo ke zpomalení inflace:

Index nájemného vzrostl v únoru o 0,3 %, což odpovídá lednovému tempu.

Ekvivalentní nájemné majitelů se v měsíčním srovnání zvýšilo o 0,3 %, beze změny oproti lednu.

Růst cen ubytování mimo domov výrazně zpomalil – v únoru vzrostly pouze o 0,2 % oproti lednovým 1,4 %.

Trhy klesají navzdory úlevě v inflaci

Jasným signálem, že obavy z cel převládají nad pozitivními ekonomickými daty, je pokles hlavních indexů i přes lepší než očekávanou zprávu o inflaci. S&P 500, který po příznivých údajích CPI nejprve vzrostl o 1,3 %, nakonec otočil směr a uzavřel o 0,2 % níže, protože obavy z obchodní války se dostaly do popředí. Nasdaq 100 nejprve prokázal odolnost, ale nakonec oslabil o 0,3 %, zatímco Dow Jones Industrial Average zaznamenal výraznější pokles o 0,86 %.

Výprodej na trzích se zrychlil poté, co Kanada oznámila nová 25% odvetná cla na zhruba 30 miliard USD amerických produktů v reakci na rozhodnutí administrativy prezidenta Trumpa zavést globální poplatky na dovoz oceli a hliníku. K obchodnímu napětí přispěla také Evropská unie, která zveřejnila plány na zavedení 50% cel na bourbon z Kentucky a motocykly Harley-Davidson od dubna. Další cla na americké zboží, od žvýkaček po sójové boby, by měla následovat v polovině dubna, což by mohlo ovlivnit exporty USA v hodnotě 24,5 miliardy USD.

Politika Fedu a ekonomický výhled

Obchodníci nadále plně počítají s prvním snížením úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu v červnu, přičemž pro celý rok 2025 se očekává uvolnění měnové politiky o přibližně 73 bazických bodů. Ekonomové však varují, že cla by mohla komplikovat další kroky Federálního rezervního systému.

„Dnešní nižší než očekávaná inflace byla vítanou úlevou, ale nikdo by neměl očekávat, že Fed začne okamžitě snižovat sazby,“ uvedla Ellen Zentnerová z Morgan Stanley Wealth Management. „Fed přijal vyčkávací postoj a vzhledem k nejistotě ohledně dopadu obchodní a imigrační politiky na ekonomiku bude chtít vidět více než jen jeden měsíc příznivých inflačních dat.“

Někteří ekonomové se domnívají, že růst nájemného bude letos nadále zpomalovat, což může být ovlivněno přísnější imigrační politikou a pokračujícím obchodním napětím.

„Politická rozhodnutí mohou mít dvojí efekt – slabší imigrace znamená nižší poptávku po bydlení, ale zároveň i méně pracovní síly ve stavebnictví, zatímco cla by mohla zvýšit stavební náklady a působit jako překážka pro novou výstavbu,“ poznamenal Wolfe.

Implikované snížení sazeb FEDu. Zdroj: Zdroj: Bloomberg L.P.

Cla vrhají stín na výhled inflace

Středeční pozitivní zpráva o inflaci se do značné míry týká období před nedávnými celními opatřeními prezidenta Trumpa, což znamená, že jejich plný dopad není v datech zachycen. USA zavedly v únoru dodatečné 10% clo na čínské zboží, ale mnoho dalších cel bylo odloženo nebo vstoupilo v platnost až v březnu.

Ekonomové Goldman Sachs nedávno zvýšili svou prognózu jádrové inflace podle ukazatele Ministerstva obchodu na 2,9 % pro čtvrté čtvrtletí roku 2025, oproti předchozímu odhadu 2,4 %, a to především kvůli očekávaným dopadům cel.

S eskalací obchodní války se obavy trhů přesouvají od inflace k širšímu ekonomickému zdraví. Americká obchodní komora při EU ve středu varovala, že americká cla na kovy a odvetná opatření EU „budou pouze poškozovat pracovní místa, prosperitu a bezpečnost na obou stranách Atlantiku.“

US500 (D1 interval)

US500 vymazal počáteční zisky po eskalaci celního napětí. Medvědi se zaměří na opětovné otestování 61,8% Fibonacciho retracementu, zatímco býci musí znovu získat úroveň 50% Fibonacciho retracementu. RSI se nachází v přeprodaném teritoriu a MACD pokračuje v medvědí divergenci.